Fico chystá protest. Bude sa trúbiť?

VIDEO: Fico pozýva na veľký protivládny protest.

Napriek núdzový stavu a zákazu vychádzania Smer už viackrát sľúbil, že ešte pred sviatkami pokoja mieni zorganizovať veľký protivládny protest. Ako naznačuje, nechce porušiť pandemické opatrenia a teda aj zákaz hromadných podujatí.

Tentoraz sedí predseda Smeru Robert Fico v aute. Hovorí o „antisociálnej, protislovenskej a hlúpej vláde“, ktoré treba dať najavo, že sú ľudia nespokojní. Pripomenul, že zatiaľ sú zakázané návštevy rodín počas Vianoc.

„Musíme brať na zreteľ, že sú rôzne prísne pandemické opatrenia. A už vôbec nechcem, aby ten ušatý minister, ktorého na diaľku riadi Matovič, dal niekoho postriekať studenou vodou,“ vysvetľuje.

Preto sa pýta ľudí, či by boli ochotní len tak prísť do Bratislavy osobnými autami. „Poďme sa niekde sústrediť vo veľkom množstve v osobných autách. A urobme veľký sprievod po Bratislave,“ vysvetľuje Fico s tým, že sprievod by išiel ako paláca prezidentky i úradu vlády. „A veľmi hlučne a jasne by sme dali najavo tejto vláde, čo si o nej myslíme,“ povedal a zatrúbil.

„Dajte nám vedieť, či sa chcete takéhoto protestu zúčastniť a či ste naň pripravení,“ vyhlásil Fico v podstate anketu, v ktorej môžu ľudia hlasovať či prídu, neprídu alebo takýto protest podporovali. V reakciách však sympatizanti Smeru píšu, že by boli ochotní vyjsť aj do ulíc a Smer vyzývajú na štrajk.