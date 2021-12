Matovič: Ak udrie v plnej sile omikron, treba zaviesť lockdown pre ľudí 60+

Ak by na Slovensku udrel v plnej sile variant omikron, treba ochrániť najzraniteľnejších, čiže obmedziť pohyb pre ľudí nad 60 rokov bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19. V rozhovore pre TASR to povedal minister financií a líder OĽANO Igor Matovič. Odôvodnil to ochranou zdravia starších ľudí a systému v nemocniciach.