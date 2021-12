Premiér s ministrom sa osobne zapojili do očkovania v Ivachnovej

Ľudia, ktorí si prišli pre svoju dávku, vedeli, že v očkovacom tíme sú dvaja prominentní politici. Brali to ako príjemné spestrenie. „Človek ich len tak na ulici nestretne. Vlastne, najmä pána premiéra, lebo minister je v podstate náš sused. Má tu dom,“ podotkla s úsmevom staršia pani, ktorá čakala v poradí na vakcínu. „Je to milé, že sa takto zapojili,“ dodala.

Lengvarský potvrdil, že v Ivachnovej býva, takže to nemal ďaleko. Vysvetlil, že s nápadom očkovať v jeho obci prišla riaditeľka odboru zdravotníctva Žilinskej župy Silvia Pekarčíková. „Rád som jej ponuku prijal. Mojou náplňou práce je tu zisťovať anamnézu pacientov a odporúčať či neodporúčať im očkovanie,“ reagoval s tým, že zatiaľ ten druhý verdikt nikomu povedať nemusel. Ľudia pritom plynule prichádzali a odchádzali.

Neďaleko vítal prichádzajúcich ľudí, s papierom a perom v ruke, premiér. „Ak si niekto zabudne okuliare a nevidí dobre, pomôžem mu vyplniť dokument. Inak sa ich pýtam, či prekonali alebo neprekonali covid, vlastne robím taký dotazník. Ide o administratívnu podporu,“ priblížil, čomu sa, v rámci tohto dobrovoľníctva, venuje.

Vakcínu pichala ľuďom sama Pekarčíková, ktorá má zdravotnícke vzdelanie a pätnásť rokov klinickej praxe v pôrodnici. „Som od fachu. V minulosti som sa zapojila tiež do plošného testovania. No a s mobilným očkovacím tímom VakciZuzka som toto isté, čo robím dnes, absolvovala, keď vyrazil do regiónov prvýkrát. Teraz som tu teda ako sestra,“ hovorí Pekarčíková.

Pokračovala, že v Ivachnovej očkujú od desiatej do dvanástej doobeda, no ráno už stihli aj Námestovo. „Tam sa chcelo zaočkovať cez sto ľudí. Väčšina z nich prichádzala bez registrácie a to najmä na tretiu dávku. Sú tu ale tiež takí, čo prišli na prvú a to je super. Vraj váhali, lebo mali strach. Niektorých donútila k tomuto kroku situácia a celkovo už toho majú plné zuby. Vidia, že iná cesta nie je,“ doplnila Pekarčíková s tým, že nech to všetci robia najmä kvôli zdraviu a pre nič iné.

Riaditeľka popri tomto dobrovoľníctve zažila aj milú udalosť. Osobne zaočkovala svoju spolužiačku zo strednej zdravotníckej školy, s ktorou sa videli po piatich rokoch. Najskôr sa s úsmevom vyobjímali a potom išli „na vec“. „Prišla som z vedľajšej dediny Malatiná. Chcela som sa zaočkovať treťou dávkou. Keď som sa dozvedela, že do Ivachnovej príde mobilný tím a dokonca v ňom bude moja spolužiačka, využila som túto možnosť,“ povedala spokojná pani Silvia.

Medzi miestnymi sme natrafili aj na Tomáša, ktorý tiež prišiel na tretiu dávku. „Chcel som vidieť premiéra, takže spojil som príjemné s užitočným. Pre prvé dve dávky som sa musel trepať do Martina a toto mám blízko domu, takže fajn,“ povedal.

Starosta Ivachnovej Vladimír Guoth objasnil, že dokopy u nich v sobotu zaočkovali 62 ľudí, väčšina z nich prišla bez registrácie. „O tejto možnosti sme cez kolegov starostov dali vedieť aj v okolitých obciach. My sme o tom tiež informovali v obecnom rozhlase. Vidím tu mnohých z iných dedín, čo je dobre. Určite ich prilákal aj fakt, že sú tu premiér s ministrom,“ doplnil Guoth. Po dvojhodinovom očkovaní v Ivachnovej premiér uviedol, že ide o kampaň s názvom Darujme si Vianoce. Tá má pripomenúť, že vďaka vakcinácii môžeme chrániť svoje zdravie a ľudí, ktorí čakajú na starostlivosť v nemocniciach. „Žiaľ, dnes sú plné covidových pacientov a preto sa musí odkladať zdravotná starostlivosť pre onkologických a iných pacientov,“ poznamenal. Očkovanie je podľa neho jediným riešením, ako situáciu zmeniť.

Žilinská županka Erika Jurinová vysvetlila, že tím VakciZuzka prešiel doteraz viac ako dvesto obcí a zaočkoval takmer 10-tisíc obyvateľov. „Aj oni sú tí, ktorí prispievajú k tomu, aby sme si darovali zdravšie Vianoce,“ povedala s tým, že v rámci kraja sa do tejto aktivity zapojilo osem vakcinačných centier plus spomínaný mobilný tím.