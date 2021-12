Taraba: So Smerom nás spája odpor voči nezmyselným rozhodnutiam

Do Národnej rady sa Tomáša Taraba dostal na kandidátke ĽS NS. Po sporoch odišiel z klubu spolu so Štefanom a Filipom Kuffom. Spolupracuje aj s ďalším nezaradeným poslancom Jánom Podmanickým. Dnes buduje národnú platformu v strane Život. "So Smerom nás spája odpor voči nezmyselným rozhodnutiam vlády," tvrdí Taraba.

Tento týždeň ste iniciovali mimoriadnu schôdzu, hovoriť ste chceli o katastrofálnom stave v zdravotníctve a k ohrození verejného zdravia občanov. Schôdza sa však nakoniec nekonala, program poslanci neodsúhlasili. Ako to vnímate?

Neviem pochopiť z akého dôvodu si dovolí koalícia odmietnuť návrh opozície diskutovať o stave v slovenskom zdravotníctve. Každý, slepý aj hluchý, musí vedieť, že slovenské zdravotníctvo skolabovalo. Znížili sa kapacity, tretina ventilátorov nefunguje, pretože sa pokazili. Nedopátrate sa, kde sú nové ventilátory… Ak budete, čo neželám nikomu, účastníkom nehody, alebo dostanete infarkt, tak hrozí, že vás nebude mať kto ošetriť. Vždy sa hovorilo o odlive zamestnancov v zdravotníctve, no v súčasnosti je ten odliv masívny. Na chvíľu personálny stav zakonzervovali cez núdzový stav, no to je práve to, čo situáciu zhoršilo. Ľuďom bolo sľúbené, že už nebudú fungovať v núdzovom režime. Vo chvíli, keď vláda uvoľní núdzový stav, tak si neviem predstaviť, ako to v rezorte zdravotníctva bude fungovať. Pre mňa je to škandál. Pred dvoma mesiacmi sme hovorili, že zdravotníctvo je v úplne inom stave ako vláda rozpráva. Poďme sa o tom otvorene baviť. Predstaviteľom koalície som povedal, že ak budem za opozíciu predkladať návrh, tak to bude vedené korektne, nebude to hejtovanie. Dostal som prísľub, že to otvoria a zostal som prekvapený.

Lockdown by mal predbežne trvať do 9. januára, na druhý deň – 10. januára má minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO) spolu s ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou (Za spravodlivé Slovensko, nom. SaS) povedať, či je možné nariadiť povinné očkovanie. Koalícia na to nemá jednoznačný názor, no šéf rezortu zdravotníctva ho môže presadiť sám. Aký je váš postoj k povinnému očkovaniu?

Kto sa chce zaočkovať, má na Slovensku možnosti. Štát nezlyháva v kapacitách, vakcíny tu sú. Na druhej strane samotný proces očkovania spochybňuje podávanie tretej dávky. To ľudia nečakali a pýtajú sa, či bude štvrtá, či bude piata dávka vakcíny potrebná. Na tieto otázky sme chceli dostať odpovede. Pretože ľudia si zaslúžia vedieť, ako často sa budú musieť dať zaočkovať, či bude aj nejaká iná vakcína. My sa nebavíme o fazuľkách, ide o ľudské zdravie. Ľudia, ktorí podstupujú tieto zákroky, majú právo na odpovede. Preto sme kontaktovali množstvo lekárov, ktorí ambulantne liečia ľudí. Tvrdia, že majú v liečbe veľmi dobré výsledky, no nie sú vypočutí, k ministrovi zdravotníctva sa nevedia dostať, 120 ľudí muselo podpísať list, aby sa s nimi premiér Eduard Heger stretol a neurobil tak. Takto nevyzerá fungujúci štát. Na schôdzi by sme hovorili o našich návrhoch. Napríklad by sme nechali otvorené školy. Prečo ministerstvo školstva nedalo do škôl, do tried, čističe vzduchu? Na západe používajú viac takýchto metód a oni tu vláda míňa stovky miliónov na to, aby si ľudia dali jednu vakcinačnú dávku. Čo keď o rok príde ďalšia vakcína, nájdu ďalšie stovky miliónov? Tie peniaze sú peniaze nás všetkých a našich detí, ktoré to budú musieť platiť.

Keď poslanci neschválili program mimoriadnej schôdze, objavili ste sa po boku predsedu strany Smer Roberta Fica. On inicioval ďalšiu mimoriadnu schôdzu, témou však mali byť vážne sociálne vplyvy rastu cien a energií. Taktiež nebola schválená, no Fico spomínal, že ide „o užitočnú spoluprácu“. Ako to myslel?

Spolupracujme pri všetkých zákonoch, ktoré predkladá buď Smer alebo my. Matematika je jasná, na zvolanie schôdze v parlamente treba 30 hlasov, Smer má 26, my máme štyri hlasy. Táto spolupráca je veľmi dobrá, pretože je promptná, je rýchla a vieme prinášať nové témy. Je logické, že v opozičnom prostredí spolupracujeme.

V parlamente pôsobíte ako nezaradený poslanec. Nerozmýšľali ste nad tým, že sa k Smeru pridáte?

My budujeme konzervatívnu, národnú platformu pod stranou Život a zatiaľ sme tam. Oni sú sociálna demokracia, my sme konzervatívní poslanci, to čo nás spája, je odpor voči nezmyselným rozhodnutiam vlády.

Vyzývali ste, že tlak proti vláde by sa mal prejaviť v uliciach, Smer chce na budúci týždeň protest zvolať. Pridáte sa?

Ak bol núdzový stav zavedený práve preto, aby sa ľudia nemohli prejaviť, tak nad všetkým sú ľudské práva. Preto zvolávame schôdze Národnej rady, kde s poslancami vládnej koalície chceme debatovať. Veď to je zmysel parlamentu. Parlament má byť miestom, kde sa cez poslancov prejavia názory veľkej časti populácie. Keď však koalícia odmieta debatovať, tak čo máme robiť?