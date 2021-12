Štát nevie, koľko ľudí za očkovanie odmení

Príklad Veľkej Británie však ukazuje, že nový variant koronavírusu omikron je veľmi rýchly. Do dvoch týždňov od registrácie prvého prípadu skončili v nemocniciach s omikronom prví pacienti. Celoslovenská očkovacia akcia a odmena pre zaočkovaných šesťdesiatnikov a starších je podľa ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO) „poslednou šancou pred zavedením povinného očkovania“.

Pred troma týždňami prišiel Matovič s nápadom dávať za očkovanie treťou dávkou poukazy v hodnote 500 eur. Nakoniec v parlamente prešiel nápad, že šesťdesiatnici a starší dostanú pri tretej dávke 300 eur, pri prvej a druhej 200 eur v hotovosti.

V piatok zákon o finančnej pomoci týmto očkovaným podpísala aj prezidentka Zuzana Čaputová. Upozornila však, že zákon je deravý a prepadáva ním množstvo seniorov.

Tretiu dávku vakcíny na ochranu pred koronavírusom dostalo dosiaľ 410-tisíc ľudí nad 60 rokov. Týmto občanom by poštou malo prísť dovedna 123 miliónov eur. Niektorým možno už pred Vianocami. Ďalších približne 450-tisíc ľudí z tejto vekovej kategórie môže dostať tretiu vakcínu. Ak by to stihli do 15. januára, štát by to stálo 135 miliónov eur.

Ešte stále je však v hre aj vyše pol milióna ľudí, ktorí patria do tejto vekovej skupiny, ale nie sú plne zaočkovaní. Ak by stihli prvú alebo druhú dávku, štát bude potrebovať ďalších približne 100 miliónov eur.

Ďalšou skupinou sú ľudia, ktorí – hoci sú dvakrát očkovaní – prekonali aj COVID-19. Aktuálne usmernenie hlavného hygienika im očkovanie treťou dávkou neodporúča. „V najbližších dňoch vydáme nové usmernenie, musia to pripraviť odborníci,“ spresnil minister zdravotníctva Lengvarský.

On sám nevie, koľko ľudí je v skupine zaočkovaní a zároveň prekonali covid. Podľa Matovičovho zákona by odmenu nemali dostať. Keď si redakcia Pravdy pýtala minulý týždeň štatistiky zaočkovaných nad 60 rokov od Národného centra zdravotníckych informácií, v ten istý deň si ich pýtal aj štát. To znamená, že ani štát nevie, aká veľká je táto skupina.

Infektológa Univerzitnej nemocnice Bratislava Petra Sabaku sa na sociálnej sieti pýtali, či aj ľudia po dvoch dávkach a prekonaní ochorenia môžu ísť na tretiu dávku. Hoci usmernenie hlavného hygienika odporúča počkať 12 mesiacov, Sabaka radí, že na tretiu dávku môže záujemca ísť aj dva týždne po prekonaní covidu. Odvoláva sa pritom na americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb, podľa ktorého sa s očkovaním čaká 14 dní po prekonaní ochorenia.

Šéf poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš však tvrdí, že hoci je zákon šitý horúcou ihlou, ľudia sa môžu k peniazom dostať.

Štát platí za očkovanie

Takto pred rokom sa uvažovalo, že mobilné tímy budú v rámci celoslovenského testovania chodiť od dverí k dverám a odoberať vzorky všetkým. Dnes minister Lengvarský hovorí, že si nevie predstaviť takúto operáciu pri očkovaní.

Behaviorálny ekonóm Matej Šucha z firmy Mindworx upozorňuje, že takéto riešenie by sa malo aspoň skúsiť. Podľa neho totiž z krátkodobého hľadiska zatiaľ neexistujú dôkazy, že by odmeňovanie za očkovanie malo fungovať. „Veľa výskumov však ukázalo, že práve finančná motivácia vytlačí vnútornú motiváciu ľudí,“ zdôrazňuje Šucha.

Hovorí, že motiváciu z pohľadu ochrany proti ochoreniu alebo ochrany starších a zraniteľnejších vystrieda otázka, či sa to oplatí. V skupine, ktorá sa všeobecne označuje za antivaxerov, je množstvo nerozhodnutých ľudí. „Stoja im v ceste rôzne bariéry. Neistoty, obavy, možno sa hanbia alebo očkovanie jednoducho odsúvajú. Možno im v tom bráni práca, pretože nevedia, kedy dostanú termín na injekciu,“ vysvetľuje Šucha.

Podľa neho finančná motivácia tieto bariéry neodstráni. „Ak sa doteraz pýtali, či neboli vakcíny vyvinuté prirýchlo, tak teraz sa budú pýtať, prečo im chcú platiť za niečo, čo ochráni ich zdravie,“ hovorí Šucha. Paradoxom podľa neho je, že ministerstvo zdravotníctva si robilo na prelome septembra a októbra prieskum, čo by ľudí k očkovaniu motivovalo a čo by ich zase odrádzalo. Práve finančné odmeny sú najväčším odrádzačom od očkovania.

Dlhodobý aspekt takejto odmeny vytvára podľa Šuchu nebezpečný precedens. „Nevieme, čo nás v budúcnosti čaká. Či bude treba štvrtú, ôsmu, či desiatu dávku. Tí, čo sa registrujú teraz na prvú a druhú dávku, sa budú musieť o pol roka dať preočkovať znova. Oplatilo sa im čakať teraz, oplatí sa aj potom,“ podotkol. Platiť za ochranu zdravia považuje za zvrátené a upozorňuje, že chybou je len sa zamýšľať nad motiváciou.

Generálny riaditeľ americkej farmaceutickej spoločnosti Pfizer Albert Bourla koncom minulého týždňa uviedol, že ľudia pravdepodobne budú potrebovať štvrtú dávku vakcíny proti ochoreniu covid skôr, ako sa očakávalo. Kým pôvodne sa odhadovalo, že štvrtá dávka príde na rad rok po tretej, do popredia sa dostávajú úvahy, že by mala byť podaná asi pol roka od ostatného očkovania.

Bezbariérové očkovanie

Matovič predpokladá, že odmeny by mali počty zaočkovaných šesťdesiatnikov a starších, teda v skupine, ktorá sa najčastejšie dostáva do nemocníc, rásť o státisíce. Šucha však dáva pred peniazmi prednosť snahe byť zdravý. „To je dostatočne silná motivácia,“ podotýka.

Viac nabáda na odstraňovanie bariér. "Predstavte si, že pracujete v kolektíve, v ktorom 95 percent ľudí nie je zaočkovaných. Vysmievajú sa tým, čo sa dali zaočkovať. Vy by ste sa aj dali zaočkovať, no cítili by ste sa trápne,“ ilustruje. Ak by sa člen takéhoto kolektívu chcel dať zaočkovať, viac by ho motivovala možnosť vybrať si termín napríklad v piatok popoludní. Aj v prípade krátkodobých nežiaducich účinkov by už v pondelok mohol opäť nastúpiť do práce.

„Neexistuje jedno riešenie, ktoré by celý problém vyriešilo. Nie je tu homogénna masa ľudí, ktorí rozmýšľajú rovnako, správajú sa rovnako, ktorých motivuje či demotivuje to isté,“ pripomína Šucha.

Ako sa odmena dostane k zaočkovanému?