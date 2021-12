Lenč: Čaputová sa stala súčasťou straníckeho boja. Fico dosiahol Pyrhovo víťazstvo

Z aktívnych politikov je prezidentka Zuzana Čaputová jediná, ktorá má v prieskumoch verejnej mienky vyššiu mieru dôvery ako nedôvery, avšak výška jej dôvery od zvolenia do funkcie klesá.

Podľa politológa Jozefa Lenča to môže byť spôsobené polarizáciou spoločnosti pri témach spojených s ochorením COVID-19, keď hlava štátu zastávala postoje, ktoré sú v rozpore s vnímaním časti verejnosti.

„Je možné, že niektorí ľudia, ktorí jej v minulosti napriek odlišnému názoru vyjadrovali podporu, teraz odskočili. Prezidentka sa tiež nechtiac stala súčasťou straníckeho politického boja. Opakovane na ňu útočia predstavitelia strán s relatívne vysokou mierou podpory vo verejnosti, či už ide o Smer-SD alebo Hlas-SD a rôzne extrémistické zoskupenia,“ povedal agentúre SITA Lenč. Zároveň poukázal na to, že prezidentka sa v poslednom čase dostávala do konfliktu s hnutím OĽaNO, teda súčasťou vládnej koalície. „Je pochopiteľné, že tí, ktorí veria viac konkrétnej strane, tak odskočili od podpory prezidentky, pretože je v konflikte s ich obľúbenou stranou,“ doplnil politológ.

Pellegrini padá

V prieskume agentúry Focus, ktorý cez víkend zverejnila TV Markíza v diskusnej relácii Na telo, mala prezidentka dôveru 52 percent respondentov a nedôverovalo jej 47 percent opýtaných. Vlani v septembri hlave štátu dôverovalo 66 percent opýtaných.

V poradí druhý najpopulárnejší skončil v prieskume Focusu líder Hlasu Peter Pellegrini. Dôveruje mu 41 percent a nedôveruje 57 percent respondentov. Tento rok v júni mal Pellegrini dôveru vyššiu, konkrétne 44 percent a vlani v septembri 51 percent.

Politológ hovorí, že v minulosti po zmene vlády bola vyššia miera dôvery u Pellegriniho spojená s tým, ako vykonával funkciu predsedu vlády. „Keď nastúpila vláda Igora Matoviča, mnohí radšej dôverovali tomu, čo robil Pellegrini. Aj Pellegrini však urobil niektoré rozhodnutia a ľudia odskočili od neho ohľadom jeho nejednoznačného postoja k očkovaniu,“ poznamenal Lenč.

Aj Majerský lepší ako Fico

Na treťom mieste skončil teraz v prieskume Focusu predseda Smeru Robert Fico. Lenč povedal, že pri Ficovi každý vidí len prvú časť prieskumu, že mu dôveruje 29 percent opýtaných, ale nepozerá na červenú časť prieskumu, že mu nedôveruje 69 percent respondentov. „Áno je tretí, ale je to Pyrhovo víťazstvo,“ podotkol Lenč. Podľa neho lepšie na tom je napríklad predseda Kresťanskodemo­kratického hnutia Milan Majerský, ktorému dôveruje 23 percent opýtaných a nedôveruje 49 percent.

Z koaličných lídrov skončil posledný Igor Matovič (OĽaNO). Dôveru má 14 percent a nedôveru 86 opýtaných. Na otázku, či Matovič dokáže otočiť nazeranie verejnosti na neho ako politika, Lenč odpovedal, že líder OĽaNO to zrejme ani nechce. „Jeho viac baví byť kontroverzným politikom a vyvolávať emócie, než by začal uvažovať ako zmeniť to, aby mu ľudia dôverovali. Myslí si, že je taký dobrý, že tí, ktorí si zaslúžia v neho veriť, tak tí mu dôverovať budú. Ale môžem sa aj mýliť,“ uzavrel politológ.