ONLINE: Holanďania zatvoria školy, Taliani sťažia cestu turistom

Pri uvoľňovaní opatrení prijatých v boji proti pandémii na Slovensku sa počíta kĺzavý medián z denného počtu nových nakazených za uplynulý týždeň očistený o nových nakazených v karanténnych centrách. Príklad: Ako vypočítať medián? Ak máme takéto čísla: 10, 15, 13, 81, 9, 21, 2

a usporiadame ich vzostupne : 2, 9, 10, 13, 15, 21, 81



potom medián je číslo 13. 7-dňový priemer a kĺzavý medián 7-dňový priemer Kĺzavý medián 14 dní

30 dní

90 dní

všetko zdroj: NCZI Všetky grafy, štatistiky a čísla o koronavíruse Všetky grafy × Monitoring Ostražitosť I. stupeň ohrozenia II. stupeň ohrozenia III. stupeň ohrozenia Opatrenia pre okres Automatické opatrenia podľa rizika: Covid Automat v4 ponúka prevádzkovateľom zariadení a organizátorom podujatí flexibilne si vybrať z troch protokolov: (1) základ, (2) OTP (očkovaní, testovaní, prekonaní), alebo (3) kompletne za očkovaní. Každá z možností ponúka iný set prevádzkových podmienok s inými maximálnymi limitmi, avšak výsledné riziko pre zdravotnícky systém je porovnateľné Prevádzkovateľ, alebo organizátor, si musí v danú dobu vybrať len jednu možnosť. Kombinovanie možností, alebo navyšovanie nie je prípustné. Základ: Pod “základom” sa pre potreby Covid Automatu v4 myslia všetky osoby bez ohľadu na ich prípadné očkovanie, prekonanie choroby či výsledok testovania OTP: Pod “OTP” sa myslia výlučne len osoby, ktoré sú plne očkované, testované (od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín), alebo ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní. Kompletne zaočkovaná osoba: Pod “kompletne zaočkovanou osobou” sa myslia osoby, ktoré sú (1) 14 dní po druhej dávke dvoj-dávkovej vakcíny alebo (2) 21 dní po jedno-dávkovej vakcíne alebo (3) 14 dní po akejkoľvek dávke ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 za ostatných 180 dní. Kompletný zoznam pravidiel - Zelená fáza: Rúška: Rúško v interiéri a na hromadných podujatiach (HP) aj v exteriér. Obmedzenie pohybu: Bez obmedzenia. Školy: Bez obmedzení. Hromadné podujatia: Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: na státie max. 50 % kapacity, na sedenie v interiéri aj exteriéri 75 %. Pokiaľ nie je určiteľná kapacita, maximálne do 5000 osôb v exteriéri, do 2500 v interiéri. Základ: na státie max. 50 % kapacity, na sedenie v interiéri aj exteriéri 75 %, maximálne však do 1000 osôb v exteriéri, do 500 v interiéri. Svadby, kary, oslavy, večierky, hromadné podujatia v prevádzkach verejného stravovania: Kompletne zaočkovaní: maximálne 400 osôb v interiéri a 800 v exteriéri, resp. podľa príslušného semafora, povinný zoznam účastníkov. OTP: maximálne 200 osôb v interiéri a 400 v exteriéri, resp. podľa príslušného semafora, povinný zoznam účastníkov. Obrady (sobáš, krst, pohreb...): Kompletne zaočkovaní: podľa hromadných podujatí. OTP: podľa hromadných podujatí, Základ: podľa hromadných podujatí. Bohoslužby: Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: na státie max. 50 % kapacity, na sedenie v interiéri aj exteriéri 75 %. Pokiaľ nie je určiteľná kapacita, maximálne do 5000 osôb v exteriéri, do 2500 v interiéri. Základ: na státie max. 50 % kapacity, na sedenie v interiéri aj exteriéri, 75 %, maximálne však do 1000 osôb v exteriéri, do 500 v interiéri Obmedzenia podľa plochy priestoru. Návštevy v nemocniciach, vo väzniciach, v zariadeniach soc. služieb: Kompletne zaočkovaní: povolené bez obmedzenia. OTP: povolené bez obmedzenia. Športové súťaže – limity pre športovcov: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzení. OTP: bez obmedzení. Základ: maximálne 100 športovcov. Lanové dráhy: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzenia. OTP: bez obmedzenia. Základ: bez obmedzenia. Fitnes: Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: max. 50 osôb alebo min. 15 m²/osoba, Základ: max. 25 osôb, povinný zoznam účastníkov. Wellness, akvapark, kúpele (bez zdravotnej indikácie): Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: bez limitu. Základ: max. 50 % kapacity, max. počet osôb do 1000. Bazény a plavárne: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzenia. OTP: bez obmedzenia. Základ: bez obmedzenia. Obchody: OTP: hygienické opatrenia. Obmedzenie pohybu (neberie sa do úvahy očkovanie ani test): Bez obmedzenia. Školy: Prezenčne podľa školského semafora na základe písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti: materská, základné, stredné aj umelecké školy či gymnáziá, jedálne. Aj vysoké školy, ale len zdravotnícke odbory, výkon praxe, záverečné skúšky. Prezenčne s obmedzením: VŠ do 100 osôb alebo do 400 osôb s OTP, alebo 1000 osôb plne očkovaných. Internáty iba pre žiakov a študentov s prezenčnou výučbou s dôrazne odporúčaným OTP. Hromadné podujatia: Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: v interiéri sedenie na 25 % a v exteriéri 50 % kapacity. Pokiaľ nie je určiteľná kapacita, maximálne do 1000 osôb v exteriéri, do 500 v interiéri. Základ: v interiéri sedenie na 25 % a v exteriéri 50 % kapacity, maximálne však do 200 osôb v exteriéri, do 100 v interiéri, na státie v exteriéri 100 a v interiéri 50, povinný zoznam účastníkov. Svadby, kary, oslavy, večierky, hromadné podujatia v prevádzkach verejného stravovania: Kompletne zaočkovaní: maximálne 100 osôb v interiéri a 200 v exteriéri, resp. podľa príslušného semafora, povinný zoznam účastníkov. OTP: maximálne 50 osôb v interiéri a 100 v exteriéri, resp. podľa príslušného semafora, povinný zoznam účastníkov. Obrady (sobáš, krst, pohreb…): Kompletne zaočkovaní: podľa hromadných podujatí. OTP: podľa hromadných podujatí. Základ: podľa hromadných podujatí. Bohoslužby: Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: v interiéri sedenie na 25 % a v exteriéri 50 % kapacity. Pokiaľ nie je určiteľná kapacita, maximálne do 1000 osôb v exteriéri, do 500 v interiéri. Základ: v interiéri sedenie na 25 % a v exteriéri 50 % kapacity, maximálne však do 200 osôb v exteriéri, do 100 v interiéri, na státie v exteriéri 100 a v interiéri 50, povinný zoznam účastníkov. Návštevy v nemocniciach, vo väzniciach, v zariadeniach soc. služieb: Kompletne zaočkovaní: povolené bez obmedzenia. OTP: povolené po súhlase zriaďovateľa alebo riaditeľa. Športové súťaže – limity pre športovcov: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzení. OTP: maximálny počet športovcov: 200 interiér/400 exteriér. Základ: maximálne 50 športovcov, povinný zoznam účastníkov. Lanové dráhy: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzenia. OTP: bez obmedzenia. Základ: otvorené vleky (bez kabínkových lanoviek). Fitnes: Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: max. 20 osôb alebo min. 15 m²/osoba, povinný zoznam účastníkov. Základ: max. 10 osôb, povinný zoznam účastníkov. Wellness, akvapark, kúpele (bez zdravotnej indikácie): Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: max. 50 % kapacity, max. počet osôb do 1000. Základ: zakázané. Bazény a plavárne: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzenia. OTP: max. 50 % kapacity. Základ: max. 10 osôb. Obchody: OTP: max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu. Základ: max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu. Služby: OTP: max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu. Základ: max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu. Reštaurácie: Kompletne zaočkovaní: v interiéri 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, 2 metre rozstupy medzi stolmi. Exteriér bez obmedzení. OTP: v interiéri 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, 2 metre rozstupy medzi stolmi. Exteriér bez obmedzení. Základ: terasy do 10 osôb, otvorené minimálne 50 % stien. Múzeá, galérie, knižnice, výstavné siene: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzenia. OTP: bez obmedzenia. Základ: individuálne prehliadky/1 návštevník na 15 m² plochy. Ubytovacie zariadenia: Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: ubytovanie bez obmedzení, reštaurácie a wellness podľa príslušných odporúčaní vyššie. Základ: zakázané. Taxi: Max. 2 osoby na jeden rad vrátane vodiča, rúško, pravidelné vetranie. 6:26 Celkový počet úmrtí v súvislosti s novým koronavírusom presiahol v utorok v Spojených štátoch 800-tisíc. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na údaje Univerzity Johnsa Hopkinsa (JHU).

Počet dosiaľ zaznamenaných úmrtí na covid je tak v USA približne rovnaký celkovému počtu Američanov, ktorí každoročne zomierajú na srdcové choroby alebo v dôsledku cievnej mozgovej príhody.

Spojené štáty evidujú v súvislosti s koronavírusom najvyšší počet úmrtí na svete. Počet obyvateľov USA síce predstavuje približne štyri percentá svetovej populácie, avšak táto krajina hlási až 15 percent z 5,3 milióna známych úmrtí na koronavírus, ktoré zaznamenali vo všetkých krajinách sveta. Skutočný počet obetí covidu však v USA a vo svete môže byť výrazne vyšší.

Plne zaočkovaných je proti koronavírusu zhruba 200 miliónov Američanov, čo predstavuje približne 60 percent tamojšej populácie. Podľa vedcov je to však podstatne menej, než je potrebné na to, aby bolo šírenie vírusu pod kontrolou. „Takmer všetci ľudia umierajúci na covid teraz zomierajú smrťou, ktorej sa dá predísť,“ povedal epidemiológ Bloombergovej školy verejného zdravia (JHSPH) Chris Beyrer. Dôvodom je podľa neho to, že nie sú zaočkovaní.

Keď bola vakcína proti covidu prvýkrát uvedená na trh, počet obetí koronavírusu v USA predstavoval približne 300-tisíc. V polovici júna dosiahol 600-tisíc a 1. októbra 700-tisíc. (ap, jhu, tasr)

5:55 Talianska vláda v utorok schválila predĺženie núdzového stavu do 31. marca. Opatrenie musí schváliť ešte parlament, kde má ale kabinet premiéra Maria Draghiho pohodlnú väčšinu. Od štvrtka sa výrazne sprísnia pravidlá pre príchody z krajín Európskej únie. Osoby bez očkovania proti COVIDU-19 budú musieť mať päťdňovú karanténu, ostatní sa budú musieť pri príchode do Talianska preukázať negatívnym PCR alebo antigénnym testom, informujú talianske médiá. Sprísnené pravidlá pre cestovanie budú platiť do 31. januára.

Ak opatrenie schváli parlament, núdzový stav bude v Taliansku trvať viac ako dva roky. Prvýkrát začal platiť vlani 31. januára a súčasný stav núdze platí do konca roka. Vláda bude musieť vydať úplne nový dekrét, pretože jeden stav núdze je možné predlžovať maximálne 24 mesiacov.

Predĺženie umožní pokračovanie niektorých opatrení, ako je povinnosť sa preukazovať covidovým certifikátom pri vstupe na pracovisko. V prípade, že by sa epidemická situácia zhoršila a niektoré územia by boli zaradené do najvyššieho stupňa opatrenia, núdzový stav umožňuje obmedzovať slobodu pohybu. Opatrenia musia prerokovať a schváliť parlament. Proti predĺženiu sa už vyjadrila šéfka krajne pravicovej strany Bratia Talianska Giorgia Meloniová. „Keď trvá (núdzový stav) dva roky, tak to predstavuje logický aj jazykový nezmysel,“ uviedla Meloniová. Vláda ale má v parlamente pohodlnú väčšinu.

Podľa súčasných pravidiel pri príchode z krajín EÚ naočkovaní ľudia či osoby, ktoré sa uzdravili pred maximálne 180 dňami z choroby COVID-19, museli iba vyplniť cestovný formulár. Neočkovaní sa okrem toho museli preukázať aj negatívnym testom.

Talianska vláda, naopak, neobnovila povinnosť nosiť rúška aj vo vonkajších priestoroch na verejnosti.

Výskyt koronavírusovej infekcie v posledných týždňoch v krajine mierne rastie, v porovnaní s niektorými inými štátmi EÚ ale nie je situácia tak vážna. V utorok úrady ohlásili zhruba 21 000 nových prípadov nákazy za posledných 24 hodín. Počet hospitalizovaných sa tiež zvýšil. V súvislosti s chorobou COVID-19 zomrelo za posledný deň 120 ľudí. Od začiatku epidémie sa v Taliansku, kde žije 59 miliónov ľudí, preukázalo 5,26 milióna prípadov koronavírusovej infekcie a zhruba 135 000 nakazených zomrelo.

5:45 Holandsko pre rastúce obavy zo šírenia koronavírusového variantu omikron zatvorí pred Vianocami základné školy a predĺži nočný zákaz vychádzania. Informovala o tom v utorok agentúra AFP.

Základné školy sa zatvoria v pondelok 20. decembra, teda o týždeň skôr, ako sa pôvodne plánovalo. Dôvodom sú obavy, že žiaci by mohli covidom nakaziť príbuzných v pokročilom veku, ktorí patria medzi najzraniteľnejšie skupiny občanov. Vláda oznámila, že základné školy sa rozhodla zatvoriť po odporúčaní odborníkov. „Vzhľadom na to, že vianočné prázdniny sa tento rok začínajú priamo na Štedrý deň, deti by mohli nevedomky nakaziť svojich starších príbuzných, čo by malo za následok príliš veľký nápor na nemocnice,“ uviedla vláda vo vyhlásení.

Holandský premiér Mark Rutte tiež oznámil, že jeho kabinet do 14. januára predlžuje pandemické opatrenia, čo znamená, že obchody, bary a reštaurácie musia byť medzi 17.00 h a 5.00 h zatvorené. Tieto reštrikcie, v rámci ktorých môžu ľudia doma prijať maximálne štyroch hostí, vstúpili do platnosti 28. novembra na obdobie troch týždňov, píše AFP.

V súvislosti s vládnymi opatreniami proti koronavírusu protestovali v novembri holandskí občania vo viacerých mestách. Tieto protesty sprevádzalo násilie a polícia na nich zatkla desiatky ľudí.

Ako uvádza AFP, vďaka opatreniam sa nedávne rekordné prírastky nakazených podarilo znížiť. Podľa holandského úradu verejného zdravotníctva RIVM sa počet infikovaných v porovnaní s minulým týždňom znížil o 21 percent na súčasných 116.477. Počet nových prípadov však ostáva naďalej vysoký, pričom infekcia sa šíri najmä medzi deťmi na základných školách.