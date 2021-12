Naď v Ide o pravdu: Zmluvu s USA chcel už Fico s Pellegrinim

VIDEO: Pozrite si debatu Márie Hlucháňovej a Jaroslava Naďa v relácii Ide o pravdu.

„Nezmení sa toho veľa. To, čo tu reálne prebieha už dnes, bude bežať naďalej, ale budeme to mať jednoduchšie. Nebude treba pri každom cvičení podpisovať desiatky dohôd na používanie paliva, munície, spoločný výcvik. Jednoducho to zastrešíme jednou zmluvou. Vznikne tiež špeciálna koordinačná skupina medzi ozbrojenými silami USA a Slovenska, ktorá bude zdieľať strategické a spravodajské informácie. Jednoducho to uľahčí procesy ako také,“ priblížil Naď dôsledky pripravovanej ratifikácie zmluvy.

Zmluva zároveň umožní čerpanie nenávratných finančných prostriedkov. Už budúci rok by to malo byť prvých 100 miliónov dolárov. Modernizačné projekty, ktoré by mali byť financované z vládnych zdrojov USA, budú smerovať na dvojicu vojenských letísk – Sliač a Kuchyňa pri Malackách. Modernizácia by mala spočívať najmä v úprave letiskových plôch a vo zvýšení kapacity pohonných hmôt.

Aj keď modernizačné projekty budú Američania realizovať vo vlastnej réžii, rekonštruované alebo novopostavené objekty zostanú majetkom Slovenska. „Nevznikne žiadna americká základňa. Nebudú tu mať žiadnu svoju infraštruktúru, ktorá by nebola majetkom Slovenska. Všetko, čo sa postaví, bude naše. Za americké peniaze, ale naše,“ zdôraznil Naď.

Verí, že zmluvu vláda schváli už v januári, a problém Naď neočakáva ani pri schvaľovaní v parlamente či jej ratifikácii hlavou štátu. Pri schvaľovaní dohody v Národnej rade sa chce napriek tomu uchádzať aj o podporu opozičných strán Smer a Hlas.

„Koalícia by za to mala hlasovať celá a myslím si, že viacerí poslanci opozície za túto zmluvu zahlasujú, lebo je dobrá a pre Slovensko výhodná. V prípade Hlasu a Smeru ide o projekt, ktorý sa začal ešte za ich vlády. Nikdy nedeklarovali, že by s tým mali problém. Ten mala iba strana SNS,“ vysvovil svoje očakávania Naď. Dodal, že prezidentka Zuzana Čaputová by mala zmluvu ratifikovať v najbližšom polroku.

Okrem čerstvo zverejnenej zmluvy s USA Jaroslav Naď v relácii Ide o pravdu hovoril aj o príprave masívnych modernizačných projektov pre pozemné sily, komentoval situáciu vo vládnej koalícii a v strane OĽaNO a vyjadril sa aj k téme povinného očkovania či hroziaceho vyostrenia konfliktu medzi Ukrajinou a Ruskom.