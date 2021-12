Šeliga už nechce do vedenia parlamentu, navrhuje svoje kolegyne

Za ľudí sa rozpadol poslanecký klub a stranu v parlamente zastupujú len štyria poslanci. Šeliga kandidovať nechce. Povedal, že „máme tri veľmi dobré kandidátky“. Mal na mysli svoje kolegyne zo strany poslankyne Za ľudí Janu Žitňanskú, Alexandru Pivkovú a Miriam Šutekovú.

Schôdze parlamentu vedú okrem predsedu Borisa Kollára (Sme rodina) aj traja podpredsedovia národnej rady Gábor Grendel (OĽaNO) Milan Laurenčík (SaS) a Juraj Blanár (Smer-SD). Všetci sa vo vedení schôdzí striedajú, situáciu im komplikuje, keď niekto z nich ide do zahraničia na služobnú cestu alebo je práceneschopný.

Šéf parlamentu Kollár agentúre SITA povedal, že by bol rád, keby bol nový podpredseda zvolený na prvej riadnej schôdzi parlamentu v novom roku, ktorá je plánovaná na začiatok februára. Na otázku, či by si vedel predstaviť na tejto pozícii znovu Šeligu, odpovedal, že áno. „Ak by pán Šeliga bol navrhnutý a prijal by túto možnosť, tak by sme ho všetky koaličné politické strany podporili. Len problém je ten, že to nechce,“ podotkol Kollár.

Podpredseda parlamentu Laurenčík agentúre SITA tiež povedal, že by bolo dobré prázdne kreslo podpredsedu obsadiť, pretože ostatní podpredsedovia musia tráviť viac času pri vedení schôdzí, keďže predseda Kollár má aj protokolárne povinnosti. „Niekedy sú rokovania dlhšie a je náročné byť stále v strehu. Človek by mal mať viac času, aby sa mohol pripraviť na vedenie schôdze a zrelaxovať medzi tým,“ poznamenal Laurenčík.

Pôvodne mal na prázdne kreslo podpredsedu parlamentu zasadnúť Tomáš Lehotský. Predsedníčka Za ľudí Veronika Remišová však začiatkom júna koaličným partnerom oznámila, že on to nebude. Dôvodom bolo, že sa stal členom frakcie v strane Za ľudí, ktorá bola v konflikte s Remišovou.

Dnes už je Lehotský členom klubu strany Sloboda a Solidarita (SaS). Otázkou je, či kreslo štvrtého podpredsedu by po novom obsadila SaS. „Je to vec dohody koalície. My koaličnú zmluvu nechceme otvárať, aby sme preorganizovali koalíciu. Je to skôr na internej rozumnej dohode. Ak sa dohodne, že post podpredsedu parlamentu bude patriť strane Za ľudí, tak to bude ich pozícia. Ak by sme to mali obsadiť my, máme ľudí, ktorí by to hravo zvládli,“ priblížil Laurenčík. Šéf parlamentu Kollár sa vyjadril, že pozícia štvrtého podpredsedu naďalej patrí strane Za ľudí.

Šeliga sa začiatkom mája rozhodol odísť z vedenia parlamentu po tom, čo porušil zákaz vychádzania a v noci bol s poslankyňou Janou Žitňanskou (Za ľudí) a županom Jurajom Drobom (SaS) v jednom z bratislavských podnikov. Šeliga sa ospravedlnil, že dal zlý príklad. Aj Žitňanská vtedy odstúpila zo svojej funkcie šéfky sociálneho výboru parlamentu.