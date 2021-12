Pre covid zomrelo v novembri výrazne viac ľudí ako v minulých rokoch

Miera nadúmrtnosti sa nad hranicu 50 percent dostala po siedmich mesiacoch. Súvisí to s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19, ktoré sa v rebríčku príčin úmrtí dostalo na druhú priečku. V tlačovej správe o tom informoval Štatistický úrad SR (ŠÚ SR).

6-tisíc obetí

Do novembrového porovnania pritom vstúpili už zvýšené hodnoty počtu zomretých v novembri 2020, pod vplyvom druhej vlny pandémie vtedy zomrelo viac ako 6-tisíc ľudí a nadúmrtnosť dosiahla takmer 41 percent. „Celková nadúmrtnosť v novembri 2021 prekonala hranicu 50 percent, je to štvrté najvyššie číslo tento rok a piate najvyššie číslo od začiatku pandémie. Na uvedený rast počtu úmrtí mala rozhodujúci vplyv infekcia koronavírusu. Celkovo na jej následky zomrelo v novembri 1 443 ľudí, čo bolo trojnásobne viac ako v októbri a zároveň o vyše 15 percent vyšší počet ako vlani v novembri,“ povedala riaditeľka odboru štatistiky obyvateľstva ŠÚ SR Zuzana Podmanická.

Najvyšší podiel zomretých, podobne ako predošlé mesiace, patril do seniorskej kategórie nad 65 rokov veku. Až takmer 5,6 tisíca zomretých boli seniori. Oproti priemeru ich zomrelo o 56 percent viac. Výrazne horšie na tom bola podskupina mladších seniorov (od 65 do 74 rokov). „Zhoršená epidemická situácia sa prejavuje od začiatku pandémie najvýraznejšie práve vo vekovej kategórii ľudí od 65 do 74 rokov. Počas veľmi zlých prvých mesiacov tohto roka počty zomretých mladších seniorov prevyšovali priemer zhruba dvojnásobne, teraz v novembri to bolo o 72 percent,“ vysvetlila Podmanická. Medzimesačne sa strojnásobila nadúmrtnosť aj v skupine ľudí v produktívnom veku (od 15 do 64 rokov). V novembri zomrelo takmer 1,6 tisíca osôb v aktívnom veku, bolo to o 46 percent viac ako priemer.

Zhoršenie vo všetkých krajoch

Medzimesačne sa situácia zhoršila zo všetkých krajov najviac na východe Slovenska a v Banskobystrickom kraji. Rekordérom bol Košický kraj, kde nadúmrtnosť poskočila z októbrových 24 percent na novembrových 78 percent. Celkovo najhoršia situácia bola v novembri aj v Prešovskom kraji, kde zomrelo o 95 percent viac ľudí ako predošlé roky. Medzi najhoršie kraje patrí tiež Banskobystrický kraj s nadúmrtnosťou 68 percent. Len malé zhoršenie situácie v porovnaní s októbrom sa prejavilo v Nitrianskom a v Trnavskom kraji, ale aj v týchto regiónoch zomrelo o štvrtinu viac ľudí ako v predošlých rokoch.

Spomedzi príčin úmrtí aj v jedenástom mesiaci dominovali na Slovensku choroby obehovej sústavy, ktoré sú dlhodobo najčastejšou príčinou zomierania v SR. Aktuálne v novembri sa podpísali pod 36 percent úmrtí. Oproti priemeru predchádzajúcich piatich rokov ich počet bol vyšší o pätinu. Na ochorenie COVID-19 zomrelo v novembri tohto roka 1 443 osôb, bola to druhá najčastejšia príčina zomierania. Najvýraznejší, takmer 90-percentný medziročný nárast počtu úmrtí na COVID-19 zaznamenali ľudia v produktívnom veku (15 – 64 rokov). O niečo lepšia situácia ako pred rokom bola vo vekovej skupine starších seniorov nad 75 rokov. Treťou najčastejšou príčinou zomierania v SR boli choroby dýchacej sústavy, na ktoré zomrelo 1 123 ľudí a tvorili takmer 16-percentný podiel z celkového počtu zomretých.