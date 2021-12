Prieskum Polisu: Smer sa posunul už na druhé miesto za Hlas

Ak by sa parlamentné voľby konali v druhej polovici decembra, vyhrala by ich politická strana Hlas-SD so ziskom 19,9 percenta hlasov.

Vyplýva to z prieskumu, ktorý robila agentúra Polis pre portál Zoznam.sk v dňoch 17. až 22. decembra. Reprezentatívnu vzoru telefonického prieskumu tvorilo 1111 respondentov starších ako 18 rokov z územia celej SR. Odpovedali na otázku: Keby boli parlamentné voľby tento víkend, ktorú stranu, hnutie, alebo koalíciu by ste volili?

Na druhom mieste by sa umiestnila strana Smer-SD so ziskom 16,8 percenta hlasov. Nasledujú SaS (8,8 percenta), OĽaNO/NOVA/KÚ/Zmena zdola (6,1 percenta), Sme rodina (6,1 percenta), Progresívne Slovensko (6 percent), KDH (5,9 percenta), Republika (5,8 percenta) a Aliancia (5,5 percenta). Do parlamentu by sa dostala aj ĽS NS so ziskom 5,2 percenta hlasov. Naopak, pred bránami zákonodarného zboru by ostali SNS (3,8%), Za ľudí (3,6%), Dobrá voľba (3,2%), Vlasť (2,3%), Socialisti.sk (0,6%) a Spolu – občianska demokracia (0,2%).

Pokiaľ by sa odovzdané hlasy prerátali na mandáty v parlamente, Hlas-SD by získal 35 kresiel. Smer-SD by ich obsadil 29, SaS 15 a OĽaNO a Sme rodina zhodne po 11 kresiel. Rovnako 10 mandátov by získali Progresívne Slovensko, KDH, Republika aj Aliancia. ĽS NS by pripadlo v parlamente 9 kresiel.

Na voľbách by sa podľa prieskumu zúčastnilo 58 percent opýtaných. Nerozhodnutých bolo 23 percent respondentov, voliť by určite nešlo 19 percent.

Žilinka mä väčšiu dôveru ako Lipšic

Generálnemu prokurátorovi (GP) Marošovi Žilinkovi dôveruje viac ľudí ako špeciálnemu prokurátorovi (ŠP) Danielovi Lipšicovi. Vyplýva to z prieskumu agentúry Polis pre Zoznam.sk. Marošovi Žilinkovi dôveruje 21,4 percenta a Danielovi Lipšicovi 16 percent opýtaných. Ani jednému z prokurátorov nedôveruje 29,7 percenta opýtaných. Prieskum uskutočnili 17. až 22. decembra na vzorke 1111 respondentov. Prieskum poskytol politológ z agentúry Polis Ján Baránek.

Respondentov sa pýtali na otázku: Ktorému z prokurátorov viac dôverujete? Generálnemu – Marošovi Žilinkovi, alebo Špeciálnemu – Danielovi Lipšicovi?

Dôvera Žilinka – Lipšic Rozhodne Žilinkovi 7,7 % Skôr Žilinkovi, ako Lipšicovi 13,7 % Žilinkovi 21,4 % Skôr Lipšicovi ako Žilinkovi 8,9 % Rozhodne Lipšicovi 7,1 % Lipšicovi 16 % Rovnako 6,6 % Ani jednému 29,7 % Neviem 26,3 % Zdroj: Polis pre Zoznam.sk

Najviac sa darí Čaputovej

V súčasnosti sa darí najviac prezidentke SR Zuzane Čaputovej. Myslí si to 21,9 percenta opýtaných v prieskume, ktorý uskutočnila agentúra Polis Slovakia pre Zoznam.sk. Prieskum uskutočnili 17. až 22. decembra na vzorke 1111 respondentov. Pýtali si ich na otázku: Bez ohľadu na to, či ste alebo nie ste fanúšikom politickej strany, ktorú tento politik prezentuje, ktorému politikovi na Slovensku sa vyslovene v súčasnosti darí? Prieskum poskytol politológ z agentúry Polis Ján Baránek.

Za hlavou štátu nasledoval predseda strany Hlas – sociálna demokracia Peter Pellegrini, ktorému sa darí podľa 21,2 percenta opýtaných a podpredseda strany Smer – sociálna demokracia Robert Fico, ktorý je v súčasnosti úspešný podľa 15,2 percenta respondentov. Za nimi nasledujú minister hospodárstva a predseda strany Sloboda a Solidarita Richard Sulík (13,3 percenta). Predsedovi vlády Eduardovi Hegerovi (OĽaNO) sa darí podľa siedmich percent opýtaných a ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO) zvolilo za úspešného 5,8 percenta respondentov.