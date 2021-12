Matovič banuje koalíciu s SaS: Mali sme pred voľbami ešte viac zabrať

Konflikty v koalícii, ktoré sa riešia na verejnosti, nepomáhajú dôveryhodnosti vlády. No na druhej strane je to úprimné, ľudia vidia do "kuchyne" politiky a tiež to, že nedochádza k tajným "biznisovým" dohodám.

V rozhovore pre TASR to uviedol líder OĽANO a minister financií Igor Matovič. Dodal, že pred parlamentnými voľbami sa mohli spolu so Sme rodina a Za ľudí snažiť o lepší výsledok, aby nemuseli ísť do koalície so SaS.

Vládnu koalíciu označil Matovič za talianske manželstvo. Je to však podľa neho úprimné. „Ľudia vidia priamo do kuchyne politiky, nič neskrývame, všetky problémy sa ventilujú na verejnosti. Mnohých ľudí to možno otravuje. Na druhej strane nemáme zákulisné dohadovačky o biznise, akému mafiánovi dáme ‚NAKU‘, aby nám sledoval opozičných politikov. Nerobíme to, čo robili tí pred nami. Vedeli sa na biznise dohodnúť potichu za zatvorenými dverami a na verejnosti vystupovali uhladene a slušne,“ pripomenul. Upozornil, že za rok a trištvrte nemá táto vláda ani jednu korupčnú kauzu.

Mali sme viac zabrať

„Jasné, že v tom strese z COVID-u môžu mať ľudia pocit chaosu a to, že ventilujeme problémy na verejnosti a tiež to, že máme SaS, ktorá si postavila cieľ svojho bytia v politike na tom, že percentá si bude vyrábať kritizovaním opatrení svojej vlastnej vlády. Áno, nám to pripadá choré, ale na druhej strane, ľudia majú ‚kukátko‘ priamo do zákulisia politiky,“ podotkol líder OĽANO.

Matovič si myslí, že pred voľbami sa mali viac snažiť o ešte lepší výsledok, aby nemuseli vstupovať do koalície so SaS. „Podpisujem sa pod to, viackrát sme si s Borisom (Kollárom, pozn. TASR) a Veronikou (Remišovou, pozn. TASR) povedali, prečo sme sa viac nesnažili, nemuseli by sme tu mať 5– až 6-percentnú SaS, ktorá si rok a pol robila kampaň na boji proti vlastnej vláde. Posledný týždeň OĽANO radšej vyplo kampaň, lebo sme videli, že keď to preženieme, budeme mať príliš dobrý výsledok a nebudeme mať koaličných partnerov, lebo ich utopíme pod päť percent. Teraz to trochu banujem, mali sme radšej zabrať, mať ešte päť percent viac a boli by sme ako Slovensko míľové kroky vopred,“ skonštatoval.