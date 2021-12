Ako zahynuli skialpinisti vo Veľkej Fatre? Záchranári popisujú tragédiu

Štyria skialpinisti si 13. decembra vyšli na túru do Veľkej Fatry. Štartovali z osady Rybô smerom na Krížnu. Ako podotýka Horská záchranná služba na svojej webovej stránke, boli domáci a terén dobre poznali. „Keďže bol ešte začiatok sezóny a stále málo snehu, nebrali si lavínovú výbavu,“ dodávajú horskí záchranári.

Skialpinisti vystúpili na vrchol Krížnej. Hoci bol slnečný deň, najmä na vrchole fúkal nepríjemný vietor. „Zlyžovali do Suchej doliny, tam sa rozhodli že pôjdu viac na sever smerom na masív Frčkova. Zdalo sa im, že by tam mohol byť vietor slabší,“ pokračujú záchranári. Podľa nich skialpinisti videli viacero polyžovaných svahov a stôp v okolí.

Vystúpili na hrebeň a rozhodli sa zlyžovať opäť do Suchej doliny svahom južnej orientácie. Zdalo sa im, že tam by mohla byť lyžovačka lepšia, lebo tam bolo nafúkaného viac snehu. „Celkovo ale podmienky neboli veľmi dobré, snehu bolo ešte stále málo, niekde sa prepadávali do trávy, niekde bola tvrdá ufúkaná snehová doska,“ spresňujú horskí záchranári.

Potom sa skialpinisti rozdelili. Dvaja zamierili priamo do žľabu. Jeden sa držal bližšie pri lese a štvrtý zaostával. „Keď boli prví dvaja zhruba v polovici žľabu, bolo počuť prasknutie a posledný zo skupiny uvidel ako sa odtrhla lavína. Strhla troch,“ hovoria záchranári.

zväčšiť Foto: Horská záchranná služba (freemap.sk) Lavína Schéma nehody

Lavína sa odtrhla približne 50 metrov nad skialpinistami. Muža, ktorý sa držal pri lese, masa snehu strhla a zasypala približne po stehná. Záchranári podotýkajú, že lyže sa mu nevypli, no svojpomocne sa mu podarilo vykopať. Dvaja muži v stredne žľabu nemali šancu. Lavína ich oboch zasypala.

„Posledný zo skupiny kontaktoval záchranné zložky a začal s obhliadkou lavíny, no nikde kamarátov nevidel. Keďže nemali lavínovú výbavu, ich lokalizácia vo veľkom nánose bola takmer nemožná,“ upozorňuje Horská záchranná služba.

Záchranná akcia sa začala okamžite, keď záchranári prijali tiesňové volanie. Vrtuľník priviezol viacerých záchranárov aj lavínové psy. Ďalšia pomoc sa presúvala po zemi.

Prvého skialpinistu sa podarilo vykopať ešte 13. decembra. Ležal v hĺbke približne jedného metra. V noci sa musela akcia prerušiť. Druhého muža našli záchranári 14. decembra pomocou prístroja RECCO. Zasypala ho približne 1,5-metrová vrstva snehu.

Horskí záchranári konštatujú, že v sobotu 11. decembra bolo slnečno, pomerne slabý vietor a v okolí Krížnej zaznamenali viacero skialpinistov. V nedeľu sa však situácia zmenila, začal fúkať silný vietor a prenášal sneh na južné a juhovýchodné svahy. Vytváral tvrdé dosky a vankúše.

„Tvrdé dosky majú nevýhodu v tom, že sa v nich prasklina šíri veľmi rýchlo a veľkú vzdialenosť, preto je z nich oveľa ťažšie uniknúť. Vzhľadom na nízke teploty sa nafúkaný sneh nemohol dobre previazať so starším podkladom. Zároveň sa medzi vrstvami snehu začala tvoriť slabá vrstva hranatozrnného snehu,“ opisujú situáciu.

Čítajte viac Lavína vo Veľkej Fatre má druhú obeť

Podľa záchranárov lavínu ovplyvnilo niekoľko negatívnych faktorov, ktoré treba brať ako vážne varovania: