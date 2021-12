Výbohov obhajca: Väzby sa nebojí. Ale vrátiť sa na Slovensko nechce

V rozhovore hodnotí obvinenie, postup polície a prokuratúry. Špecifikum prípadu vidí vo Výbohovom vzťahu k bývalému premiérovi Robertovi Ficovi (Smer). „Či chceme, alebo nie, je tam istý politický rozmer,“ tvrdí obhajca.

VIDEO: Vráti sa Miroslav Výboh na Slovensko?

Na začiatku augusta vášho klienta obvinili v rámci akcie Mýtnik III z obzvlášť závažného zločinu prijímania úplatku. Priblížte, prosím, skutok, ktorý mu je kladený za vinu.

Je obvinený na základe výpovede jedného kajúcnika, že v presne nezistený deň v roku 2014 mal v jeho kancelárskych priestoroch požiadať pána Suchobu o vyplatenie provízie – úplatku – vo výške 150-tisíc eur pre vtedajšieho štátneho tajomníka ministerstva financií Petra Pellegriniho. A to za podporu v rámci legislatívneho procesu prípravy a schválenia zákona o virtuálnej registračnej pokladnici.

Čítajte viac Výbohova kauza ide pred súd. Z čoho ho obviňujú?

Trvá Miroslav Výboh naďalej na svojej nevine?

Náš klient odmieta vinu. Podľa nás skutok, tak ako je popísaný v obvinení, je vymyslený, nepravdivý a vôbec sa nestal. Celý skutok a obžaloba, tak ako je postavená, nedávajú vôbec zmysel. Jediné dôkazy, ktoré v tom spise sú a majú potvrdzovať túto verziu, sú len výpovede dvoch kajúcnikov. Je všeobecne známe, že jeden hovoril o tom, že skutok sa mal stať v roku 2014 a druhý, že v roku 2016, a vyšetrovateľka si pre vznesenie obvinenia vybrala verziu roku 2014. Žiadny ďalší dôkaz proti nemu sme v spise nenašli.

Takže si nepamätá na žiadnu škatuľu od šampanského, v ktorej bolo 150-tisíc eur?

Nie, nič také.

Proti nemu stoja dve nezávislé výpovede podnikateľa Michala Suchobu a vtedajšieho prezidenta Finančnej správy Františka Imreczeho. Ako si Výboh tieto výpovede vysvetľuje?

My si tie výpovede nevieme vysvetliť, no v prvom rade si vôbec nemyslím, že ich výpovede sú nezávislé. Úplne na začiatku prvej výpovede podstatné skutkové okolnosti opisujú úplne odlišne, a to až v takej miere, že obaja vypovedajú o úplne iných skutkoch. Diametrálne odlišne opisujú údajný čas a zásadný je aj rozdiel v uvedení dôvodov odovzdania provízie – úplatku.

Stretnutia, pri ktorých malo dôjsť k odovzdávaniu peňazí, sa údajne konali vo Výbohovej konzulárnej kancelárii v hoteli Carlton. Prečo sú podľa vás tieto priestory dôležité?

Jednoducho preto, lebo kajúcnici opisujú tieto priestory ako priestory, v ktorých sa mal skutok stať. Náš klient je obvinený na základe toho, že skutok sa mal stať v roku 2014, keď však tieto priestory neexistovali a on ich začal užívať až s odstupom dvoch rokov. A tu vyšetrovateľka a dozorujúci prokurátor urobili ďalšiu závažnú procesnú chybu pred vznesením obvinenia nášmu klientovi. A teda, že si najskôr nepreverili veľmi jednoducho v obchodnom registri a v nájomných zmluvách, či priestory, kde malo dôjsť k trestnému činu, vôbec existovali. Urobili tak až na základe medializácie prípadu, kedy následne pristúpili k fyzickej prehliadke priestorov. Keďže išlo o konzulát chránený Viedenským dohovorom o konzulárnych vzťahoch, môj klient im veľmi flexibilne a bez problémov v rámci telefonickej osobnej komunikácie s dozorovým prokurátorom dal súhlas na vstup do týchto priestorov.

Podľa výpovede Suchobu malo k stretnutiam dôjsť až v roku 2016. Nemohol sa len Imrecze pomýliť, keď hovoril o roku 2014?