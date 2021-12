Primár Hložník: Vianoce? Budeme u pacientov

Primár Jakub Hložník vedie štrnásť rokov oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny v nemocnici na Antolskej ulici v Petržalke. Jeho oddelenie sa stará o pacientov s mozgovými príhodami či ťažkými úrazmi, no v poslednom roku sú to zväčša covidoví pacientiv tých najťažších stavoch. Bol hosťom predvianočnej relácie Ide o pravdu. Je lekár boh? Ako vidí reformu zdravotníctva a prečo má rešpekt pred vlnou, ktorú môže spustiť nový variant omikron?

Aké budú vaše Vianoce?

Pracovné, ako vždy. Na oddelení máme pacientov a budeme tam aj my.

Ako ste teraz obsadení?

Čo sa covidových pacientov, máme ich sedem na pľúcnej ventilácii. Kapacita je trinásť pacientov. Ale máme aj necovidových.

Na Slovensko sa rúti nový variant koronavírusu omikron. Aký veľký problém spôsobí?

Omikron je infekčnejší a čo je úplne zle, dokáže unikať imunite. Napríklad u ľudí, ktorí prekonali covid, sa pohybuje ochrana okolo 19 percent. U zaočkovaných dvoma dávkami sa pohybuje okolo 10, do 20 percent. Tretia dávka zvyšuje imunitu na 50 až 80 percent. Ale berme do úvahy, že aj o variante delta sme najskôr počuli, že má ľahší priebeh. A nie je to pravda.

Podľa celoslovenského prieskumu hladiny protilátok až polovica neočkovaných nemá žiadne protilátky, čo je takmer milión ľudí. Je to veľmi zlý údaj?

Samozrejme, že je to veľa. Ľudia, ktorí neprekonali covid a nie sú zaočkovaní, nemajú mať aké protilátky.

Ako vy vnímate, že na Slovensku je taký odpor proti očkovaniu? Čakali ste to?

Nečakal som to, myslel som si, že keď sa to ľuďom rozumne vysvetlí, že covid je problém a očkovanie ho dokáže eliminovať, že podporia to očkovanie. Mýlil som sa a mýlili sme sa viacerí. Ľudia podľahli akýmsi dezinformáciám.

Zarazilo vás to? Vy ste dosť aktívny na sociálnych sieťach, snažíte sa ľudí prehovoriť na očkovanie.

Na sociálnych sieťach sa ľudia rýchlejšie dostanú k dezinformáciám. Ale hlavne ma prekvapilo, že neveria odborníkom, ale veria hocikomu v krčme. Nepovažujem sa za odborníka na vakcináciu, som anestéziológ. Na pacientoch vidím, že očkovanie funguje. Teraz napríklad nemámeho žiadne zaočkovaného pacienta v ťažkom stave. Myslím si, že radikálnych antivaxerov je veľmi málo. To sú ľudia, ktorí neveria, že covid existuje.

Keď skončia na pľúcnej ventilácii, vyčítajú si to?

Keď skončia na ventilácii, už sú väčšinou v umelom spánku, zaintubovaní. Potom máme oddelenie covidové, kde sú pacienti s ľahším priebehom ochorenia, ale zase nie s takým ľahkým, aby mohli byť doma. Keď sa ich stav zhoršuje, zavolajú nás, anestéziológov, aby sme zvážili, koho zaintubujeme. Vtedy s pacientmi hovoríme, pýtame sa ich na anamnézu. Aj na to, prečo nie sú zaočkovaní.

Aká je ich najčastejšia odpoveď?

Mali sme už aj veľmi radikálnych pacientov. Keď boli na jednotke intenzívnej starostlivosti, tvrdili, že nemajú covid. Nevedeli, kde sú, čo sú, čo tam robia… Vtedy je ťažké niekoho presviedčať o očkovaní. Ale najhorší sú tí, ktorých odhovorili lekári.

Ako si to vysvetľujete, že váš kolega má takýto názor a pacienta od očkovania odhovára?

Neviem si to vysvetliť. Osemdesiatročná babička nám povedala, že jej neodporučil očkovanie, lebo má veľa diagnóz. Povedal som jej, že práve ona sa mala dať zaočkovať. Bolo to ešte v lete a našťastie prežila. Hovorí sa, že najhorší antivaxer je lekár. Ľudia majú veľkú dôveru k svojmu lekárovi, a keď ten pacientovi povie, aby sa nedal očkovať, lebo je tam riziko, ten človek sa zľakne. Na druhej strane sa dnes veľa chorôb pripisuje očkovaniu, takže aj lekár sa môže báť a povedať pacientovi, aby sa nedal očkovať.

Ako to, že niektorí aj napriek vakcinácii končia u vás, na anestéziologicko-resuscitačnom oddelení?

Sú to zvyčajne pacienti nad 70 rokov, ktorí majú viac ako pol roka po druhej dávke. Takže ich imunita klesla. No sú to aj polymorbídni pacienti s viacerými diagnózami. Približne pred mesiacom sme mali pacienta, ktorý bol síce zaočkovaný, ale mal leukémiu a bol po chemoterapii. Ten naozaj nemal žiadnu imunitu. Ako vážny problém sa ukazujú mladí nezaočkovaní. Momentálne máme na oddelení najmladšiu pacientku 27-ročnú. Je neočkovaná, navyše tehotná. Najstarší pacient je ročník 1956.

Myslíte si, že je dobre, ak sa za očkovanie platí?

Myslím si, že nie. Najmä v očkovacej lotérii sa doslova rozhadzovali milióny. Teraz bude štát platiť ľuďom, aby sa dali zaočkovať. Pritom je to v ich prospech. My ich ideme podplácať.

Čo myslíte, ako to celé dopadne?

Neviem. Obávam sa variantu omikron. Možno tretia vlna prejde kontinuálne do tej štvrtej. Bude to záležať aj na stupni zaočkovania.

Mnohí vaši kolegovia odchádzajú do zahraničia alebo do iných zamestnaní. Vláda vám teraz dá 350 eur ako jednorazový príspevok. Pomôže to k lepšej nálade?

Jasné, že to poteší ľudí. Ale na druhej strane – nie je to systémový krok, čo by stabilizoval zdravotníkov. Mohli to dať aj diferencovane, čiže naozaj na oddelenia, ktoré nesú hlavnú záťaž covidu. Ale je to určite lepšie ako nič.

Odišli aj vám kolegovia z oddelenia?

My sme také skôr ženské oddelenie. Ale áno, odišli, niektoré kolegyne do dôchodku, niektoré na materskú dovolenku.

A vy? Nechystáte sa niekam odísť?

Už som starý, aby som niekam chodil. Kedysi som mal aj ponuky do Nemecka, aj som bol prijatý. Poviem vám pravdu, že mne sa nechce ísť zo Slovenska. Aj keď takúto situáciu, čo je teraz, som ešte nezažil. Keď počúvam, ako ľudí vraždím… To je zlé. Nemáme oporu ani zo strany vládnej moci, a vôbec od politikov, lebo tam si tiež každý hrabe na tom svojom piesočku.

Ak by ste dostali ponuku – možno zo súkromnej nemocnice?

Aj také ponuky som dostával. Ale v menších nemocniciach nerobíte takú medicínu ako u nás.

V Bratislave sa chystá otvorenie novej nemocnice. Išli by ste?

To je dosť riziko, ísť do takej nemocnice. Neviete, čo vás tam čaká. Ani neviem, či vôbec bude otvorená, lebo neviem, kto tam bude robiť. Nie sú tu ani sestry, ani lekári. Keď otvoria nemocnicu, určite bude nejaký odliv. Ak dajú lepšie podmienky. A bude to nová nemocnica.

Je toto dôvod, prečo niektorí ľudia odchádzajú zo zdravotníctva?

Ja si myslím, že na našom oddelení máme podmienky, čo sa týka prístrojového vybavenia, také dobré ako napríklad v Nemecku. Takže pracovné podmienky nepokladám za problém. Ale to, že je nás stále málo. Roboty je strašne veľa, nedokážeme si ani vydýchnuť. No a mrzí ma, že chýba istá diferenciácia. Napríklad nočné služby na našom oddelení sú iné ako na iných, ale hodnotenie je úplne rovnaké.