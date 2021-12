Unikátna svetelná šou na budove NBS. Vločky stvárnilo 15 umelcov

Pätnásť uznávaných slovenských umelcov spolu vytvorilo svetelnú inštaláciu – každý z nich pripravil svoju autorskú verziu snehovej vločky, uviedla Národná banka Slovenska (NBS). Na budove ju možno sledovať od štvrtku až do nedele 26. decembra.

NBS predstavila aj kolektív autorov: Andrej Kolenčík, Matej Mazák, Veronika Kocourková, Michaela Chmelíčková, Ester Mládeková, Viktor Frešo, Dorota Sadovská, Ján Šicko, Dominika Žáková, Lucia Tallová, Nina Augustín Šošková, Eva Čarnoká, Boris Vitázek a Ové Pictures (Michaela Čopíková a Veronika Obertová) a kurátorka Zuzana Pacáková.

VIDEO: Laserová šou na budove NBS.

Čo povedali umelci o svojom diele?

Ové Pictures: Naša snehová vločka sa animáciou zmorfuje na silné objatie dvoch charakterov. Objatie je totiž práve to, čo veľmi chýba a tak ho aspoň takto všetkým posielame.

Dorota Sadovská: Motív dojčiacej Madony, po latinsky Madonna Lactans, je už stáročia prítomný vo výtvarnom umení. Pripomína nám najosobnejšiu a prirodzenú starostlivosť o najslabšieho.

Andrej Kolenčík: Vianočná vločka ako ozubené koleso rútiace sa z pandemického roka 2020/21 rovno do budúcnosti? V zmrazených netopieroch našli dva nové druhy koronavírusov. Dokáže ľudstvo zmeniť seba a svoje návyky? Potlačiť zásahy do prírody, z ktorých vznikajú „hnusoby“? Nech to dopadne akokoľvek, príroda, nejaká časť z nej, tu zostane, aj keď tu človek už nebude. A to je super. Happyend zvíťazí. PF2022!

Eva Čarnoká: Kompozíciou z písmen a špeciálnych znakov fontu Inka od Samuela Čarnokého, môjho partnera, som sa snažila podieľať na vytváraní vizuálnej pohody a vyjadriť radosť zo spoločne strávených sviatočných dní.

Michaela Chmelíčková: Komplikovanosť a zložitá forma kryštálov vločky je tu v kontraste s realitou skomprimovaná do jednoduchých čiernych liniek.

Matej Mazák: Moja vločka je injekcia hyper pozitivity, ktorú teraz minimálne ja potrebujem. Ber to ako kocku čokolády po ťažkom dni! :)

Veronika Kocourková: Moja vločka je o obíjmaní, ktoré nám všetkým tohto roku chýbalo. Má priniesť nádej, že na budúci rok sa už budeme navzájom obíjmať stále a dokola :)

Lucia Tallová: Vo svojej staršej maliarskej tvorbe som často využívala štruktúru háčkovaných dečiek. Samotné ornamenty pripomínajú snehové vločky a rovnako ako ony, každý ornament vytvorený ručne je jedinečný. Z mojich zásob háčkovaných motívov, som vybrala tie najtypickejšie. Príprava vločiek tak bola nostalgickým návratom k mojim maliarskym začiatkom.

Viktor Frešo: Moja vločka je taká istá ako pomoc pre kultúru od štátu.

Nina Šošková: Snehová vločka. Neexistujú dve rovnaké. A nikdy ani neexistovali, v celej histórii snehových vločiek od kedy k nám z neba padajú…tá naša je inšpirovaná jednoduchými tvarmi, kruhmi, šípkami a pretínajúcimi sa 8 líniami. Veď číslo 8 symbolizuje kozmickú energiu a fakt, že skutočnosť pri otočení čísla 8, tejto arabsky písanej číslice do horizontálnej polohy znázorňuje symbol nekonečna, nesmrteľnosti a neustávajúceho kolobehu.

Boris Vitázek: Vločky boli vygenerované na základe simulácie z vedeckej publikácie Lokálny bunkový model pre rast snežného kryštálu od Clifford A. Reiter publikovanej v roku 2004. Každá vygenerovaná vločka je unikátna. Jej charakteristických 6 ramien vzniká vďaka tvaru molekúl vody, ktoré sa usporiadavajú do ľadu v hexagonálnej štruktúre.

Ján Šicko: Snehová vločka je ako algoritmus. Jej elegancia spočíva v množstve variácií na jednu tému.

Ester Mládeková: Séria monochromatických vločiek kombinujúca ostré a oblé tvary. Ich hlavnou esenciou je výrazná geometrizácia, ktorú občas narúša jemná asymetria.

Dominika Žáková: Moje vločky začali svoj život ako prúžky – lakmusové papieriky gradientov mojich obľúbených farieb. Až po rokoch v šuflíku sa vykryštalizovali do svojej súčasnej vianočnej podoby