Žilinka po roku: Nedám sa ovplyvniť. Či sa to niekomu páči, alebo nie

Marošovi Žilinkovi uplynul prvý rok vo funkcii generálneho prokurátora. Hodnotiť ho nechce, deklaroval, že sa ani naďalej nedá ovplyvňovať politikmi, médiami či verejnou mienkou. Časť koalície, ktorá ho do funkcie zvolila, mu v ostatných mesiacoch vyčítala spory so špeciálnym prokurátorom Danielom Lipšicom, a najmä používanie paragrafu 363 Trestného poriadku, ktorým boli zrušené obvinenia známych a vplyvných ľudí.

„Aj keď sa maratón nehodnotí po šiestich kilometroch, deklarujem, že aj naďalej bude pre mňa jediným imperatívom zákon a svedomie, a nedám sa ovplyvniť prianím či predstavami politikov, médií, verejnej mienky alebo kohokoľvek iného. Či už sa to niekomu páči, alebo nie,“ uviedol generálny prokurátor na svojom oficiálnom profile na sociálnej sieti.

Verejnosti bol Žilinka ešte pred dvoma rokmi neznámy. Jeho meno spoznala najmä v súvislosti s objednávkou vraždy naňho a jeho rodinu, za ktorú bol neskôr ako objednávateľ obvinený podnikateľ Marian Kočner. Vtedajší prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry sa povzbudený aj mediálnou pozornosťou napokon rozhodol nahradiť Jaromíra Čižnára vo funkcii generálneho prokurátora.

„K tomuto vážnemu kroku ma vedie odhodlanie prinavrátiť občanom dôveru v právny štát, otrasenú po vražde dvoch mladých ľudí a odhalení rozsiahleho zneužívania moci tými, ktorí mali byť garantmi rešpektovania práva,“ priblížil Žilinka dôvody svojej kandidatúry vo svojom motivačnom liste.

„Činnosť prokuratúry musí nielen zodpovedať zákonu, ale takou sa musí aj navonok javiť. Boj proti korupcii, nečestnému konaniu a zneužívaniu verejnej moci, ale aj proti akémukoľvek porušovaniu zákona musí byť jasný, presvedčivý a nevzbudzujúci pochybnosti o rovnosti pred zákonom,“ dodal vtedy Žilinka.

Volil ho celý parlament

Vládna koalícia najprv niekoľko týždňov nedokázala nájsť dohodu na spoločnom kandidátovi. Koaličnej väčšine hnutí OĽaNO a Sme rodina sa tak aj napriek odporu strany Za ľudí, ako aj časti poslancov SaS podarilo presadiť svojho favorita.

O funkciu sa uchádzalo pôvodne sedem záujemcov – Maroš Žilinka, Ján Hrivnák, Ján Šanta, Tomáš Honz (všetci z Úradu špeciálnej prokuratúry), profesor Jozef Čentéš z Generálnej prokuratúry, Rastislav Remeta z Krajskej prokuratúry Banská Bystrica a sudca Najvyššieho súdu Juraj Kliment. Hrivnák ale deň pred hlasovaním svoju kandidatúru stiahol.

Parlament napokon za nového generálneho prokurátora zvolil Maroša Žilinku, ktorého za kandidáta navrhla Slovenská advokátska komora a poslankyňa za hnutie Sme rodina Petra Hajšelová. Vo verejnom hlasovaní získal 3. decembra 2020 od 147 poslancov 132 hlasov, keď zaňho hlasovala aj takmer celá opozícia. Ústavný akt jeho vymenovania sa uskutočnil vo štvrtok 10. decembra 2020 v Preziden­tskom paláci.

Niektorí poslanci už krátko po voľbe Žilinku obviňovali z klamstva. Podľa poslanca SaS Ondreja Dostála nehovoril Žilinka pravdu, keď poprel, že by sa jeho priateľ a známy podnikateľ Michal Gučík nejako angažoval v prospech jeho zvolenia za generálneho prokurátora.

Disciplinárka na Lipšica

Vlna kritiky sa na Žilinku spustila aj po tom, čo na začiatku augusta odmietol vymenovať prokurátora Petra Kysela do funkcie zástupcu špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica. Túto pozíciu síce Kysel už od 23. februára dočasne vykonával a vyhral aj výberové konanie, o riadne ustanovenie do funkcie sa však pripravil pochybeniami, pre ktoré čelí aj dvom disciplinárnym stíhaniam.

V odôvodnení Žilinka vysvetlil, že Kyselove pochybenia sú nezlučiteľné s výkonom funkcie vedúceho prokurátora. Lipšic, ktorý si Kysela do funkcie vybral, v reakcii uštipačne odkázal, že problémy majú prekvapujúco len odvážni prokurátori.

Narážal na disciplinárne stíhanie za Kyselovu nečinnosť pri posudzovaní žiadosti exriaditeľa Úradu zvláštnych policajných činností Jozefa Reháka o prepustenie z väzby. Podať žiadosť na súd Kyselovi trvalo takmer dva mesiace, čo Najvyšší súd na konci apríla označil za také vážne porušenie povinností prokurátora, že Reháka nariadil prepustiť. Následne mu navyše pribudlo aj druhé disciplinárne stíhanie za prieťahy v konaní proti exriaditeľovi Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimírovi Pčolinskému.

Konflikt s Lipšicom však pokračoval ďalej. Aj proti nemu podal Žilinka 13. augusta návrh na disciplinárne stíhanie za Lipšicove zavádzajúce špekulácie. Disciplinárneho previnenia sa mal Lipšic dopustiť tým, že 28. júla 2021 verejne, špekulatívne a zavádzajúcim spôsobom polemizoval o vznesení obvinenia vyšetrovateľom policajnou inšpekciou v živom prípade takáčovca Csabu Dömötöra, ktorý navyše ani nepatril do pôsobnosti špeciálnej prokuratúry.

Lipšicove verejné vyjadrenia označil Žilinka za neakceptovateľné. „Špeciálny prokurátor bezprecedentne postupoval v rozpore so zákonným princípom zdržanlivosti prokurátora a spôsobom, ktorý neprispieva k zvyšovaniu dôveryhodnosti prokuratúry, čo ja ako generálny prokurátor nebudem tolerovať,“ vysvetlil Žilinka.

Niektorých koaličných poslancov, ktorí sú Lipšicovými obdivovateľmi, Žilinkov krok pobúril. Dostalo sa mu preto aj prirovnania k predchodcom Jaromírovi Čižnárovi, trestne stíhanému Dobroslavovi Trnkovi či exministrovi spravodlivosti Štefanovi Harabinovi.

„Váš postup začína pripomínať bývalého prokurátora Čižnára alebo Trnku,“ vyjadril sa poslanec za stranu Za ľudí Juraj Šeliga. „Celá verejnosť očakáva odpovede, pretože všetci si pamätáme Harabinove alebo Trnkove časy. Dnešné podanie a snaha zapchať ústa Lipšicovi nám ich žiaľ nápadne pripomenuli,“ do­dal.

Paragraf 363

Práve Pčolinský priniesol Žilinkovi najväčšiu kritiku. Generálna prokuratúry totiž 31. augusta vydala dvojicu rozhodnutí o zrušení obvinení Pčolinského, známeho konkurzného právnika Zoroslava Kollára či spoluzakladateľa finančnej skupiny Penta Jaroslava Haščáka. Prokuratúra pri týchto vyšetrovaniach skonštatovala nedostatok dôkazov a nezákonnosť stíhania. Pčolinský bol preto vzápätí takmer po polroku prepustený z väzby.

„Existencia, a hlavne reálne využívanie sporného paragrafu §363 Trestného poriadku tak, ako to urobila Generálna prokuratúra, spôsobuje vážnu nerovnováhu v demokratickom systéme a v právnom štáte. Je neprijateľné, aby rozhodnutím jedného človeka bola zmarená viacročná práca a zákonné rozhodnutia vyšetrovateľov, prokurátorov, ale aj mnohých sudcov prakticky celej súdnej sústavy Slovenskej republiky,“ komentovala vtedy dvojicu rozhodnutí podpredsedníčka vlády Veronika Remišová zo strany Za ľudí.

Na početnú kritiku reagoval Žilinka na tlačovej konferencii, na ktorú však pozval len tlačové agentúry a televízie. "Ak zistím nezákonnosť, musím zrušiť rozhodnutie, aby som urobil zákonu zadosť. Zodpovedám za dodržiavanie zákonnosti a ochrany práv. Vždy to budem robiť, ale ak by mi to nebolo umožnené, nemusím tu byť. Odmietam ohováranie typu, že si niekto takéto rozhodnutie zariadil. Tvrdo si vyprosujem, ak niekto vypisuje, že som mal zariadiť zrušenie obvinenia pána Pčolinského. Dôrazne všetkých upozorňujem, že keď budú takéto reči šíriť, budem sa brániť primeranými právnymi prostriedkami.

Generálny prokurátor tu nie je ani pre politikov, ani pre médiá nejaká voodoo bábika, do ktorej budete pichať a vybavovať si svoje komplexy a nekompetentnosť," vysvetlil svoje rozhodnutia podráždený Žilinka.