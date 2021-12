ONLINE: USA už ovládol omikron, nakazí státisíce ľudí denne

× Monitoring Ostražitosť I. stupeň ohrozenia II. stupeň ohrozenia III. stupeň ohrozenia Opatrenia pre okres Automatické opatrenia podľa rizika: Covid Automat v4 ponúka prevádzkovateľom zariadení a organizátorom podujatí flexibilne si vybrať z troch protokolov: (1) základ, (2) OTP (očkovaní, testovaní, prekonaní), alebo (3) kompletne za očkovaní. Každá z možností ponúka iný set prevádzkových podmienok s inými maximálnymi limitmi, avšak výsledné riziko pre zdravotnícky systém je porovnateľné Prevádzkovateľ, alebo organizátor, si musí v danú dobu vybrať len jednu možnosť. Kombinovanie možností, alebo navyšovanie nie je prípustné. Základ: Pod “základom” sa pre potreby Covid Automatu v4 myslia všetky osoby bez ohľadu na ich prípadné očkovanie, prekonanie choroby či výsledok testovania OTP: Pod “OTP” sa myslia výlučne len osoby, ktoré sú plne očkované, testované (od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín), alebo ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní. Kompletne zaočkovaná osoba: Pod “kompletne zaočkovanou osobou” sa myslia osoby, ktoré sú (1) 14 dní po druhej dávke dvoj-dávkovej vakcíny alebo (2) 21 dní po jedno-dávkovej vakcíne alebo (3) 14 dní po akejkoľvek dávke ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 za ostatných 180 dní. Kompletný zoznam pravidiel - Zelená fáza: Rúška: Rúško v interiéri a na hromadných podujatiach (HP) aj v exteriér. Obmedzenie pohybu: Bez obmedzenia. Školy: Bez obmedzení. Hromadné podujatia: Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: na státie max. 50 % kapacity, na sedenie v interiéri aj exteriéri 75 %. Pokiaľ nie je určiteľná kapacita, maximálne do 5000 osôb v exteriéri, do 2500 v interiéri. Základ: na státie max. 50 % kapacity, na sedenie v interiéri aj exteriéri 75 %, maximálne však do 1000 osôb v exteriéri, do 500 v interiéri. Svadby, kary, oslavy, večierky, hromadné podujatia v prevádzkach verejného stravovania: Kompletne zaočkovaní: maximálne 400 osôb v interiéri a 800 v exteriéri, resp. podľa príslušného semafora, povinný zoznam účastníkov. OTP: maximálne 200 osôb v interiéri a 400 v exteriéri, resp. podľa príslušného semafora, povinný zoznam účastníkov. Obrady (sobáš, krst, pohreb...): Kompletne zaočkovaní: podľa hromadných podujatí. OTP: podľa hromadných podujatí, Základ: podľa hromadných podujatí. Bohoslužby: Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: na státie max. 50 % kapacity, na sedenie v interiéri aj exteriéri 75 %. Pokiaľ nie je určiteľná kapacita, maximálne do 5000 osôb v exteriéri, do 2500 v interiéri. Základ: na státie max. 50 % kapacity, na sedenie v interiéri aj exteriéri, 75 %, maximálne však do 1000 osôb v exteriéri, do 500 v interiéri Obmedzenia podľa plochy priestoru. Návštevy v nemocniciach, vo väzniciach, v zariadeniach soc. služieb: Kompletne zaočkovaní: povolené bez obmedzenia. OTP: povolené bez obmedzenia. Športové súťaže – limity pre športovcov: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzení. OTP: bez obmedzení. Základ: maximálne 100 športovcov. Lanové dráhy: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzenia. OTP: bez obmedzenia. Základ: bez obmedzenia. Fitnes: Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: max. 50 osôb alebo min. 15 m²/osoba, Základ: max. 25 osôb, povinný zoznam účastníkov. Wellness, akvapark, kúpele (bez zdravotnej indikácie): Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: bez limitu. Základ: max. 50 % kapacity, max. počet osôb do 1000. Bazény a plavárne: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzenia. OTP: bez obmedzenia. Základ: bez obmedzenia. Obchody: OTP: hygienické opatrenia. Základ: hygienické opatrenia. Služby: OTP: hygienické opatrenia. Základ: hygienické opatrenia. Reštaurácie: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzenia. OTP: bez obmedzenia. Základ: bez obmedzenia. Múzeá, galérie, knižnice, výstavné siene: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzenia. OTP: bez obmedzenia. Základ: bez obmedzenia. Ubytovacie zariadenia: Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: ubytovanie bez obmedzení, reštaurácie a wellness podľa príslušných odporúčaní vyššie. Základ: bez obmedzenia, reštaurácie a wellness podľa príslušných odporúčaní vyššie. Taxi: Rúško, pravidelné vetranie. Opatrenia pre okres Prevádzkovateľ, alebo organizátor, si musí v danú dobu vybrať len jednu možnosť. Kombinovanie možností, alebo navyšovanie nie je prípustné. Základ: Pod "základom" sa pre potreby Covid Automatu v4 myslia všetky osoby bez ohľadu na ich prípadné očkovanie, prekonanie choroby či výsledok testovania OTP: Pod "OTP" sa myslia výlučne len osoby, ktoré sú plne očkované, testované (od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín), alebo ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní. Kompletne zaočkovaná osoba: Pod "kompletne zaočkovanou osobou" sa myslia osoby, ktoré sú (1) 14 dní po druhej dávke dvoj-dávkovej vakcíny alebo (2) 21 dní po jedno-dávkovej vakcíne alebo (3) 14 dní po akejkoľvek dávke ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 za ostatných 180 dní. Kompletný zoznam pravidiel - Oranžová fáza Obmedzenie pohybu (neberie sa do úvahy očkovanie ani test): Bez obmedzenia. Školy: Prezenčne podľa školského semafora na základe písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti: materská, základné, stredné aj umelecké školy či gymnáziá, jedálne. Aj vysoké školy, ale len zdravotnícke odbory, výkon praxe, záverečné skúšky. Prezenčne s obmedzením: VŠ do 100 osôb alebo do 400 osôb s OTP, alebo 1000 osôb plne očkovaných. Internáty iba pre žiakov a študentov s prezenčnou výučbou s dôrazne odporúčaným OTP. Hromadné podujatia: Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: v interiéri sedenie na 25 % a v exteriéri 50 % kapacity. Pokiaľ nie je určiteľná kapacita, maximálne do 1000 osôb v exteriéri, do 500 v interiéri. Základ: v interiéri sedenie na 25 % a v exteriéri 50 % kapacity, maximálne však do 200 osôb v exteriéri, do 100 v interiéri, na státie v exteriéri 100 a v interiéri 50, povinný zoznam účastníkov. Svadby, kary, oslavy, večierky, hromadné podujatia v prevádzkach verejného stravovania: Kompletne zaočkovaní: maximálne 100 osôb v interiéri a 200 v exteriéri, resp. podľa príslušného semafora, povinný zoznam účastníkov. OTP: maximálne 50 osôb v interiéri a 100 v exteriéri, resp. podľa príslušného semafora, povinný zoznam účastníkov. Obrady (sobáš, krst, pohreb…): Kompletne zaočkovaní: podľa hromadných podujatí. OTP: podľa hromadných podujatí. Základ: podľa hromadných podujatí. Bohoslužby: Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: v interiéri sedenie na 25 % a v exteriéri 50 % kapacity. Pokiaľ nie je určiteľná kapacita, maximálne do 1000 osôb v exteriéri, do 500 v interiéri. Základ: v interiéri sedenie na 25 % a v exteriéri 50 % kapacity, maximálne však do 200 osôb v exteriéri, do 100 v interiéri, na státie v exteriéri 100 a v interiéri 50, povinný zoznam účastníkov. Návštevy v nemocniciach, vo väzniciach, v zariadeniach soc. služieb: Kompletne zaočkovaní: povolené bez obmedzenia. OTP: povolené po súhlase zriaďovateľa alebo riaditeľa. Športové súťaže – limity pre športovcov: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzení. OTP: maximálny počet športovcov: 200 interiér/400 exteriér. Základ: maximálne 50 športovcov, povinný zoznam účastníkov. Lanové dráhy: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzenia. OTP: bez obmedzenia. Základ: otvorené vleky (bez kabínkových lanoviek). Fitnes: Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: max. 20 osôb alebo min. 15 m²/osoba, povinný zoznam účastníkov. Základ: max. 10 osôb, povinný zoznam účastníkov. Wellness, akvapark, kúpele (bez zdravotnej indikácie): Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: max. 50 % kapacity, max. počet osôb do 1000. Základ: zakázané. Bazény a plavárne: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzenia. OTP: max. 50 % kapacity. Základ: max. 10 osôb. Obchody: OTP: max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu. Základ: max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu. Služby: OTP: max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu. Základ: max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu. Reštaurácie: Kompletne zaočkovaní: v interiéri 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, 2 metre rozstupy medzi stolmi. Exteriér bez obmedzení. OTP: v interiéri 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, 2 metre rozstupy medzi stolmi. Exteriér bez obmedzení. Základ: terasy do 10 osôb, otvorené minimálne 50 % stien. Múzeá, galérie, knižnice, výstavné siene: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzenia. OTP: bez obmedzenia. Základ: individuálne prehliadky/1 návštevník na 15 m² plochy. Ubytovacie zariadenia: Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: ubytovanie bez obmedzení, reštaurácie a wellness podľa príslušných odporúčaní vyššie. Základ: zakázané. Taxi: Max. 2 osoby na jeden rad vrátane vodiča, rúško, pravidelné vetranie. Opatrenia pre okres Automatické opatrenia podľa rizika: Základ: Pod "základom" sa pre potreby Covid Automatu v4 myslia všetky osoby bez ohľadu na ich prípadné očkovanie, prekonanie choroby či výsledok testovania OTP: Pod "OTP" sa myslia výlučne len osoby, ktoré sú plne očkované, testované (od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín), alebo ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní. OP: kompletne zaočkované osoby po dobu 1 roka od ukončenia základnej očkovacej schémy; osoby po prekonaní COVID-19 viac ako 180 dní + jedna dávka vakcíny; osoby po prekonaní COVID-19 za ostatných 180 dní; deti mladšie ako 2 roky; deti 2 až 12 s testom Kompletne zaočkovaná osoba: Pod "kompletne zaočkovanou osobou" sa myslia osoby, ktoré sú (1) 14 dní po druhej dávke dvoj-dávkovej vakcíny alebo (2) 21 dní po jedno-dávkovej vakcíne alebo (3) 14 dní po akejkoľvek dávke ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 za ostatných 180 dní. Kompletný zoznam pravidiel - Červená fáza: povinný respirátor v interiéri, rúško v exteriéri vstup do zamestnania: režim OTP prevádzkové hodiny bez obmedzenia hromadné podujatia: režim OP: max 200 osôb, povinný zoznam účastníkov, hygienické OPatrenia režim OTP: max 6 osôb režim základ: zakázané svadby, kary, oslavy, večierky, hromadné podujatia v prevádzkach verejného stravovania: OP: max 20 hostí, povinný zoznam účastníkov OTP: zakázané obrady (sobáš, krst, pohreb a pod.): kompletne očkovaní: max 200 osôb OTP: max 6 osôb, výnimkou sú pohreby základ: max 6 osôb, výnimkou sú pohreby bohoslužby: OP: maximálne 200 osôb, povinný zoznam účastníkov OTP: maximálne 6 osôb základ: individuálna pastoračná činnosť návštevy v nemocniciach, zariadeniach sociálnych služieb, vo väzniciach: OP a OTP: povolené len po súhlase zriaďovateľa alebo riaditeľa fitness: OP: max 50 osôb alebo 15 m2 na osobu, povinný zoznam návštevníkov OTP, základ: zakázané wellness, aquapark a kúpele (nie zo zdrav. indikácií): OP: bez limitu, iba pre wellness zákazníkov zariadení ubytovacích služieb, pre ostatných zakázané, pre ostatné zariadenia max 10 osôb OTP, základ: zakázané umelé vodné plochy (bazény, plavárne): OP: max 50 percent kapacity OTP, základ: zakázané obchody: OP: max 1 zákazník na 15 m2 predajnej plochy OTP/základ: iba esenciálne obchody 1 zákazník na 25 m2 predajnej plochy služby: OP: max 1 zákazník na 15 m2 predajnej plochy OTP/základ: iba esenciálne obchody, max 1 zákazník na 25 m2 nákupné centrá: iba pre OP reštaurácie: OP: v interiéri 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, 2-metrové rozostupy medzi stolmi, exteriér bez obmedzení OTP, základ: okienkový predaj, rozvoz ubytovacie zariadenia: OP: bez limitu OTP: zakázané - okrem karanténnych zariadení a ubytovania v súvislosti s výkonom povolania, ubytovanie dlhodobého charakteru základ: zakázané - okrem karanténnych zariadení, ubytovanie dlhodobého charakteru Opatrenia pre okres OP: kompletne zaočkované osoby po dobu 1 roka od ukončenia základnej očkovacej schémy; osoby po prekonaní COVID-19 viac ako 180 dní + jedna dávka vakcíny; osoby po prekonaní COVID-19 za ostatných 180 dní; deti mladšie ako 2 roky; deti 2 až 12 s testom Kompletne zaočkovaná osoba: Pod "kompletne zaočkovanou osobou" sa myslia osoby, ktoré sú (1) 14 dní po druhej dávke dvoj-dávkovej vakcíny alebo (2) 21 dní po jedno-dávkovej vakcíne alebo (3) 14 dní po akejkoľvek dávke ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 za ostatných 180 dní. Kompletný zoznam pravidiel - Bordová fáza: povinný respirátor v interiéri, rúško v exteriéri pri vzdialenosti do 2 m vstup do zamestnania režim OTP prevádzkové hodiny od 5. do 22. h hromadné podujatia: režim OP: max 100 osôb, povinný zoznam účastníkov, hygienické OPatrenia režim OTP: max 6 osôb režim základ: zakázané svadby, kary, oslavy, večierky, hromadné podujatia v prevádzkach verejného stravovania: OP: max20 hostí, povinný zoznam účastníkov OTP: zakázané obrady (sobáš, krst, pohreb a pod.): kompletne očkovaní: max 100 osôb OTP: max 6 osôb, výnimkou sú pohreby základ: max 6 osôb, výnimkou sú pohreby bohoslužby: OP: maximálne 100 osôb, povinný zoznam účastníkov OTP: maximálne 6 osôb základ: individuálna pastoračná činnosť návštevy v nemocniciach, zariadeniach sociálnych služieb, vo väzniciach: OP a OTP: povolené len po súhlase zriaďovateľa alebo riaditeľa fitness: OP: max 20 osôb alebo 15 m2 na osobu, povinný zoznam návštevníkov OTP, základ: zakázané wellness, aquapark a kúpele (nie zo zdrav. indikácií): OP: max 10 ľudí, iba pre wellness zákazníkov zariadení ubytovacích služieb, pre ostatných zakázané OTP, základ: zakázané umelé vodné plochy (bazény, plavárne): OP: max 25 percent kapacity OTP, základ: zakázané obchody: OP: max 1 zákazník na 15 m2 predajnej plochy OTP/základ: iba esenciálne obchody - 1 zákazník na 25 m2 predajnej plochy služby: OP: max 1 zákazník na 15 m2 predajnej plochy OTP/základ: iba esenciálne obchody, max 1 zákazník na 25 m2 nákupné centrá: iba pre OP reštaurácie: OP: v interiéri 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, 2-metrové rozostupy medzi stolmi, exteriér bez obmedzení OTP, základ: okienkový predaj, rozvoz ubytovacie zariadenia: OP: bez limitu OTP: zakázané - okrem karanténnych zariadení a ubytovania v súvislosti s výkonom povolania, ubytovanie dlhodobého charakteru základ: zakázané - okrem karanténnych zariadení, ubytovanie dlhodobého charakteru Opatrenia pre okres OP: kompletne zaočkované osoby po dobu 1 roka od ukončenia základnej očkovacej schémy; osoby po prekonaní COVID-19 viac ako 180 dní + jedna dávka vakcíny; osoby po prekonaní COVID-19 za ostatných 180 dní; deti mladšie ako 2 roky; deti 2 až 12 s testom Kompletne zaočkovaná osoba: Pod "kompletne zaočkovanou osobou" sa myslia osoby, ktoré sú (1) 14 dní po druhej dávke dvoj-dávkovej vakcíny alebo (2) 21 dní po jedno-dávkovej vakcíne alebo (3) 14 dní po akejkoľvek dávke ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 za ostatných 180 dní. Kompletný zoznam pravidiel - Čierna fáza: povinný respirátor v interiéri, rúško v exteriéri pri vzdialenosti do 2 m vstup do zamestnania režim OTP - očkovaný, testovaný, prekonaný prevádzkové hodiny od 5. do 22. h hromadné podujatia: režim OP: max 50 osôb, povinný zoznam účastníkov, hygienické OPatrenia režim OTP: max 6 osôb režim základ: zakázané svadby, kary, oslavy, večierky, hromadné podujatia v prevádzkach verejného stravovania zakázané pre všetkých obrady (sobáš, krst, pohreb a pod.): kompletne očkovaní: max 50 osôb OTP: max 6 osôb, výnimkou s

na 100-tisíc obyv. Krajina Spojené štáty americké US Peru PE Veľká Británia GB Francúzsko FR Rusko RU Nemecko DE Holandsko NL Španielsko ES Belgicko BE Poľsko PL Aktívne prípady v krajine Nové prípady v krajine Prípady spolu v krajine Úmrtia v krajine Kritický stav v krajine Počet obyvateľov 10 511 784 143 530 52 059 667 828 836 15 830 333 850 090 2 063 910 885 2 266 205 202 295 934 33 645 199 1 479 319 91 743 11 453 121 147 261 879 68 409 175 965 196 15 075 8 640 924 121 717 3 025 65 485 446 928 610 27 022 10 241 812 298 222 2 300 146 026 290 923 803 21 710 6 834 446 109 243 4 636 84 177 021 570 478 12 154 2 992 157 20 504 610 17 190 503 461 204 26 568 5 535 231 88 793 1 306 46 781 353 443 174 7 702 2 010 956 27 953 804 11 663 624 418 066 9 609 3 968 450 91 514 2 116 37 785 779 Krajina Peru PE Nórsko NO Belgicko BE Holandsko NL Spojené štáty americké US Fínsko FI Švajčiarsko CH Írsko IE Bosna a Hercegovina BA Honduras HN Aktívne prípady na 100-tis. Nové prípady na 100-tis. Prípady spolu na 100-tis. Úmrtia na 100-tis. Kritický stav na 100-tis. Počet obyvateľov 6 134,3 2,6 6 735,6 601,3 2,8 33 645 199 4 820,1 73,7 6 464,3 22,0 2,2 5 483 420 3 799,6 66,0 17 241,3 239,7 6,9 11 663 624 3 318,6 70,7 17 405,9 119,3 3,5 17 190 503 3 148,7 43,0 15 593,7 248,3 4,7 333 850 090 3 092,9 106,8 3 948,1 26,9 1,1 5 553 350 2 788,8 30,1 13 608,2 137,4 3,4 8 747 462 2 721,9 95,4 13 178,6 116,3 2,1 5 018 667 2 452,5 7,4 8 771,0 405,7 0,0 3 250 864 2 414,9 0,0 3 737,4 102,9 0,4 10 135 502 zdroj: disease.sh Všetky grafy, štatistiky a čísla o koronavíruse Všetky grafy

6:44 Veľká oslava Nového roka v Londýne bude zrušená, oznámil v pondelok večer starosta britského hlavného mesta Sadiq Khan. Ako dôvod uviedol obavy z vlny nákazy novým koronavírusovým variantom omikron, píše tlačová agentúra AFP. Khan povedal, že počty prípadov dosahujú v Londýne rekordnú úroveň a on musí urobiť všetko, čo sa len dá, aby spomalil šírenie nového variantu.

Mestské úrady oznámili, že namiesto toho bude na televíznej stanici BBC „veľkolepé živé vysielanie“ a takto mesto oslávi príchod Nového roka.

Aj Paríž už oznámil, že jeho každoročný ohňostroj a ďalšie podujatia budú zrušené. Podobné rozhodnutie sa očakáva takisto v Nemecku, pričom na stole sú aj plány na zatvorenie nočných klubov a na obmedzenie rozsahu súkromných večierkov.

6:00 V Spojených štátoch sa pred vianočnými sviatkami naďalej zhoršuje epidemická situácia a v krajine panujú obavy, že koronavírusový variant omikron spustí ďalšiu silnú vlnu COVIDU-19. Počet nových nákaz sa opäť dostal nad 130– tisíc na deň a sedemdňový priemer sa blíži maximu z letnej vlny. Infekcia sa najrýchlejšie šíri na severovýchode USA vrátane New Yorku.

Aj napriek nepriaznivému vývoju z posledných týždňov sú na tom dnes USA lepšie ako pred rokom. Vlani v tomto čase zažívala krajina s 330 miliónmi obyvateľov doposiaľ najhoršiu fázu pandémie a registrovala viac ako 200-tisíc nákaz denne. Nakoniec sa po Novom roku denné prírastky dostali až k 250-tisíc a bilancia hospitalizácií s COVIDOM-19 predstavovala v jednej chvíli takmer 140 000 pacientov.

Rýchlo sa šíriaci koronavírusový variant omikron je v Spojených štátoch teraz už prevládajúcim variantom a minulý týždeň, za ktorý sú údaje dostupné, tvoril 73,2 percenta nových prípadov nákazy. Informácie, potvrdené americkým Centrom pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC), sú založené na údajoch z týždňa, ktorý sa skončil v sobotu 18. decembra. Počas predchádzajúceho týždňa tvoril omikron v USA len 12,6 percenta prípadov infekcie.

Omikron už predstavuje vyše 90 percent nových prípadov na severozápade USA (v regióne nazývanom Pacific Northwest) a väčšinu prípadov na juhu a v častiach Stredozápadu, uviedlo CDC.

Podľa odborníka Amesha Adalju z Univerzity Johnsa Hopkinsa je kontakt Američanov s novým variantom takmer nevyhnutný. „Ak pestujete nejakú podobu spoločenských vzťahov a máte nejaký druh spoločenského života, tak (variant) omikron bude niečo, s čím sa stretnete,“ uviedol Adalja.

Najrýchlejšie šírenie koronavírusu aktuálne evidujú štáty na severovýchode USA, kde je relatívne vysoká zaočkovanosť populácie. Najvyšší výskyt infekcií majú po víkende Rhode Island a New Hampshire, na treťom mieste bol potom New York, ktorý sa stal americkým epicentrom nákazy na začiatku pandémie. V nedeľu štát ohlásil rekordných viac ako 22-tisíc infekcií a úrady zrejme prehodnotia predtým ohlásený návrat veľkolepej silvestrovskej oslavy na námestí Times Square.

Vrchný vládny epidemiológ Anthony Fauci v nedeľnom rozhovore nový variant označil za „mimoriadny“ a varoval, že pravdepodobne spôsobí ďalšiu silnú vlnu epidémie. Tá by okrem iného znamenala ďalšie starosti pre zdravotníkov, ktorí za sebou už teraz majú asi 20 mesiacov „neustálej krízy“, ako to v piatkovom vydaníí denníka The New York Times zhrnul istý predstaviteľ jednej z nemocníc v štáte Michigan.

„Vraciate sa do práce a pýtate sa, kto umrel,“ uviedla zase jedna zo sestier na miestnej JIP Bridget Klingenbergová. „Myslím, že ľudia nechápu, akú si to vyberá daň, pokiaľ to sami nezažili,“ dodala.