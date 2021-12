Otvorenie škôl v januári je otázne aj bez štrajku učiteľov

Ostatní žiaci by sa mali učiť on-line, no tí, ktorí nemajú dostatočné technické vybavenie, budú vypĺňať pracovné listy.

V pondelok 20. decembra sa začínajú vianočné prázdniny. Dištančnú výučbu v poslednom týždni nariadila vláda a minister školstva Branislav Gröhling (SaS) avizuje, že po vianočných prázdninách sa školy opäť otvoria. Problém však môže nastať tam, kde ich už predtým hygienici vyhláškou zatvorili „na neurčito“. Tieto školy tak vláda nebude môcť otvoriť plošne. Aktuálne regionálni hygienici rozhodli o zatvorení škôl takmer v 40 okresoch na Slovensku. Minister školstva avizuje, že situáciu rieši.

„Komunikujeme s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva, aby ak hygienici zavreli školu v okrese na neurčito, bola vydaná vyhláška, ktorá školu opätovne v tomto termíne (10. januára 2022 – pozn. red.) otvorí,“ uviedol Gröhling na sociálnej sieti. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO) však podotkol, že momentálne sa nedá povedať, či sa školy po vianočných prázdninách otvoria. Všetko podľa neho závisí od pandemickej situácie.

Plošné zatvorenie škôl Lengvarský ohlásil tento týždeň. Gröhling na rokovaní vlády hlasoval proti. Opakovane zdôrazňuje, že zatvorenie škôl nepomohlo v pandémii ani doma, ani v zahraničí. „Proti nemu jasne hovoria aj Svetová zdravotnícka organizácia, aj UNICEF,“ hovorí Gröhling.

„Na druhej strane rozumiem aj, že si niektorí vydýchnu. Situácia sa na istý čas upokojí, prepínanie medzi dištančným a prezenčným vzdelávaním ustane a do Vianoc bude situácia stabilnejšia a pokojnejšia,“ poznamenal Gröhling. Zatiaľ nie je jasné, či prerušenie výučby neovplyvní klasifikáciu v tomto polroku, najmä ak školy ostanú zatvorené aj v januári.

S plošným zatváraním škôl nesúhlasia ani analytici. „Svetová zdravotnícka organizácia tvrdí, že vzdelávanie a duševné zdravie detí by mali byť na prvom mieste. Preto si myslím, že zavrieť by sa najprv malo všetko, čo sa dá, až nakoniec a len v krajnom prípade školy. To sa nedodržalo,“ povedal pre Pravdu Michal Rehúš z Centra vzdelávacích analýz. Duševné zdravie detí podľa neho utrpí najmä ak sa školy zatvoria na dlhší čas.

„Sociálna izolácia totiž veľmi zle vplýva na psychiku detí. Mnohé z nich zároveň nemajú dostatočné technické vybavenie, aby sa mohli zapájať do on-line dištančnej výučby,“ hovorí s tým, že sa zhoršia vzdelávacie výsledky detí a teda aj ich vyhliadky do budúcnosti. Kompenzácie vzdelávacích strát, medzi ktoré patria napríklad doučovania realizované ministerstvom školstva, podľa neho nie sú dostatočne účinné. Dodal, že zatvárať by sa mali len triedy a školy, kde sa vyskytne vírus.

V prvej vlne pandémie na jar 2020 sa do dištančnej výučby nezapájalo takmer 52-tisíc žiakov a žiačok základných a stredných škôl, teda 7,5 percenta žiackej populácie. Vyplýva to z prieskumu medzi viac ako 17-tisíc riaditeľmi a učiteľmi, ktorý zrealizoval Inštitút vzdelávacej politiky pri ministerstve školstva. Takmer 128-tisíc žiakov sa učilo len prostredníctvom pracovných listov.