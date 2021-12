Kollár chce za podpredsedu parlamentu Šeligu, ten funkciu vziať nechce

Post jedného chýbajúceho podpredsedu Národnej rady (NR) SR by mal obsadiť Juraj Šeliga zo Za ľudí. Vyhlásil to predseda NR SR Boris Kollár (Sme rodina). Tvrdí, že sa na tom zhoduje koalícia. Šeliga funkciu vziať nechce. Hovorí, že je to aj o dohode vzťahov medzi Za ľudí a SaS. Šeliga už bol v tejto funkcii, na jar sa jej vzdal po tom, čo porušil pandemické opatrenia.