Metylalkohol zabíjal. Nebezpečná liehovina je v Ozdíne zrejme stále v obehu

„Užitie tejto látky spôsobuje vážne zdravotné komplikácie s fatálnymi následkami,“ upozornila banskobystrická policajná hovorkyňa Petra Kováčiková. Priblížila, že pri následnej domovej prehliadke zaistili v Ozdíne viac ako 80 litrov čírej tekutiny zatiaľ neznámeho pôvodu. Počas akcie našli aj zariadenie na výrobu liehu.

Zaistenú látku poslali na expertízne skúmanie. Výsledok momentálne nie je známy. „Keďže vo veci prebiehajú stále dôležité procesné úkony, žiadne nové informácie verejnosti zatiaľ neposkytneme,“ povedala hovorkyňa. Objasnila, že vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre prečin usmrtenia a trestný čin nedovolenej výroby liehu.

VIDEO: Muža v Ozdíne zabil metylalkohol. Brat ho varoval.

Podobných prípadov sa môže vyskytnúť viac a nie je vylúčené, že od nelegálneho výrobcu si nebezpečný alkohol mohli kúpiť aj ďalší ľudia. „Môžu byť v ohrození zdravia či života. Dôrazne preto vyzývame občanov, ktorí si zadovážili alkohol pochádzajúci z nelegálnej výroby, aby zvážili jeho konzumáciu,“ doplnila Kováčiková.

Ozdínsky starosta Pavel Salva je rád, že prípad vyšetruje polícia. „Ak tu niekto predáva nekvalitný alkohol, treba to rázne stopnúť. Veď by na to mohli doplatiť ďalší obyvatelia,“ hovorí.

Mrzí ho, že v dedine došlo k takejto zbytočnej smrti. Nebohého poznal od jeho detského veku, a keďže v rámci obce robil verejnoprospešné práce, vídal ho pravidelne. „Mirko bol závislý od alkoholu, ale inak veľký dobrák. Slušný, usmievavý, nikomu nikdy neublížil. V skromnom rodičovskom dome v časti Bystrička býval sám. Tam ho našiel, už mŕtveho, jeho sused,“ poznamenal starosta. Vysvetlil, že predtým žil dnes už nebohý muž v Nemecku. Odtiaľ sa vrátil vlani po trinástich rokoch, no v zúboženom zdravotnom stave.

„Je smutné, že sa našiel človek, ktorý sa neštítil predať mu niečo také toxické,“ pokračoval Salva. „Určite vedel, že rád popíja, a využil to. Takto sú ohrozené najmä slabšie sociálne vrstvy, ktoré nemajú na to, aby si zaobstarali kvalitnejší alkohol. V obci máme takých viacerých, a preto dúfam, že tento prípad bude čo najskôr vyriešený,“ povedal starosta.

Doplnil, že Miroslav B. mal v januári termín na vyšetrenie u lekára, ktorý mal posúdiť jeho stav a zvážiť prípadné protialkoholické liečenie. Bol ochotný podstúpiť ho, no už sa toho nedožil.

Neďaleko domu, pred ktorým našli spadnutého a nehybného Miroslava B., býva jeho brat Roman. To, akým spôsobom zomrel jeho blízky, prežíva ťažko.

„Vedel som, že má doma pochybný alkohol. Snažil som sa mu zabrániť v jeho konzumácii, no nedal si povedať,“ vraví smutne Roman.

„Raz som videl fľašu, z ktorej to pil. Aj som mu ju vylial. Už na pohľad mi bolo jasné, že je to humus – mútna tekutina, ktorá čudne zapáchala. Vravel som mu, že je to jed, a keď to bude stále piť, príde o život,“ pokračoval s tým, že jeho prognóza sa, žiaľ, naplnila. Tuší vraj, od koho jeho brat túto liehovinu kupoval, no keďže prebieha vyšetrovanie, zverejňovať to nechce. Roman ozrejmil, že Miroslav žil sám a odkedy im umrela mama, išlo to s ním dole vodou. „V Nemecku žil v podstate na ulici. Pustol a domov akoby prišiel zomrieť,“ dodal nešťastne.

Muž, u ktorého vykonali policajti domovú prehliadku, s nami komunikovať odmietol. Podľa nášho zdroja sa priznal, že to, čo u neho našli, je alkohol. Obhajoval sa však slovami, že ho má len pre vlastnú potrebu a nebohému nič nepredal.