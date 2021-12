Polícia sleduje ľudí na ulici

Ľudí, ktorí sa zhromažďujú na verejnosti, sleduje polícia. A nejde len o protesty, ktoré organizovali záchranári či opozičná strana Smer. Ako priznal policajný prezident Štefan Hamran, sledovali aj míting OĽaNO pri pamätníku Róberta Remiáša.

Zadržanie opozičného lídra Roberta Fica, ktorý bol po štvrtkovom proteste obvinený z prečinu podnecovania, nie je dôsledkom spolitizovanej polície, ale Ficovej pasivity pri vyberaní poštovej schránky. Tak to vysvetlil Hamran, podľa ktorého polícia nerobí rozdiel medzi upratovačkou, rušňovodičom a Ficom. Jeho opozičné protestné aktivity však policajný prezident označil za „politický hyenizmus a chrapúnstvo“. Nevylúčil, že obvinenie sa môže rozšíriť aj na ďalších predstaviteľov Sme­ru.

„Odmietame akékoľvek politické vplyvy na činnosť našich policajtov. V priebehu minulého týždňa príslušníci Policajného zboru SR ukázali, že máme potenciál a dokážeme konať vo vzťahu ku komukoľvek bez ohľadu na to, aké má postavenie a z akého politického spektra pochádza. Tak je to správne a tak to vyzerá vo vyspelých demokratických krajinách,“ vyhlásil v súvislosti s minulotýždňovými zásahmi za nedodržiavanie pandemických opatrení Hamran.

„Netvoríme protipandemické opatrenia, netvoríme zákony a vyhlášky, ale sme tu na to, aby sme dohliadali na ich striktné dodržiavanie,“ pripomenul.

VIDEO: Hamran: Platí núdzový stav, ktorý nemožno porušovať a vyzývať na jeho porušovanie.

Minulý týždeň policajti zakročili pri proteste záchranárov pred parlamentom a autoproteste Smeru. Podľa Hamrana polícia pri zásahoch „nerobila žiadny rozdiel medzi záchranármi, ktorí protestovali za zvyšovanie platov, účastníkmi pietnej spomienky na Róberta Remiáša za prítomnosti predstaviteľov koalície a vlády, či medzi jedným bratislavským podnikom, kde obsluhovali hostí napriek zákazu, ako ani pri zadržaní predsedu opozičného Smeru Roberta Fica".

Hamran tak poukázal na míting OĽaNO pred pamätníkom Róberta Remiáša, ktorý zahynul po výbuchu auta v roku 1996. Ten sa konal po zverejnení rozhodnutia Súdneho dvora EÚ, ktoré opäť otvára cestu k vyšetreniu únosu syna vtedajšieho prezidenta Michala Kováča, udalostí, ktoré nasledovali ako aj k Mečiarovým amnestiám. Pri symbolickom kríži na mieste výbuchu sa zišli minister financií a líder OĽaNO Igor Matovič, matka Róberta Remiáša a dnes poslankyňa Národnej rady Anna Remiášová, minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO) a bývalý vyšetrovateľ únosu Peter Vačok.

Ani politici nebudú mať podľa šéfa polície pred zákonom žiadnu výnimku. „Prečo by mal byť Fico výnimkou? Pretože je politik a bude z toho ošiaľ? Pre mňa má rušňovodič, predavačka, lekár, zdravotná sestra, policajt či hasič identické práva ako Robert Fico. To, že sa to niekomu v tejto spoločnosti nepáči, je mi ukradnuté. Takto vyzerá profesionálna polícia,“ tvrdí Hamran.

Minuloštvrtkový policajný zákrok voči Ficovi a jeho predvedenie na policajnú stanicu vzbudilo veľkú kritiku polície, najmä zo strany opozície. Tá hovorila o policajnom terore, bezprecedentnom porušení ústavy, niektorí ba aj o konci demokracie či nástupe fašizmu. „Ide o do očí bijúci dôkaz, že súčasná vláda využíva políciu, politicky angažovaných prokurátorov a politicky angažovaných sudcov na špinavý, protiústavný a nedemokratický boj s opozíciou,“ reagoval Fico, ktorého vo štvrtok večer obvinili z podnecovania na nedodržiavanie protipandemických opatrení a predviedli ho na policajnú stanicu na výsluch.

Hamran zdôraznil, že naďalej platí núdzový stav, ktorý nemožno porušovať ani vyzývať na jeho porušovanie. Policajný zbor bude podľa jeho slov aj v budúcnosti podobne zasahovať – bez ohľadu na politickú príslušnosť aktérov. „Roberta Fica nestíhame za to, že sa zúčastnil masového zhromaždenia, ale stíhame ho za to, že hromadne vyzýval spoluobčanov na porušovanie dôležitej povinnosti uloženej zákonom,“ vysvetlil Hamran.

VIDEO: Fico hodnotí svoje obvinenie: Ukázali obrovský strach.

Chrapúnstvo a hyenizmus

Vyzývať ľudí na protesty počas núdzového stavu považuje Hamran za nezodpovedné. Smerom k osobe Fica si však policajný prezident dovolil aj expresívnejšie výrazy. „Trestné nie je to, že sa zhromaždíte na automobilovom proteste v čase núdzového stavu, keď zdravotníci a policajti padajú na hubu a podnikatelia majú existenčné problémy. To považujem len za chrapúnstvo. Trestné je to, že sa vtedy niekto rozhodne verejne vyzvať celú spoločnosť k lavírovaniu na hrane zákona a organizácii veľkého protestu, aj keď len v autách,“ zdôraznil Hamran.

Verejné protestné zhromaždenie podľa neho musí počkať na ukončenie núdzového stavu. „Potom sa môžu slobodne združovať a organizovať, ako uznajú za vhodné. Veď sme tu mali aj zhromaždenia v Rimavskej Sobote, ktoré zhodou okolností zvolával Robert Fico a jeho politická strana. Aj to považujem za veľmi nešťastné a za politický hyenizmus, ak počas zúriacej pandémie zvoláme na jedno miesto tú najzraniteľnejšiu časť spoločnosti, ktorou sú seniori,“ uviedol Hamran.

Podľa policajného prezidenta na Ficovom obvinení nič nemení ani fakt, že protest sa konal formou spoločnej jazdy v autách ulicami Bratislavy. „Vy sa nemôžete za účelom protivládneho protestu, trebárs aj v aute, niekde zhromaždiť. Taká výnimka nie je. Je to porušenie dohodnutých pravidiel hry,“ tvrdí Hamran. Doplnil, že aktuálne polícia čaká na rozhodnutie dozorového prokurátora, od ktorého bude závisieť aj postup polície pri obdobných prípadoch v budúcnosti.

Hamran tiež poprel prvotné informácie, že Fico bol zadržaný, keďže nebol pristihnutý pri trestnom čine. „Obvinený bol predvedený na základe dožiadania orgánu činného v trestnom konaní,“ poznamenal policajný prezident.

Spresnil, že polícia tak môže učiniť aj bez predchádzajúceho predvolania, ak je to potrebné na vykonanie procesného úkonu alebo sú tam najmä naplnené ďalšie procesné skutočnosti. Napríklad ak sa osoba skrýva, nemá trvalý pobyt alebo na uvedenú adresu nie je možné doručiť predvolanie.

VIDEO: Protest podnikateľov v gastre pred Úradom vlády.

„Ten výpočet dôvodov môže byť podstatne širší. Neviem, čo presne k tomu povereného príslušníka viedlo. Ide hlavne o to, aby sa nemarilo vyšetrovanie a vykonal úkon, ktorý mal byť vykonaný bezodkladne,“ uviedol.

Zároveň však priznal, že bol v tomto prípade o Ficovej bytovej otázke informovaný. „V minulosti mali policajti nemalé komplikácie pri doručovaní rôznych dôležitých písomnosti. Bol som informovaný, že na adrese trvalého pobytu sa nezdržiava a neviem, či tú nehnuteľnosť vôbec vlastní. Vyzerá to tak, že osobe Roberta Fica nie je až také jednoduché doručiť všetky potrebné písomnosti. Máme také skúsenosti z minulosti. Poverený príslušník sa rozhodol na základe predpokladu, že na protesty, ktorý sám organizoval, sa aj objaví. Myslím si, že ten policajt uvažoval logicky a veľmi správnym smerom,“ zdôraznil Hamran.

Hamran nevylúčil, že v súvislosti so štvrtkovým autoprotestom bude vznesené obvinenie aj ďalších predstaviteľom strany Smer. „Neviem, v akom štádiu je spis a aké dôkazy boli zadokumentované. Zatiaľ bolo vznesené obvinenie Ficovi a uvidíme. Keď tam budú dôvody, tak budú obvinení aj ďalší, ak nebudú, tak to zostane len pri ňom,“ reagoval šéf polície.

Nepatričné

Svojím vystúpením však Hamran tentoraz nenahneval len opozíciu, ale kritiku zožal aj od predstaviteľov koalície. „Policajný prezident, čo má byť čisto nadstranícka a nezávislá funkcia, tam vrieskal o ‚chrapúnstve‘ Roberta Fica, o jeho ‚výchove‘, o tom, že ľudia padajú ‚na huby‘… Normálne, že hysterický záchvat. Neviem, aký trestný čin citoval, keď hovoril o chrapúnstve a neviem, aké má na to z titulu svojej funkcie právo, aby komentoval opozičných politikov, ale mne to príde ako učebnicové zneužitie právomoci verejného činiteľa na otvorenú politickú činnosť,“ posťažoval sa Ľuboš Blaha, podľa ktorého musí Hamran odstúpiť.

Vo svojom príspevku pokračoval podpredseda Smeru ešte agresívnejším a vulgárnejším spôsobom. Policajného prezidenta nazval magorom, psychicky narušeným a zakomplexovaným liberálnym gestapáčikom či primitívom.

Nespokojný s Hamranovým vystúpením je aj aj bývalý podpredseda parlamentu a poslanec vládnej strany Za ľudí Juraj Šeliga. „To, ako sa dnes vyjadroval na tlačovej konferencii dočasný policajný prezident Hamran, mi príde zo strany policajného prezidenta nepatričné. Také vyjadrenia a formulácie môžu používať politici v politickom boji, aj to by mali zvážiť intenzitu, ale nie polícia,“ uviedol na svojom profile Šeliga.

„Pán Hamran mi je sympatický svojou energiou a rozhodnosťou, ale od nového vedenia očakávam aj určitú štábnu kultúru. Viem, že mnohým to bolo sympatické, konečne to tomu Ficovi povedal rovno do tváre a podobne. Ale za seba – na tlačovú konferenciu policajného prezidenta vo vzťahu k obvinenému určite nepatria slová ako ‚chrapúnske‘ a podobne. Ak tento trend bude pokračovať, neviem, aké slová budeme počúvať o chvíľu a aký vplyv to bude mať,“ upozornil poslanec.

„Jazyk, kultúra a vystupovanie je to, čo dáva našim inštitúciám vážnosť a dôveru. Platí to pre všetkých, často sa o tom rozprávam aj s kolegami, či naozaj musia použiť slová, aké použijú. Všetci sme ľudia, občas nám uletí, kamery pokušenie zväčšujú, pretože veľa ľudí zatlieska. Ale ak to má byť trend, tak výsledok bude ešte väčšie napätie a zhrubnutie verejného priestoru. A opakujem, na konci dňa to podrýva autoritu a profesionalitu verejných inštitúcií. To je kľúčové, pretože politici a rovnako úradníci prichádzajú a odchádzajú. Inštitúcia a dôvera v štát je to, čo zostáva a čo je potrebné budovať,“ dodal.