Gašpar trvá na svojej nevine: Obávam sa toho, čo som nespravil

Na tlačovej konferencii Smeru vystúpil aj Tibor Gašpar, bývalý prezident policajného zboru, ktorý je obvinený v kauze Očistec. Polícia ho viní z korupcie, založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, zneužívania právomoci verejného činiteľa.

„Musím rešpektovať moje procesné postavenie obvineného. Je obmedzujúce a nerád by som dal akúkoľvek príčinu, aby voči mne orgány činné v trestnom konaní postupovali zaujatým spôsobom,“ povedal Gašpar.

Tvrdí, že od prepustenia z väzby, čo sa stalo 4. novembra, zaznamenal „v okolí bydliska pohyb áut a osôb, ktoré monitorujú jeho pohyb“.

VIDEO: TB Roberta Fica a Tibora Gašpara.

„Chápem tento záujem zo strany médií i prípadný záujem zo strany orgánov činných v trestnom konaní. Významne to zasahuje do života môjho i mojich blízkych,“ pokračoval Gašpar s tým, že by sa to malo skončiť.

„Počas dvanástich mesiacov neverejného prípravného konania boli zverejnené všetky dôležité rozhodnutia v plnom znení, výsluchy, rôzne časti vyšetrovacieho spisu, spolupracujúci obvinení, tzv. kajúcnici rozdávajú rozhovory,“ pripomenul bývalý policajný prezident s tým, že on sa chce obhajovať zákonnými prostriedkami.

Ďalej povedal, že niekoľko dní pred realizáciou kauzy Očistec, teda aj pred jeho zadržaním, dostal minimálne od troch médií otázku, či sa neobáva zadržania. Gašpara zadržali 5. novembra 2020.

„Odpovedal som, že sa neobávam toho, čo som spravil, ale obávam sa toho, čo som nespravil. Viem si za svoje konania niesť zodpovednosť. Od začiatku môjho trestného stíhania tvrdím, že som nevinný,“ dodal.

Tvrdí, že sa chce obhajovať zákonným spôsobom a v nezaujatom procese. „Kauza Chata je dobrým príkladom toho, ako dokážu dnes postupovať orgány činné v trestnom konaní, čo si môžu dovoliť niektorí jednotlivci, ako uplatňujú svoje oprávnenia a odkrýva aj systémové nedostatky trestnoprávnej legislatívy,“ uviedol bývalý policajný prezident.

Dodal, že ako policajný prezident nemal pocit, že „dochádza k takémuto enormnému porušovaniu zákonov“. Gašpar si myslí, že by sa malo začať hovoriť o systémových nedostatkoch a situáciách, ktoré vedú „k svojvôli alebo nevyjasnenými kompetenciami medzi inštitúciami“. Poukázal pritom aj na spory medzi generálnym prokurátorom a šéfom Úradu špeciálnej prokuratúry.

„Môžem vám povedať, že väzba je legitímny inštitút a má svoj zmysel. Ale nie je to rozhodne jednoduché, je to útok na psychické aj fyzické zdravie. A očakávate, že bude najdôslednejším spôsobom posudzované jej využitie. Mohol by som rozprávať viac, ale nechcem sa k tomu teraz bližšie vyjadrovať. Ak sa raz bude odborne diskutovať o tom, rád prispejem,“ vyhlásil Gašpar. Podľa neho si treba viac všímať podmienky výkonu väzby i trestov.

Spomenul, že list, ktorý mu manželka písala 16. decembra, dostal až koncom januára. „A naopak list, ktorý som dostal od človeka, ktorý je vo výkone trestu, prišiel oveľa rýchlejšie,“ povedal. „Väzba je v niektorých prípadoch dnes inštitút, cez ktorý sa niekto snaží vynucovať si vyhovujúce tvrdenia,“ dodal.

Na ponuku Roberta Fica, ktorý ho „pozval na politickú palubu“, odpovedal Gašpar jasné nie. Fico však pripustil, že by – ak by boli „po voľbách nanovo rozdané karty“, Gašpar nespolupracoval na odbornej báze.

„Som znechutený, prežíval som rôzne emócie vo vzťahu ku krajine, v ktorej som sa narodil, za to, čo bolo a je konané vo vzťahu k mojej osobe,“ zdôraznil Gašpar.

„Ja mám na spoluprácu ako bývalý predseda vlády s bývalým policajným prezidentom len dobré spomienky. Pán Gašpar je nevinný od samého začiatku do konca a celá táto vec je od samého začiatku do konca vymyslená. Veď si prečítajte tie obvinenia, je to prázdna slama. Považujem pána Tibora Gašpara za veľkého profesionála a nevinného človeka. Toto nemôže nijako inak skončiť iba oslobodením a ospravedlnením sa,“ povedal Fico.

Na margo kauzy odpočúvania rozhovorov advokátov Tibora Gašpara s Robertom Ficom, Robertom Kaliňákom a nitrianskym oligarchom Miroslavom Bödörom, Fico uviedol, že podal trestné oznámenie. „Podávam aj návrh na Ústavný súd SR a domáham sa konštatovania, že moje práva ako súkromnej osoby boli porušené nezákonným odpočúvaním a sledovaním. Domáham sa, aby tieto nahrávky boli vymazané, pretože ich jediným cieľom bola naša diskreditácia. A žiadam zrušenie rozhodnutia súdu, ktorým boli nasadené prostriedky ITP,“ povedal Fico.

Podľa advokáta Pavla Gašpara (syna Tibora Gašpara) za únik nahrávok do mediálneho priestoru môžu vyšetrovatelia NAKA – západ. Podľa ďalšieho advokáta Mareka Paru odpočúvanie bolo útokom na obhajcov, ale aj lídrov opozície, a obvineného Tibora Gašpara a Norberta Bödöra. Para tvrdí, že orgány činné v trestnom konaní „nie sú schopné uniesť dôkazné bremeno proti nim“.

Fico kritizoval rozhodnutie ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO), ktorý zveril vedenie Úradu inšpekčnej služby Robertovi Mikovi. Pripomenul, že práve Miko podával záruku za štyroch obvinených vyšetrovateľov NA­KA.