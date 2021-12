Slovensko by malo uzavrieť s USA dohodu o obrannej spolupráci

Slovensko a Spojené štáty americké (USA) by mali podpísať medzivládnu dohodu o obrannej spolupráci. Ministerstvo obrany (MO) SR predkladá jej návrh do medzirezortného pripomienkového konania. Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) o tom informoval počas utorkového rokovania vlády. Dokument má vymedziť pravidlá spolupráce. Zároveň umožní čerpať finančné prostriedky v prospech Ozbrojených síl SR. Minister deklaroval, že dohoda plne rešpektuje suverenitu SR.

„Je to úplne štandardná medzinárodná dohoda, ktorú má dnes podpísanú 23 členských krajín Severoatlantickej aliancie z 29 štátov mimo Spojených štátov,“ uviedol Naď. Ide napríklad o Maďarsko a Poľsko. „Množstvo vecí nám to uľahčí, štandardizuje to spoluprácu, ktorá prebieha,“ doplnil. Pripomenul, že diskusia o dohode sa začala ešte v roku 2018 za bývalej vlády.

V prvej vlne umožní dohoda využiť približne 100 miliónov dolárov na modernizáciu obrannej infraštruktúry. Podľa šéfa rezortu sú potrebné najmä investície do letísk. Zdôraznil, že akákoľvek infraštruktúra, ktorá bude postavená, bude majetkom SR.

Minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nominant SaS) doplnil, že SR je poslednou zo všetkých krajín na tzv. východnom krídle NATO, ktorá takúto dohodu nemá. Považuje ju za logický krok vzhľadom na doterajšiu intenzívnu spoluprácu s USA. „Toľko politicky deklarované strategické spojenectvo so Spojenými štátmi sa premieňa na spojenectvo aj operačného charakteru,“ vyhlásil.

Ako podčiarkol Korčok, ozbrojené sily USA nebudú robiť na území SR nič bez súhlasu a vedomia SR. Dohoda podľa neho neznamená ani vytvorenie predpokladu stálej prítomnosti USA na území SR.

Text dohody odsúhlasili podľa Naďa i v rámci koalície. Očakáva aj rokovania s opozičnými subjektmi. Na rokovanie vlády by sa mal materiál dostať v januári 2022. Odsúhlasiť by ju mal aj parlament, záverom by mala byť ratifikácia prezidentkou.

Náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR Daniel Zmeko dohodu víta. Administratívne podľa neho zjednoduší spoločné výcvikové aktivity a stanoví presné pravidlá na riešenie súvisiacich situácií. Prinesie tiež možnosť nájsť lepšiu zhodu a lepšie ladiť plány pri hľadaní odpovedí na aktuálne bezpečnostné výzvy. Vzhľadom na stav infraštruktúry OS SR víta aj avizované investície.

Rokovania o Dohode o obrannej spolupráci s USA začala ešte predchádzajúca vláda. Rezort obrany na čele s Petrom Gajdošom (SNS) sa vtedy rozhodol, že sa na nich nebude zúčastňovať. Tvrdil, že prijatie dohody by ohrozilo suverenitu Slovenska. Pokračovať v rokovaniach malo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR na úrovni rámcovej dohody.