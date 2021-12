Koalícia vianočné návštevy zrejme povolí. Štát to aj tak nedokáže kontrolovať

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO) ešte minulý týždeň podotkol, že zatiaľ sa koalícia a vláda nerozprávali o tzv. rodinných bublinách. Minister hospodárstva a líder SaS reagoval, že bude žiadať nápravu. No a minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) cez víkend vyhlásil, že ľudia sa na Vianoce budú môcť stretávať.

Konzílium odborníkov ešte v piatok v otvorenom liste uviedlo, že zákaz rodinných návštev nenavrhovalo. Išlo teda o politické rozhodnutie.

Štát dodržiavanie zákazu návštev nedokáže kontrolovať. V koalícii sa hovorí, že vláda dá odporúčanie, aby sa pred návštevou otestovali antigénom aj plne zaočkovaní. Najideálnejšie je spraviť test tesne pred stretnutím. V lekárňach jednoduchý antigénový samotest dostať od piatich eur. Už niekoľko dní však niektoré lekárne hlásia, že sú tieto testy dočasne vypredané.

Omikron a tretia dávka

V piatok bol aj na Slovensku potvrdený rýchlo sa šíriaci variant koronavírusu omikron. „Omikron sa brutálne rýchlo šíri. Ťažšie sa odhaľuje testom, lebo človek je infekčný oveľa skôr ako pri mutácii delta, a aj dohľadávanie kontaktov je skôr informačné. Jediné, čím sa môžeme na príchod tejto mutácie pripraviť, je zaočkovať sa,“ upozorňuje šéf Lekárskeho odborového združenia a nemocničný lekár Peter Visolajský.

Dodáva, že prvá dávka je dôležitejšia ako tretia. Aktuálne je však na Slovensku záujem o tretiu, posilňovaciu dávku. Tú v uplynulom týždni dostalo 116 379 ľudí. Naopak, v porovnaní s obdobím pred lockdownom výrazne klesol počet osôb, ktoré sa dali zaočkovať prvou dávkou. Tých bolo v minulom týždni 16 934.

Visolajský upozorňuje, že je dôležitý čas, ktorý uplynul od ostatnej dávky. Obáva sa, že antivaxerom môže nahrať do karát práve nepreočkovanie už zaočkovaných ľudí. „Hoci už majú dve dávky za sebou, tak nebudú mať dostatočne silnú imunitnú odpoveď pri stretnutí s omikronom,“ dodal s tým, že omikron posiela do nemocníc aj ľudí s dvoma dávkami vakcíny.

Jednodávková vakcína Janssen od Johnson & Johnson má podľa Visolajského preukázateľne slabšie účinky. Dodáva, že štyri mesiace po zaočkovaní by mal byť správny čas na preočkovanie. „Niekomu môže aj dlhšie trvať imunita, ale u väčšiny pacientov po štyroch mesiacoch významne klesá,“ upozorňuje lekár. Dodal, že očkovanie vektorovou vakcínou AstraZeneca či Sputnik V, a ako následne posilňovacou mRNA, „sa ukazuje ako výborná kombinácia“.

Očkovacie centrá podľa neho aj napriek snahe ministerskej kampane Darujme si Vianoce zívajú prázdnotou. „Vnímam to nešťastne, že do očkovania vstupuje politika. Či už opozícia, či koalícia,“ ozrejmil a dodal, že voliča opozície nedôveryhodný premiér v očkovacom centre nepresvedčí.

Netreba čakať

Ministerstvo zdravotníctva vypočulo volanie odbornej verejnosti a v pondelok vydalo usmernenie, podľa ktorého by záujemcovia mohli dostať tretiu dávku už po troch mesiacoch od druhej dávky a nemusia čakať pol roka.

„Posilňovaciu dávku je možné podať kompletne zaočkovanej osobe vo veku od 18 rokov najskôr o tri mesiace po podaní poslednej dávky základnej dvojdávkovej očkovacej schémy. Aj osobám, ktoré okrem absolvovania základnej vakcinačnej schémy následne prekonali covid, alebo im boli podané monoklonálne protilátky, je možné podať túto dávku tiež po troch mesiacoch buď od prekonania ochorenia, alebo po podaní monoklonálnych protilátok,“ spresnila hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová.

Dodala, že posilňovaciu (booster) dávku kompletne zaočkovanej osobe jednodávkovou vakcínou je možné podať už po dvoch mesiacoch.

Podľa informácií Pravdy však vakcinačné centrá polročný odstup nedodržujú a tretiu dávku podávajú záujemcom aj skôr. „Keď čelíme omikron variantu, tak by bolo vhodné dať tretiu dávku každému, bez ohľadu na to, kedy bol zaočkovaný,“ priznal infektológ Univerzitnej nemocnice Bratislava v Ružinove Peter Sabaka.

Upozorňuje, že tri dávky sú v otázke neutralizačných látok účinnejšie proti novému omikron variantu. Neutralizačné protilátky vznikajú po očkovaní, ako aj po prekonaní ochorenia. Zvýšená prítomnosť neutralizačných protilátok predpokladá dostatočnú ochranu voči ochoreniu covid.

Spresnil, že na ochranu pred ťažkým priebehom ochorenia by mali stačiť dve, no práve pred infikovaním by mala chrániť tretia dávka. Doktor Sabaka si však netrúfa povedať, ako tohtoročné sviatky dopadnú. „Tí, čo sú zaočkovaní, by mali byť v pohode,“ uzavrel.