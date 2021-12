Smer sa doťahuje na SaS, v parlamente osem strán, ukazuje prieskum

Ak by sa voľby do Národnej rady konali v decembri, vyhrala by strana Hlas so ziskom 19 percent hlasov. Na druhom mieste by skončila strana SaS s podporou 13,9 percenta. Tretia by bola strana Smer s 13,7 percenta hlasov.

Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre reláciu Na hrane TV Joj na vzorke tisíc respondentov.

Hnutie OĽANO by podporilo deväť percent opýtaných. Progresívne Slovensko by získalo 8,6 percenta hlasov a hnutie Sme rodina 6,5 percenta. Nasleduje KDH so ziskom šiestich percent, ďalej Republika s 5,9 percenta.

Pred bránami parlamentu by zostali Aliancia s 3,7 percenta hlasov a SNS s 3,6 percenta. Do NR SR by sa nedostali ani ĽSNS s 3,4 percenta a Za ľudí s 2,4 percenta.

Dobrú voľbu by volilo 2,2 percenta voličov, Spolu – občiansku demokraciu 0,7 percenta. Socialisti.sk a Strana zelených by mali po 0,4 percenta. Maďarské fórum a KSS by zhodne získali po 0,3 percenta hlasov.

Hlas by podľa výsledkov prieskumu získal 35 mandátov v parlamente, SaS a Smer by mali zhodne po 25 poslancov. OĽANO by obsadilo 16 kresiel, Progresívne Slovensko 15 miest, Sme rodina by malo 12, Republika a KDH zhodne po 11 poslancov.

Zber dát prebiehal telefonicky od 7. do 13. decembra.