Predvedený či zadržaný? Právnici hádajú, prečo policajti zobrali Fica

Za Ficom prišli policajti vo štvrtok krátko po osemnástej. O devätnástej sa mal začať autoprotest, na ktorý Fico osobne pozýval videami na sociálnej sieti. Predseda Smeru si bez problémov presadol do policajného auta. „Idem na políciu, som zadržaný,“ skonštatoval v tej chvíli. Neskôr aj sám vyhlásil, že to bol pokus o zrušenie protestu. „Jediným účelom tohto smiešneho zákroku bolo, aby som sa nemohol zúčastniť autoprotestu," povedal, keď ho krátko po ôsmej hodine večer polícia prepustila.

Zadržaný alebo predvedený?

Ešte vo štvrtok Fico vo videu na sociálnej sieti povedal, že bol obvinený z podnecovania. Tohto skutku sa mal dopustiť tým, že verejne vyzýval na hromadné neplnenie dôležitej povinnosti uloženej zákonom, teda podnecoval k zakázanému zhromažďovaniu. Tento prečin sa podľa Trestného zákona trestá odňatím slobody až na dva roky. Je ale otázne, či Fico podnecoval k zhromažďovaniu, ak pozýval ľudí na protestný sprievod Bratislavou v autách.

„Predvádzam vás na základe žiadosti o predvedenie,“ povedal Ficovi policajt pri odvádzaní. Zadržaním sa rozumie obmedzenie osobnej slobody obvineného alebo podozrivého, ktorý bol pristihnutý pri trestnom čine.

„Neviem, k čomu vo štvrtok večer vlastne došlo. Ak to bolo predvedenie, tak najskôr má byť podozrivá osoba alebo svedok predvolaná na úkon, a ak sa naň nedostaví bez dostatočného ospravedlnenia, môže byť následne predvedená. To znamená, že ho policajti zoberú na úkon a potom ho pustia,“ priblížil pre Pravdu odborník na trestné právo a dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského Eduard Burda. „O zadržanie ide v prípade, že je niekto pristihnutý pri trestnom čine. Znamená to, že je obmedzená jeho osobná sloboda,“ dodal.

„Obvinenie bolo napísané len vo štvrtok, preto ho nebolo možné predviesť ani zadržať. Výsluch totiž nie je neodkladný úkon. Na ten by ho mohli predviesť, len ak sa by sa na nejaký úkon nedostavil,“ upozornil advokát Smeru Robert Kaliňák. Ako doplnil, proti uzneseniu o vznesení obvinenia podali sťažnosť a očakáva, že bude veľmi rýchlo zrušené, „pretože je nezákonné a absurdné“.

Predstavitelia Smeru tiež už vo štvrtok večer upozorňovali, že úkon polície mohol byť protiústavný, keďže Fico je poslancom Národnej rady. Ústava ale poslancov chráni pred vzatím do väzby, na ktoré musí dať súhlas Národná rada.

Ak bol však poslanec pristihnutý pri trestnom čine, polícia to musí ihneď oznámiť predsedovi Národnej rady a predsedovi mandátového a imunitného výboru parlamentu. V prípade neudelenia súhlasu na zadržanie musí polícia poslanca ihneď prepustiť.

VIDEO: Ficovi niekto rozbil auto. Pred policajnou stanicou.

Postup sa dá preveriť

„Poverený príslušník Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave I vzniesol obvinenie z trestného činu podnecovania 57-ročnému Róbertovi F. z Bratislavy,“ napísala polícia na sociálnej sieti. „Obvinený nebol v zmysle Trestného poriadku zadržaný, bol predvedený na základe dožiadania orgánu činného v trestnom konaní, za účelom vykonania nevyhnutných procesných úkonov,“ objasnila stručne polícia udalosti zo štvrtkového večera.

„Bola to situácia, na ktorú polícia reagovala podobne ako pri záchranároch. A to je organizovanie zhromaždení počas núdzového stavu. V každej demokracii pri zadržaní opozičného politika treba spozornieť, aby sa to ani len nejavilo ako zneužitie verejnej moci voči opozícii,“ reagovala pre Pravdu na situáciu prezidentka Zuzana Čaputová.

Dodala, že na Slovensku „našťastie, neplatí to, čo vyhlasuje Robert Fico, že je koniec demokracie a fašizmus“. Upozornila, že sú kontrolné mechanizmy, napríklad inšpekcia ministerstva vnútra a prokuratúra, ktoré môžu preveriť, či kvalifikácia alebo postup boli v súlade so zákonom.

Podľa ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO) bol postup polície v poriadku. Zdôraznil, že policajtov nemá zaujímať stranícka príslušnosť. Aj Fico ocenil postup a profesionalitu policajtov. No tvrdí, že jeho obvinenie bolo už pripravené.

Na podnet Mikulca?

Smer tvrdí, že ich autoprotest nemohol zhoršiť pandemickú situáciu. Veď protestujúci sedeli v aute a nemali teda ako prípadne roznášať koronavírus.

Fico i jeho spolustraníci obvinili ministra Mikulca, že polícia reagovala na jeho pokyn. „Toto musia robiť policajti na pokyn ministra vnútra, ktorý podľa svedkov zobral úplatok, na pokyn špeciálneho prokurátora, ktorý je vo výkone trestu,“ povedal predseda Smeru, keď opúšťal policajnú stanicu.

„Je to bezprecedentné porušenie ústavy, poslanec Národnej rady nemôže byť zadržaný pri výkone svojej funkcie. Jediný prípad je, ak by bol zadržaný pri páchaní trestného činu, čo v tomto prípadne neplatí. Je to obrovská nadpráca policajtov,“ myslí si Kaliňák.

„Na obmedzenie slobody akéhokoľvek poslanca je potrebný súhlas Národnej rady. Nemajú ho k dispozícii, je to teda pošliapanie demokracie ako takej,“ pokračoval bývalý minister vnútra a dnes advokát Kaliňák. Podľa neho by v tomto prípade mohlo ísť aj o zneužitie právomocí. Nešpecifikoval, kto ich mal zneužiť.

Poslanec Ľuboš Blaha (Smer) bol ostrejší. Hovoril o fašizme a policajnom terore. Zdôraznil, že strana za Ficom stojí a dodal, že odpor voči vláde „vyjadrujú najbezpečnejšie a najpokojnejšie“. Podotkol, že to vlastne nebol ani protest, iba pohreb demokracie.

Keď Fico odchádzal z polície, dozvedel sa, že mu ktosi rozbil bočné okienko na aute.

VIDEO: Polícia zadržala Roberta Fica.

Autoprotestujúci zatrúbili

Len v utorok sa podobne ocitol na policajnej stanici šéf Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov František Majerský. Spolu s kolegami prišiel poslancov upozorniť, že akosi na nich zabudli v rozpočte. Majerský bol na polícii štyri hodiny a na druhý deň prokuratúra zrušila jeho obvinenie z podnecovania. Vtedy mu právnu pomoc ponúkal práve Smer, predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) chcel zasa za záchranárov zaplatiť pokuty. Oba politické subjekty však dostali košom.

Nakoniec sa kolóna áut vo štvrtok aj prehnala centrom Bratislavy. Šoféri zatrúbili pred Prezidentským palácom, budovou vlády a ministerstvom financií. Mal to byť pohreb demokracie, keď strana Smer dala pripraviť aj náhrobok, ktorý mal byť pôvodne inštalovaný pred Prezidentským palácom. Nakoniec ho priniesli na policajnú stanicu na Sasinkovej ulici.

Ficovi prišiel na pomoc bývalý minister vnútra Robert Kaliňák, potom aj poslanci. Podpredseda parlamentu Juraj Blanár sa policajtom „ľudsky prihováral“, aby sa dozvedel, čo je s jeho straníckym šéfom.