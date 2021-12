Korčok: Prípadná vojenská aktivita voči Ukrajine je neakceptovateľná

Európska únia je za dialóg s Ruskom, no zároveň musí dať jasne najavo, že prípadné vojenské aktivity voči Ukrajine sú neakceptovateľné a mali by ďalekosiahle následky na vzťahy EÚ s Ruskom. Šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok (nom. SaS) to povedal počas zasadnutia ministrov zahraničných vecí štátov EÚ v Bruseli, ktoré sa konalo v pondelok.