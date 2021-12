Odmeny za očkovanie budú po Vianociach. Matovič: Peniaze sme nenašli v špajzi

Po podpíse zmluvy so Slovenskou poštou môžu prví zaočkovaní nad 60 rokov očakávať tristo- a dvestoeurové odmeny. Bude to niekedy po Vianociach. V prvej várke by sa mali šeky dostať k 500-tisíc ľuďom. Minister financií Igor Matovič (OĽaNO) odhaduje, že sa na odmenách za očkovanie pre ľudí nad 60 rokov vyplatí 270 miliónov eur. „Pevne verím, že aj rozpočtová rada to vyhodnotí ako jednu z najefektívnejších investícií proti covidu,“ zdôraznil.

VIDEO: Matovič: Vždy vyfasujem kopu výdavkov, na ktoré treba nájsť peniaze.

Pred viac ako troma týždňami predstavil minister financií Matovič odmenu za očkovanie a podľa jeho slov hodil granát do „pokojných predvianočných vôd“. Za posledné tri týždne podľa Matoviča drasticky klesol počet záujemcov o očkovanie z radov päťdesiatnikov, no počet záujemcov o očkovanie nad 60 rokov podľa údajov zostal aj po zavedení lockdownu.

„Finančná motivácia výrazne podržala záujem o očkovanie,“ podotkol financmajster. Vyčíslil to na 395-percentný nárast záujmu oproti ľuďom vo veku 50 až 59 rokov, pričom v tejto druhej skupine, naopak, záujem klesol.

Finančnú motiváciu preto Matovič vníma ako úspešný úmysel. „Od začiatku júla do 47. týždňa (22. až 28. novembra – pozn. red.), kde sme oznámili úmysel motivovať dôchodcov na očkovanie, sa o päť percent viac očkovalo v absolútnych číslach ľudí z kategórie 60 plus, o päť percent viac ako z kategórie päťdesiatnikov,“ priblížil Matovič.

Keď vláda 25. novembra zaviedla lockdown, dramaticky klesol záujem o očkovanie prvou dávkou. „Z pohľadu rýchlosti očkovania bolo zavedenie lockdownu katastrofa,“ uviedol a dodal, že ochrana nemocníc je iný pohľad na vec.

Čítajte viac Matovič: Motivácia peniazmi pri očkovaní funguje. Myslí si, že ho za to neocenia

„Nebolo by správne pripisovať si zásluhy za to, čo by ľudia spravili tak či tak,“ hovorí Matovič a porovnáva rast s prieskumom agentúry Focus. Zdôraznil, že zaočkovanosť prekonala očakávania z prieskumu. „Pre prvú dávku sa rozhodlo o 42 370 ľudí viac, ako sa očakávalo a pre tretiu o 90-tisíc viac,“ chválil sa minister financií.

„Peniaze na odmeny sme nenašli v špajzi, sú to ušetrené náklady na prípadnú hospitalizáciu,“ vysvetlil a dodal, že „čím viac vyplatíme, tým viac ušetríme, menej problémov ekonomike, menej lockdownov“.

„Bolo by dobré, keby sme rozšírili motiváciu aj pre starších ako 50 rokov, no už som mal aspoň päť krížov na Golgote, kde ma chceli ukrižovať za pomoc pre starších ako 60 rokov,“ vyhlásil Matovič. Fungovať by to podľa neho fungovalo, ale priznal, že takéto odmeny vytvárajú morálny hazard.

„Do budúcna by si na formu takýchto odmien mohli ľudia príliš zvyknúť,“ dodal. Zdôraznil, že obdobná finančná odmena za očkovanie bola poslednou.