Učitelia potešia zdravotníkov. Vlastnoručne napečenými koláčmi

Učitelia napečú zdravotníkom na preplnených covidových oddeleniach aj inde, aby im pomohli mať krajšie Vianoce. S nápadom prišla učiteľka Stanislava Opátová z Nižnej na Orave keď sa rozprávala s kamarátmi lekármi a so sestrami o tom, koľko musia slúžiť a akí sú unavení.

archív SO

Foto: archív SO

„Pomyslela som si, že my učitelia máme o pár dní dlhšie prázdniny, tak by sme mohli napiecť a potešiť ich. Začala som s tým na Orave a cez sociálnu sieť sme sa skontaktovali s učiteľmi v ďalších regiónoch, ktorí sa v priebehu dvadsiatich minút ozvali, že tiež napečú,“ hovorí Opátová.

Oslovila aj Komenského inštitút, ktorý združuje vyše 100 učiteľov, a ten vyhlásil výzvu pre pedagógov. „Mnohí zdravotníci sú rodičia, chceli by svojim deťom pripraviť krásne Vianoce, no pre plné nemocnice na to nemajú čas,“ konštatuje manažérka Komenského inštitútu Zuzana Labašová.

Zdravotníkov vo svojom okolí chcú potešiť napríklad učitelia v Nitre, Popade, Považskej Bystrici, pod Tatrami či v Bratislave, kde sa chystajú koláče odniesť do viacerých nemocníc aj ambulancií.

„My to tiež v tomto období nemáme ľahké, ale je to iné,“ hovorí Opátová. Učitelia totiž už mesiace učia striedavo prezenčne a na diaľku. „Cez pracovný týždeň piecť, samozrejme, nestíham, ale cez víkend určite napečiem,“ tvrdí učiteľka z Nižnej.

Ona i kolegovia v iných regiónoch koláče potom odnesú lekárom, sestrám, záchranárom aj tým, ktorí testujú na COVID-19. „Sú v prístreškoch vonku vo veľkej zime niekedy aj šesť alebo osem hodín, lebo ich nemá kto vystriedať. Testovacie sety musia byť v chlade, takže si nemôžu ani zakúriť,“ priblížila skúsenosti svojich známych.

Hovorí, že ju veľmi teší, koľko ľudí sa k iniciatíve pripája. „Boli sme objednávať škatule na koláče a pán v papiernictve v Nižnej povedal, že nám ich dá zadarmo,“ hovorí Opátová natešene. Na celom Slovensku budú škatule s koláčmi označené jednotnými nálepkami s nápisom Veselé Vianoce zdravotníkom prajú učitelia.

„Keď som hovorila s lekárkou z ARO v ružinovskej nemocnici, ktorá je mamou mojej žiačky, povedala, že privítajú čokoľvek. Neskutočne ich to potešilo. Hneď som teda oslovila učiteľov školy, kde učím, a aktivita sa okamžite stretla s podporou a odhodlaním zapojiť sa," hovorí učiteľka Ľubica Noščáková z Bratislavy.