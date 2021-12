Čaputová: Betlehemské svetlo tento rok symbolizuje aj odhodlanie

Betlehemské svetlo už žiari aj v Prezidentskom paláci. V pondelok popoludní ho z rúk skautov prevzala prezidentka Zuzana Čaputová, pričom ide o prvé oficiálne prijatie svetla na Slovensku. Hlava štátu tvrdí, že tento rok je betlehemské svetlo okrem iného aj symbolom odhodlania a odvahy, inak je to tradičný symbol pokoja a mieru.

„A to sú, myslím si, tie hodnoty, ktoré si potrebujeme v tomto náročnom období uvedomiť a sprítomniť počas vianočných sviatkov,“ uviedla prezidentka. Skautom poďakovala za činnosť, ktorú počas roka vykonávajú, a aj za to, že udržiavajú tradíciu betlehemského svetla na Slovensku.

Náčelník Slovenského skautingu Ján Mitrík uviedol, že betlehemské svetlo priniesli prezidentke ako prvej na Slovensku. Poukázal na to, že svetlo roznesú do viacerých miest v krajine, kde si ho ľudia budú môcť odpáliť a priniesť do svojich domovov.

Odpálenie nebude možné

Betlehemské svetlo si v sobotu večer prevzali slovenskí skauti od skautov z Rakúska, v nedeľu ho odovzdali na poľsko-slovenských hraniciach poľským skautom, rovnako na hraniciach aj skautom z Ukrajiny.

Skauti tento rok z dôvodu pandemickej situácie neorganizujú hromadný vlakový prevoz, pôjde len o symbolické prevezenie betlehemského svetla z Bratislavy do Košíc. Jazda sa uskutoční 18. decembra, pričom odpáliť si svetlo nebude možné. Betlehemské svetlo sa bude distribuovať po Slovensku v nasledujúcich dňoch, aby bolo dostupné v čo najväčšom počte miest. Odpaľovanie betlehemského svetla bude v súlade so všetkými aktuálne platnými pandemickými opatreniami, so snahou o bezkontaktnosť a bez zhromažďovania.

Hlavnými miestami na odpálenie betlehemského svetla tak primárne budú kostoly a tradičné stanovištia v mestách. Betlehemské svetlo tradične poputuje aj na Lomnický štít, a to 19. decembra.

Tradícia svetla z Betlehema sa odvíja už od konca 11. storočia, z obdobia krížových výprav. Jeden z členov tejto výpravy, mladý muž z talianskeho mesta Florencia, sľúbil, že ak prežije výpravu, prinesie domov plamienok „večného“ svetla, ktoré horí v Betleheme. Svetlo, ktoré si ostatní obyvatelia Florencie následne odpaľovali a odnášali domov, sa stalo symbolom nádeje, lásky a porozumenia – univerzálnych hodnôt spájajúcich ľudí. Novodobú tradíciu šírenia plamienka z Betlehema oživili v Rakúsku.