ĽSNS čaká na šancu zvoliť Kotlebu do čela výboru v parlamente

ĽSNS nemieni odstúpiť od Kotlebovej kandidatúry. Pre agentúru SITA to povedal poslanec a podpredseda ĽSNS Martin Beluský.

„My máme viac-menej dohodu s opozíciou a aj so Sme rodinou. Skôr býva problém v tom, že nie vždy sú všetci prítomní. V deň, keď je voľba, je problém zorganizovať, aby tam bolo čo najviac poslancov, ktorí vyjadrili podporu nášmu predsedovi. Podporu by sme mali mať dostatočnú, len zatiaľ nevychádza politická matematika,“ uviedol Beluský.

Podľa neho celá opozícia plus Sme rodina by mohli Kotlebu zvoliť pri nižšom kvóre poslaneckého zboru. Ak by sa teda zúčastnilo na voľbe menej koaličných poslancov, Kotleba by sa mohol stať šéfom výboru. Celá opozícia spoločne so Sme rodina disponujú 72 hlasmi.

Kotleba sa usiloval o zvolenie niekoľkokrát. Na poslednej riadnej schôdzi parlamentu v tomto roku tento bod nebol v programe. Beluský vysvetlil, že nepožiadali o to, aby takýto bod zaradil predseda parlamentu na rokovanie. „Potrebujeme nejaké rokovania medzi politickými stranami. Nebudeme to tlačiť každú schôdzu, ako sme to robili doteraz,“ priblížil Beluský. Podľa neho Kotleba je členom výboru na kontrolu Vojenského spravodajstva a strana tak neprichádza o informácie. Beluský zdôraznil, že po voľbách, keď si strany rozdelili posty predsedov výborov, neboli voči predsedovi ĽSNS žiadne výhrady. „V priebehu ďalších dní to zmenili,“ poznamenal. Podľa neho môže ísť o precedens do budúcnosti a stranám súčasnej koalície v ďalšom volebnom období „sa to potom vráti v zlom“.

Vládne strany od ustanovujúcej schôdze odmietajú zvoliť Kotlebu na čelo výboru na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva a Ľuboša Blahu (Smer-SD) za predsedu parlamentného výboru ľudské práva a národnostné menšiny. Výbory vedú podpredsedovia, ktorými sú poslanci z vládnej koalície. Po voľbách sa strany dohodli, že si parlamentné výbory rozdelia v pomere 12 ku 7 v prospech koalície.