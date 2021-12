Polícia aj vláda skočila Ficovi na lep

Začiatkom týždňa poslanci schválili rozpočet na budúci rok. Bez kľúčových reforiem a s vyšším deficitom ako bolo plánované, na úrovni takmer 5 percent. Pol miliardy eur navyše pre jednotlivé rezorty minister financií Igor Matovič pôvodne podmienil prijatím zákona o dlhovej brzde, výdavkových limitoch a dôchodkovej reformy. Napriek tomu, že sa tak nestalo, peniaze navyše sú pripravené na použitie. Má to ale háčik. Sú v rezerve ministra Matoviča, ktorý sa tak stal ich absolútnym pánom.

Dvom reformám však poslanci dali tento týždeň zelenú. Stratifikácia nemocníc a reforma národných parkov parlamentom prešla, napriek nesúhlasu a obštrukcii hnutia Sme rodina Borisa Kollára. Ostatné koaličné strany tak Kollárovi ukázali, že dokážu vládnuť aj bez neho.

Šéf OĽaNO Matovič však opäť zaútočil na stranu SaS – Richarda Sulíka, hoci tá koalíciu podržala. Čo to znamená pre napäté vzťahy vo vládnej štvorke? Je to ďalší krok k jej rozpadu, alebo len znamením, že si už na takýto štýl riadenia krajiny zvykli? „Igor Matovič potrebuje v boji voči Richardovi Sulíkovi spoľahlivého spojenca a tým Boris Kollár je,“ hovorí komentátor denníka Pravda Marián Repa.

Druhým aspektom je, že koalícia sa nemôže spoliehať na hlasy nezávislých poslancov, odídencov zo strany Za ľudí, aj v budúcnosti. „Oni nemajú dôvod vždy automaticky podporovať koalíciu,“ dodáva Repa s tým, že koalícia tak napriek všetkému hnutia Sme rodina naďalej potrebuje.

V týždni, na ktorom konci vláda opäť trochu viac uvoľnila proti-pandemické opatrenia sa konali aj dva protesty. Najskôr prišli záchranári symbolicky zatlieskať poslancom pred parlament, odkiaľ do policajnej cely putovali ich dvaja zástupcovia a vo štvrtok organizoval protest Smer Roberta Fica, ktorý takisto na krátko skončil v policajnej cele.

Na rozdiel od šéfa záchranárov však Ficovi zostalo na krku aj obvinenie z podnecovania a hrozia mu dva roky za mrežami. „Robert Fico dostal vianočný darček už týždeň pred Štedrým dňom,“ hodnotí udalosť komentátor Repa. Akcia Smeru tak podľa neho môže pomôcť v ďalšom náraste preferencií.

Má to však háčik. Spochybňovaním proti-pandemických opatrení, očkovania a tvrdou rétorikou sa Fico stáva podľa Repu čoraz viac neprijateľným pre ostatné demokratické strany, ktoré dnes majú šancu uspieť v najbližších parlamentných voľbách. „Robert Fico zahodil všetky zábrany a použije každý prostriedok na to, aby si posilnil svoju pozíciu. Na druhej strane s ním už nikto nepôjde do koalície,“ konštatuje Repa s tým, že ak sa aj stane „kráľom“, bude osamotený v opozícii.

Igor Matovič medzitým, ešte koncom týždňa, opäť prišiel s jedným z jeho typických prekvapivých návrhov. Nahnevaným zdravotníkom chce dať jednorazový príspevok 350 eur, podobne ako zamestnancom verejnej správy.

Navyše chce ústavným zákonom zabezpečiť lekárom, sestričkám, záchranárom, ale aj učiteľom, vojakom a ďalším platy na úrovni európskeho priemeru. „Je to záplata na poslednú chvíľu a celý nápad mi príde alibistický,“ hodnotí Repa.

Životné náklady, minimálne v Bratislave, sa totiž už dnes pohybujú na úrovni vyspelých miest na západe a tie zdravotníkom či učiteľom priemerné platy nevykryjú, myslí si komentátor. Navyše, ako obvykle, Matovič sa príliš nezaoberá tým, kde štát peniaze na vyššie mzdy nájde. Viac si vypočujte v podcaste, ktorý zhrňuje najvýznamnejšie udalosti týždňa s komentátorom Mariánom Repom.