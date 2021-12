Učitelia z rómskych škôl tvrdia: Mali sme zostať otvorení

V niektorých školách nebol nikto pozitívny na COVID-19 a mnohí druhostupniari sa nemôžu pripájať na on-line výučbu, takže zase budú odovzdávať iba pracovné listy.

Prvý stupeň sa až do prázdnin, ktoré sa začal pondelok, učil prezenčne a minister školstva Branislav Gröhling (SaS) vydal rozhodnutie, v ktorom umožnil starším žiakom bez prístupu k dištančnému vzdelávaniu vyučovanie v skupinách po piatich. Využili to aj na košickom sídlisku Luník IX. „Deti chodia do školy na dve zmeny,“ priblížila pre Pravdu zástupkyňa tamojšej základnej školy Júlia Tothová.

V takomto provizórnom režime sa sústreďujú na hlavné predmety ako slovenčina, matematika, angličtina, geografia či dejepis. Pre deti z Luníka IX pobyt v škole nie je len o učení. „Je lepšie, keď sú v škole, pretože tam majú aj teplo a stravu,“ upozorňuje Tothová.

V základnej škole v Jarovniciach v okrese Sabinov tiež vzdelávajú len deti z rómskej komunity. Podľa riaditeľky Márie Pavlíkovej sa o možnosti učiť v skupinách po piatich dozvedeli neskoro, no aj tak by to u nich bolo problematické, lebo do školy chodí 1 178 žiakov. Samotné Jarovnice majú pritom len čosi vyše sedemtisíc obyvateľov. „Keby sme chceli pre druhý stupeň urobiť skupiny, do školy by sa nezmestili deti z prvého stupňa. A každému druhostupniarovi by sa ušlo prísť na výučbu možno jeden deň,“ vysvetlila pre Pravdu Pavlíková.

„Na webovej stránke školy sú zadania a prezentácie k učivu, ale v osade nemajú internetové pripojenie. On-line výučba teda nepripadá do úvahy. Mnohé deti majú internet v telefóne, ale cez telefóny je zasa problém dostať sa aj do školského systému edupage,“ hovorí riaditeľka. Deťom tiež chýba motivácia a mnohí rodičia im nepomáhajú. „Dostali pracovné listy, ktoré majú doniesť po prázdninách, ale ich návratnosť doteraz nebola veľká a navyše nevieme skontrolovať, kto ich skutočne vypĺňa,“ pripomína Pavlíková. Rezignovane hovorí, že keď sa školy zatvorili len na jeden týždeň pred prázdninami, už na tom až tak nezáleží.

„Sme radi, že táto situácia nenastala niekedy v polovici októbra,“ podotkol riaditeľ základnej školy v Sirku v okrese Revúca Ľubomír Jambrich. „U nás sme nemali jediného pozitívneho žiaka, takže deti pokojne mohli byť v škole, no sme radi, že sa zavrelo až teraz v decembri. Žiaci majú dosť známok a zrejme nebudeme musieť v januári posúvať klasifikáciu. Nemalo by to byť až také dramatické ako v predchádzajúcich dvoch rokoch,“ hľadá pozitíva Jambrich.

Aj tak ide podľa neho o zbytočné opatrenie. „Roznášame pracovné listy, ktoré v piatok pozbierame a na prázdniny deťom dáme ďalšie. Odovzdajú ich skoro všetci, lebo im hovoríme, že inak budú mať neospravedlnené hodiny. Ale u mnohých detí vidieť, že listy nevypĺňajú samy,“ povedal riaditeľ. Podľa neho je v tomto poctivých asi 30 percent detí. „Všetci naši žiaci sú z marginalizovanej komunity a rodičia na to veľmi nedbajú,“ podotkol.

Podľa riaditeľky Pavlíkovej z Jarovníc sa momentálne nedá povedať, či v januári nebudú problémy pri klasifikácii, alebo či sa škola vôbec otvorí. „Keby sa náhodou neotvorila, znovu len vyzveme prostredníctvom obecného rozhlasu, aby deti nosili pracovné listy, a učitelia ich budú hodnotiť,“ načrtla.

Pandémia ovplyvňuje výučbu už skoro dva roky a podľa Tothovej z Luníka IX spôsobuje, že učivo sa stále presúva medzi ročníkmi. „Robíme, čo sa dá, aby sa to stíhalo, ale presne podľa štátneho vzdelávacieho programu učivo nedokážeme dobehnúť,“ upozorňuje. Myslí si, že klasifikácia prvého polroka by sa aj tento rok mala posunúť na marec – ako v minulom školskom roku.