Útokom sú vystavené najmä mobilné očkovacie tímy

VIDEO: Kolíková navštívila veľkokapacitné očkovacie centrum v Trnave

„V rámci novely Trestného zákona zavádzame nový motív, ktorý zvyšuje trestnú sadzbu pri vybraných trestných činoch. Ide o situácie, keď dôjde k útoku na lekára, záchranára či osobu, ktorá očkuje. Musí byť jednoznačne zrejmé, že k nemu došlo pre výkon povolania,“ pripomenula Kolíková, ktorá v nedeľu prišla do trnavského veľkokapacitného očkovacieho centra.

Útoky na personál v očkovacích centrách či v mobilných očkovacích jednotkách priznáva aj trnavský župan Jozef Viskupič (OĽaNO). Najviac skúšané sú podľa neho mobilné očkovacie jednotky, pretože pracujú priamo v teréne. V kraji v súčasnosti fungujú tri veľkokapacitné centrá a desiatky mobilných očkovacích tímov.

Spoločenská objednávka na zmenu tu bola podľa Kolíkovej už dlhodobo. „Spoločnosť čelí novým atakom, potrebuje sa brániť a nemá na to ešte vytvorené záchranné mechanizmy, ktoré sú aj v Trestnom zákone,“ dodala s tým, že dnes vnímame oveľa citlivejšie, že zdravotníci tomu čelia omnoho viac ako doteraz. Status chránenej osoby, ktorý od roku 2017 požívajú pri výkone svojho povolania, sa v súčasnosti javí podľa ministerky ako nedostatočný.

Vyššia ochrana má platiť aj v prípade povolaní, ako sú učitelia či novinári, ak k útoku dôjde v súvislosti s výkonom ich povolania. V praxi to znamená zvýšenie trestných sadzieb. Zmeny sú súčasťou veľkej novelizácie Trestného zákona z dielne ministerstva spravodlivosti. Ak by ju odobril parlament, zmeny by mohli platiť od 1. júna 2022.