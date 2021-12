Matovič v Ide o pravdu: Platy dorovnáme na priemer únie

Lockdown pre ľudí starších ako 60 rokov je podľa ministra financií a predsedu hnutia OĽaNO Igora Matoviča plán C. "Keď zlyhá plán A aj plán B a príde na Slovensko omikron v takej obrovskej sile, že skolabujú nemocnice a nebudú môcť byť operovaní na infarkty a mŕtvice, v takej situácii by sme mali nabrať odvahu aj na nepopulárne rozhodnutia. Chrániť tých najzraniteľnejších, povedať im, buďte doma, vonku je nebezpečne," vyhlásil Matovič v relácii Ide o pravdu.

Spresnil, že o svojich obyvateľov by sa mali postarať starostovia s tým, že zabezpečia prísun potravín. Nízku zaočkovanosť u starších ľudí či skôr ich preočkovanie posilňovacou dávkou, by chcel zmeniť 300– alebo 200-eurovou odmenou. „Najdôležitejšie je preočkovať treťou dávkou tých, čo už veria očkovaniu. Menšia motivácia je pre tých, čo by sa dali zaočkovať prvou dávkou,“ podotkol.

Ak tento projekt zaberie, tak by podľa neho povinné očkovanie nemuselo byť. Povinnosťou politikov je podľa neho primať ľudí, aby si chránili zdravie, no najskôr by mali spraviť všetko pre to, aby očkovanie nemuselo byť povinné. „Musíme chrániť obete dezinformácií, obete bláznov, obete ľudí, ktorí sa boja o svoj pobyt na slobode,“ narážal na predsedu strany Smer Roberta Fica, a chce im ponúknuť cestu.

Ak by však povinné očkovanie na Slovensku malo byť, malo by sa postupovať podľa epidemiologického rizika a nie podľa profesií. „Nevidím pridanú hodnotu v tom, aby sa 20-ročný policajt alebo vojak očkovali,“ priznal.

Platy do ústavy

Minister Matovič, vychádzajúc zo štatistiky ministerstva zdravotníctva, uviedol, že za minulý rok bol najvyšší prísun zdravotníckych pracovníkov do sektora. „Mnohí opisovali zdravotníkov ako ľudí, ktorí musia mať nad sebou bič a núdzový stav, inak opustia svojich pacientov. Nebolo to tak. V roku 2020 pracovalo v systéme o 1 700 ľudí viac ako v roku 2019,“ spresnil Matovič.

Pre zamestnancov štátu, ktorí sú podľa neho dlhodobo podhodnotení, chce prijať ústavný zákon „o odmeňovaní zamestnancov verejnej správy“, pričom platy zamestnancov verejnej správy porovnáva s priemernými platmi Európskej únie. „Popri policajtoch, vojakoch, hasičoch, učiteľoch sú to aj zdravotníci a zamestnanci domovov sociálnych služieb. Chcem, aby všetky pozície v štáte boli platené rovnako v porovnaní s priemernou mzdou členských štátov Európskej únie,“ spresnil.

Ústavný zákon má v pláne predstaviť verejnosti v prvom kvartáli 2022. „V horizonte piatich rokov si nastavíme, ako komu budú rásť platy. Napríklad slovenskí vojaci sú platení nad priemernou mzdou európskej dvadsaťsedmičky, tak tí pár rokov počkajú. Zatiaľ sa ostatní vyšplhajú hore,“ vyhlásil. Ako príklad uviedol, že ak budú mať lekári v únii 2,4-násobok priemerného platu, aj lekári na Slovensku by podľa neho mali mať 2,4-násobok priemerného platu na Slovensku.

Ľudia sa podľa neho boja reforiem a chcel by každého ministra pochváliť, že sa o ne snaží. „Od roku 2012 za vlád Fica a Pellegriniho nám susedné štáty ušli míľovými krokmi a zo Slovenska sa stal dýchavičný pacient,“ ilustroval s tým, že táto vládna garnitúra sa podľa neho rozhodla ísť inou cestou a rozbehli desať reforiem. „Tu vystrašíte zdravotníkov, tu zamestnancov verejnej správy, tam sudcov, živnostníkov a vznikne vám strašne veľa bojísk,“ priznal s tým, že sa ich rozhodli spraviť v čase pandémie. „Ak sa nám to podarí, bude to zázrak,“ vyhlásil.

Kollár ma nepodrazil

Doplnil, že koalícia má podľa neho stabilitu kozliatka, ktoré sa narodilo pred troma minútami. „Kým som bol premiér, za celý rok som neregistroval jediné vystúpenie Borisa Kollára, ktorým by mi podrazil nohy,“ podotkol s tým, že Kollár sa pri oznamovaní protipandemických opatrení nerozhodol ako Richard Sulík „lacno zarábať politické body“. No pri hlasovaní o reformách koalícia narazila na odpor Sme rodina a reformu národných parkov a optimalizáciu siete nemocníc museli poslanci odhlasovať bez nich.

„Reformy sú tiež dôležité, ale nezaregistroval som, že by Boris tak ako SaS bojoval proti ochrane životov a zdravia, kde by huckal ľudí proti opatreniam,“ spresnil a dnes prižmuruje oči nad tým, že si Kollár pri reformách berie príklad od SaS.

Pri úprave paragrafu 363 dúfa v kompromis. „Musíme zmeniť jej nastavenie tak, aby tu nebola skupina ľudí, ktorá si myslí, že sa nadužíva či zneužíva na ochranu zločincov ako na ochranu práva. Pri zatýkaní na protestoch v posledných dňoch je na strane poctivých policajtov. "Vyhodnotili, že treba si predviesť záchranára, tak si ho predviedli. Vyhodnotili, že treba predviesť Roberta Fica, tak ho predviedli. Pred zákonom sme si rovní. Ak by som ja protestoval proti niečomu, rovnako ma musia zobrať,“ ozrejmil. Dodal, že o tom je nezávislosť orgánov činných v trestnom konaní. „Ak by pristihli nejakého nášho ministra pri korupcii, nech ho zavrú na 35 rokov do basy, nech tam zhnije,“ varoval. Matovič tvrdí, že je hrdý, lebo s touto vládou nie je spájaná žiadna korupčná kauza.

Nie som cynik

Vláda podľa ministra financií nemá možnosti, ako by zabránila inflácii. „Tí, čo majú svoju menu, ako Česi korunu, Poliaci zlotý a Maďari forint, majú možnosť brzdiť dopyt ekonomiky,“ uviedol Matovič. Podľa neho keď rastie inflácia, centrálne banky zvyšujú úroky a lákajú ľudí, aby nemíňali peniaze na tovar, ale uložili ich k nim. V tomto prípade Slovensko podľa Matoviča naráža na to, že má euro.

Európska centrálna banka sa podľa Matoviča obáva pribrzdiť dopyt a zvyšovať úroky, pretože v únii sú krajiny, ktoré sú extrémne zadlžené. Vysvetľuje, že keby v tomto prípade centrálna banka súhlasila s pribrzdením ekonomiky cez zvyšovanie úrokov, zadlženým štátom by sa predražilo splácanie dlhov. „Potrebovali by sme brzdiť, ale nemôžeme si to dovoliť, lebo máme v Európe chorých pacientov,“ vysvetlil.

Ministerstvo financií podľa neho predpokladá, že rast platov bude rýchlejší ako rast inflácie. „Nárast platov pokryje nárast cien,“ spresnil. Dodal, že pri zvyšovaní dôchodkov vzhľadom na infláciu ide o systémový problém. „Smer prijal zákon, ktorý vypol dvojpercentné zvyšovanie dôchodkov a tie sa zvyšujú o infláciu spred dvoch rokov.“

Uviedol však, že ak by sa určitá skupina obyvateľstva mala dostať do existenčných problémov, vláda ich podrží. „Rozhodnutím o odmene za očkovanie sme chceli riešiť aj infláciu. Tí, čo sa nechcú dať zaočkovať, budú mať menej peňazí ako tí, čo sa dajú. Každý je v tomto slobodný,“ dodal. Očkovanie podľa neho nie je o Matovičovi, ale o ochrane života a zdravia. „Nech volia kohokoľvek, chcem, aby tu boli, lebo túto republiku postavili, vybudovali. Nie som cynik, že by mi nezáležalo na dôchodcoch, ktorí volia iné strany,“ uzavrel.