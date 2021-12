Denný lockdown sa mení na nočný. Očkovaní získali nejaké výhody, krčmy sa neotvoria

Vláda zmenila pravidlá lockdownu a epidemiológovia varujú, že do mesiaca bude na Slovensku dominantný variant omikron. Od piatka 17. decembra je na Slovensku zrušený zákaz návštev a cez deň sa ľudia môžu pohybovať bez udania dôvodu.

Od piatka teda platí len zákaz večerného vychádzania od ôsmej večer do piatej ráno. Opatrenia majú platiť do odvolania, najneskôr však do 9. januára. S návratom ku Covid automatu sa zatiaľ nepočíta. Platí zákaz zhromažďovania pre viac ako šesť ľudí okrem osôb žijúcich v jednej domácnosti.

Pre očkovaných a prekonaných sa otvoria aj knižnice, múzeá a galérie či kozmetické salóny. Reštaurácie a podniky zatiaľ neotvoria a neočkovaní budú naďalej môcť ísť len do základných prevádzok. V režime základ zostanú len esenciálne maloobchodné prevádzky.

Štát bude teda aj naďalej večer od ľudí žiadať, aby z domu vychádzali len vtedy, ak spĺňajú niektorú z výnimiek. Výnimky zo zákazu vychádzania platné v noci budú na cestu do práce, na nevyhnutnú cestu na nákup, k lekárovi, na starostlivosť o blízkeho, prechádzku domácich zvierat do päťsto metrov od domu či cestu do zahraničia a späť.

Podľa informácií Pravdy by mali byť zatvorené aj prevádzky, ktoré dostali zo zákazu vychádzania výnimku. To znamená, že hoci je počas zákazu vychádzania povolená cesta na nákup základných životných potrieb, budú potraviny zatvorené.

„Denný pohyb bude omedzený a niektoré prevádzky budú otvorené iba pre očkovaných a prekonaných,“ podotkol po utorkovom rokovaní vlády minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO).

Podrobnejšie informácie o prevádzkach nájdete v tomto prehľade:

Od 17. decembra platí aj zákaz pobytu iných osôb ako osoby v režime očkovaná alebo po prekonaní ochorenia COVID–19 alebo testovaná, v IC vlakoch, v rýchlikoch a diaľkových linkách autobusov. Čiže týmito vlakmi a autobusmi môžu cestovať len plne zaočkovaní, ľudia, ktorí prekonali covid, a ľudia, ktorí majú čerstvý negatívny test. Vo vlakoch by mali kontrolovať covid pasy vlakvedúci.

Hoci sa ľudia budú môcť počas sviatkov stretávať, rezort ich vyzýva na opatrnosť. „Pred vianočnými návštevami by sa mali ľudia izolovať a otestovať,“ odporúča šéf Inštitútu zdravotníckych analýz Matej Mišík. Zároveň vyzval všetkých, ktorí sa ešte nedali zaočkovať, aby tak urobili.

„V kontexte vážnej pandemickej situácie a s rizikom rozšírenia novej mutácie je nevyhnutné ponechať v platnosti také opatrenia, ktoré znížia mobilitu, obmedzia sociálne kontakty a ich dodržiavanie bude vykonateľné a kontrolovateľné,“ vysvetlil rezort zdravotníctva prijaté opatrenia.

„V priebehu niekoľkých týždňov až mesiaca prejdeme z delty na prostredie variantu omikron,“ varuje epidemiológ Martin Pavelka. Omikron je podľa neho doposiaľ najinfekčnejší variant. Dodal, že tretia dávka vakcíny je „kriticky dôležitá“ pri možnej štvrtej vlne pandémie, v ktorej bude dominovať omikron.

Problémom pri omikrone sú podľa Pavelku najmä reinfekcie. Ak človek prekonal covid, je proti omikronu chránený na 75 percent. Podobný efekt má podľa neho aj očkovanie. „Očkovanie je však oveľa bezpečnejšie,“ do­dal.

Analytik Mišík spresnil, že situácia sa na Slovensku mierne zlepšuje, no očakávajú, že krivka sa vinou omikronu zlomí znovu, aj keby boli prijaté prísne opatrenia. „Miera rastu v iných krajinách je taká vysoká, že štandardné opatrenia, na ktoré sme boli doposiaľ zvyknutí, by nemali dostatočný efekt,“ dodal a pripomína, že nemocnice sú stále na pokraji kapacít.