Matovič vyťahuje nedoriešenú koaličnú zmluvu. Môže za to Kolíková

Vládna koalícia zrejme v pokoji a mieri neprekročí prah nového roka. Minister financií a šéf mandátovo najsilnejšieho hnutia OĽaNO Igor Matovič sa obul do ministerky Márie Kolíkovej (Za spravodlivé Slovensko, nom. SaS)

Matovič už od minulého marca, keď vznikla koalícia, otvorene kritizuje jedného z partnerov – SaS. Šéf SAS Richard Sulík si brúsil zuby na ministerstvo financií, to však najsilnejšie hnutie vládnej koalície nechcelo pustiť, a tak SaS zostal rezort hospodárstva spolu s postom podpredsedu vlády. Odvtedy sa však Matovič na kolegu z vlády prakticky stále sťažuje.

VIDEO: Matovič: Obsadenie ministerských postov nekorešponduje s koaličnou zmluvou. (9. 12. 2021)

Pomyselným vrcholom ich sporov bolo vyhlásenie spred roka, keď Sulíka posielal „kopať hroby“, a rekonštrukcia vlády, keď sa SaS ostro postavila proti vtedy premiérovi Matovičovi, už iba akýmsi dôsledkom vzájomnej nevraživosti.

Keď sa v rámci koalično-vládnej krízy vymenili posty medzi premiérom (tým sa stal od 1. apríla Eduard Heger z OĽaNO) a ministrom financií, zdalo sa, že s novým kabinetom sú staré spory zažehnané. Bublali však pod povrchom, čo sa ukázala koncom leta, keď sa časť poslancov strany Za ľudí pridala k SaS. S nimi aj ministerka spravodlivosti Mária Kolíková.

Kto koho podržal?

Teraz, pred koncom druhého roka vlády súčasnej koalície, si Matovič spomenul na krivdy zo začiatku roka. „Mali sme informácie, že v Prezidentskom paláci boli rôzne stretnutia s rôznymi ľuďmi, chystala sa úradnícka vláda,“ skomentoval situáciu pred marcovou krízou Matovič pre TA3. Tvrdí, že sa tomu snažil zabrániť aj preto, lebo „by to nezodpovedalo výsledku volieb“. Naznačil, že úradnícku vládu mala viesť práve Kolíková. Tá však v tom čase tieto informácie pre Pravdu dementovala, rovnako aj SaS, ktorá ju mala na tento post nominovať.

Podľa Matoviča môže za jarnú vládnu krízu SaS, ktorá žiadala hlava vtedajšieho ministra zdravotníctva Marka Krajčího (OĽaNO). Podľa neho to bolo v čase, keď počty novoinfikovaných i hospitalizovaných pacientov s ochorením COVID-19 už klesali. „Aj pani prezidentka si nás zavolala. Ja som sa jej pýtal, prečo by mal Marek Krajčí odstúpiť. Ona sa pozrela von oknom a povedala, že ulica si to praje,“ opísal vtedajšiu situáciu Matovič s poznámkou, že „vyzúriť sa na ministrovi zdravotníctva je úbohé“.

Kolíkovú vníma minister financií ako človeka, ktorý tiež stál za jarnou krízou koalície. „Treba povedať, že ja som Kolíkovej od začiatku držal chrbát. Ona bola ako ministerka prvá na rane, kto mal odstúpiť po smrti Milana Lučanského, lebo to bolo aj svojím spôsobom aj jej zlyhanie alebo zlyhanie systému, za ktorý niesla ona zodpovednosť,“ reagoval Matovič na udalosti na prelome rokov.

Bývalý policajný prezident Lučanský bol obvinený v rámci akcie Judáš z prijímania úplatkov. Špecializovaný trestný súd v Pezinku ho poslal do väzby začiatkom vlaňajšieho decembra. V prešovskej väznici sa vážne zranil, musel absolvovať operáciu vo vojenskej nemocnici v Ružomberku. Rezort spravodlivosti však o tomto incidente informoval pomerne neskoro. Krátko pred koncom roka, 30. decembra 2020, Lučanský zomrel. V spoločnosti sa zdvihla vlna nevôle a snaha o zmenu podmienok pri kolúznej väzbe. Vyšetrovanie Lučanského smrti v cele zatiaľ nie je uzatvorené. Predpokladá sa, že si na život siahol sám. Reakciou na jeho smrť bola výmena šéfa Zboru väzenskej a justičnej stráže.

„V ťažkej chvíli sme ju podržali a ona sa rozhodla neférovo bojovať proti Krajčímu aj voči mne. Ona mala zohrávať kľúčovú rolu v úradníckej vláde,“ pokračoval Matovič s poukázaním na informácie, že Kolíková mala vraj úradnícku vládu viesť.

Obyčajní hrozia tiež

Situácia sa však od marcovej krízy zrejme nie veľmi zlepšila. Keď Kolíková spolu s časťou poslaneckého klubu Za ľudí prešla k SaS, začali koaliční partneri hovoriť o otváraní koaličnej zmluvy. SaS sa totiž stala druhou najsilnejšou stranou koalície. K vyjasneniu pozícií však ani za štyri mesiace nedošlo. Začiatkom jesene dostala prednosť príprava na tretiu vlnu pandémie a príprava budúcoročného rozpočtu.

Tretia vlna prechádza Slovenskom, rozpočet parlament schválil, koalícia sa však zatiaľ nehotuje svoj problém riešiť. „Kolíková – hlúpo povedané, ale pravdivo, okupuje stoličku, ktorá jej nepatrí, a treba tento problém vyriešiť,“ povedal Matovič.

Podľa koaličnej zmluvy rezort spravodlivosti patrí strane Za ľudí. Tá však má už len štyroch poslancov, pričom podľa prepočtov na jeden ministerský post je potrebných osem poslancov v parlamente. Matovič tvrdí, že SaS má v tejto chvíli jedno ministerstvo navyše a malo by sa ho vzdať. Vraj si môžu liberáli sami vybrať, ktoré ministerstvá si nechajú. Podľa koaličnej zmluvy im patria rezorty školstva, zahraničia a hospodárstva.

Aj teraz však líder OĽaNO dáva prednosť riešeniam podľa neho zásadnejších problémov. A to ústavných zmien o dôchodkoch, výdavkových limitoch a dlhovej brzde. „Keď tieto kľúčové veci budeme mať za sebou, potom to budeme riešiť,“ povedal s tým, že by sa tak malo stať v dohľadných mesiacoch.

Ak by koalícia svoj vnútorný problém nevyriešila, podľa lídra OĽaNO sa môže stať, že jeho poslanci nebudú dodržiavať koaličnú dohodu. „Mám od nich avízo, že ak jedna koaličná strana nemusí dodržiavať koaličnú zmluvu, tak ani oni nebudú dodržiavať koaličnú dohodu,“ povedal Matovič. Tvrdí, že jeho poslanci sa správajú mimoriadne zodpovedne, ale poslanci z klubu SaS prichádzajú s vlastnými návrhmi, ktoré neboli prerokované na koaličnej rade. „Ak SaS nebude dodržiavať koaličnú zmluvu, nebudem brániť poslancom OĽaNO, aby podávali svoje poslanecké návrhy,“ dodal Matovič.