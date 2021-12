Fico ide pochovávať demokraciu a trúbiť pred vládou

Vo štvrtok večer o 19.00 sa z Tyršového námestia v Bratislave, teda z parkoviska pod Starým mostom z petržalskej strany, pohne sprievod áut. „Bude to v podstate smútočný sprievod, ktorým sa budeme lúčiť s demokraciou a vyjadrovať nesúhlas s politikou vlády,“ vysvetlil Fico vo videu, ktorým pozýva na protest.

VIDEO: Video, ktorým Robert Fico pozýva na smútočný sprievod na rozlúčku s demokraciou.

„Nemáme záujem ani blokovať dopravu, ani inak porušovať nezmyselné policajné opatrenia,“ pokračoval.

Dokonca sľubuje aj smútočnú hudbu. Z parkoviska by autá mali prejsť na Most SNP, potom smer k Prezidentskému palácu, okolo ministerstva financií k úradu vlády a návrat na Most SNP.

„Keďže vládna koalícia a prezidentka odtrúbili demokracii zmarením referenda a nemožnosťou konať predčasné voľby, odpovieme im rovnakým zvukom,“ povedal Fico s tým, že autá by mali trúbiť pred Prezidentským palácom, ministerstvom financií a budovou vlády.

„Na úplný záver podujatia symbolicky na príslušnom mieste osadíme smútočný pomník slovenskej demokracii,“ dodal Fico.

Dodal, že pripojiť sa k sprievodu bude dať kdekoľvek počas sprievodu. Smer tvrdí, že sprievodom neporušuje žiadne z pandemických opatrení, keďže protestujúci budú sedieť v autách. Regionálne organizácie strany už niekoľko dní vyzývajú sympatizantov, aby prišli do Bratislavy a svoje autá vyzdobili vlajkami či slovenskými znakmi.

„Ďakujem za každé jedno pripojenie sa k smútočnému sprievodu. Česť pamiatke demokracii, právnemu a sociálnemu štátu a zdravému rozumu na Slovensku,“ uzavrel bývalý viacnásobný premiér.

Jazdenie a trúbenie pred vládnymi inštitúciami nie je novou myšlienkou. Už vlani podobné protesty organizoval bývalý minister školstva Juraj Draxler, ale aj dopravcovia už trúbili pred budovou vlády.