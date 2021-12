Čo robí Matovič s Hegerom hlboko v noci?

„Je 0:51 utorok ráno … a tak som si povedal, že vám sprostredkujem aktuálny pohľad do zákulisia našej politiky … aby ste vedeli, že máte premiéra, ktorý na ľudí myslí aj vtedy, kedy už veľká väčšina z vás sladúčko spinká,“ napísal Matovič na sociálnej sieti.

Zverejnil fotografiu Hegera priamo z vlády. Riadne zasadnutie by pritom malo byť až v stredu.

Už niekoľko dní vytýka prezidentke Zuzane Čaputovej, že „znižuje autoritu premiéra“. Naposledy cez víkend, keď reagoval na Čaputovej slová v relácii Ide o pravdu, ktorá zopakovala aj pre TA3. „S pánom premiérom máme veľmi dobrú komunikáciu a veľmi dobrý vzťah. Počas jesene sme sa viackrát stretli a vymieňali sme si reflexie na situáciu v spoločnosti. Hovorila som mu, ako veľmi intenzívne vnímam význam jeho roly ako človeka, ktorý je zodpovedný za vládu. Moje vyjadrenie, ktoré nasledovalo po niekoľkých stretnutiach, smerovalo k tomu, že ho potrebujeme v pevnej pozícii. Potrebujeme silného lídra. Je to požiadavka naňho, ale aj na jeho okolie, členov vlády a koaličných partnerov, aby mu situáciu nesťažovali. K tomu smerovala moja výzva, prosba, apel,“ povedala Čaputová pre Pravdu.

Dodala, že „najnevďačnejšiu úlohu v štáte má vláda, lebo ona má prijímať opatrenia a niesť za ne zodpovednosť“.

„Nikto viac neznižuje autoritu premiéra ako prezidentka, ktorá pri každej možnej príležitosti podsúva ľuďom, že by ju mal mať väčšiu. Zákerné vopred vykalkulované zlomyselné opakované bozky smrti,“ reagoval na Čaputovej vystúpenia Matovič. „Od človeka, ktorý by mal miesto sústavných podrazov v ťažkej kríze premiérovi pomáhať … samozrejme, ak by jej išlo viac o dobro Slovenska ako svoj falošný strojený obraz pred ľuďmi,“ napísal líder OĽaNO v nedeľu.

V noci na utorok na sociálnej sieti dodal: „Ste v dobrých a starostlivých rukách.“ Za Hegera sa na sociálnych sieťach v ostatných dňoch postavilo viacero poslancov OĽaNO.