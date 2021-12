ONLINE: Omikron trhá rekordy, v Európe aj za morom

× Monitoring Ostražitosť I. stupeň ohrozenia II. stupeň ohrozenia III. stupeň ohrozenia Opatrenia pre okres Automatické opatrenia podľa rizika: Covid Automat v4 ponúka prevádzkovateľom zariadení a organizátorom podujatí flexibilne si vybrať z troch protokolov: (1) základ, (2) OTP (očkovaní, testovaní, prekonaní), alebo (3) kompletne za očkovaní. Každá z možností ponúka iný set prevádzkových podmienok s inými maximálnymi limitmi, avšak výsledné riziko pre zdravotnícky systém je porovnateľné Prevádzkovateľ, alebo organizátor, si musí v danú dobu vybrať len jednu možnosť. Kombinovanie možností, alebo navyšovanie nie je prípustné. Základ: Pod “základom” sa pre potreby Covid Automatu v4 myslia všetky osoby bez ohľadu na ich prípadné očkovanie, prekonanie choroby či výsledok testovania OTP: Pod “OTP” sa myslia výlučne len osoby, ktoré sú plne očkované, testované (od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín), alebo ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní. Kompletne zaočkovaná osoba: Pod “kompletne zaočkovanou osobou” sa myslia osoby, ktoré sú (1) 14 dní po druhej dávke dvoj-dávkovej vakcíny alebo (2) 21 dní po jedno-dávkovej vakcíne alebo (3) 14 dní po akejkoľvek dávke ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 za ostatných 180 dní. Kompletný zoznam pravidiel - Zelená fáza: Rúška: Rúško v interiéri a na hromadných podujatiach (HP) aj v exteriér. Obmedzenie pohybu: Bez obmedzenia. Školy: Bez obmedzení. Hromadné podujatia: Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: na státie max. 50 % kapacity, na sedenie v interiéri aj exteriéri 75 %. Pokiaľ nie je určiteľná kapacita, maximálne do 5000 osôb v exteriéri, do 2500 v interiéri. Základ: na státie max. 50 % kapacity, na sedenie v interiéri aj exteriéri 75 %, maximálne však do 1000 osôb v exteriéri, do 500 v interiéri. Svadby, kary, oslavy, večierky, hromadné podujatia v prevádzkach verejného stravovania: Kompletne zaočkovaní: maximálne 400 osôb v interiéri a 800 v exteriéri, resp. podľa príslušného semafora, povinný zoznam účastníkov. OTP: maximálne 200 osôb v interiéri a 400 v exteriéri, resp. podľa príslušného semafora, povinný zoznam účastníkov. Obrady (sobáš, krst, pohreb...): Kompletne zaočkovaní: podľa hromadných podujatí. OTP: podľa hromadných podujatí, Základ: podľa hromadných podujatí. Bohoslužby: Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: na státie max. 50 % kapacity, na sedenie v interiéri aj exteriéri 75 %. Pokiaľ nie je určiteľná kapacita, maximálne do 5000 osôb v exteriéri, do 2500 v interiéri. Základ: na státie max. 50 % kapacity, na sedenie v interiéri aj exteriéri, 75 %, maximálne však do 1000 osôb v exteriéri, do 500 v interiéri Obmedzenia podľa plochy priestoru. Návštevy v nemocniciach, vo väzniciach, v zariadeniach soc. služieb: Kompletne zaočkovaní: povolené bez obmedzenia. OTP: povolené bez obmedzenia. Športové súťaže – limity pre športovcov: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzení. OTP: bez obmedzení. Základ: maximálne 100 športovcov. Lanové dráhy: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzenia. OTP: bez obmedzenia. Základ: bez obmedzenia. Fitnes: Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: max. 50 osôb alebo min. 15 m²/osoba, Základ: max. 25 osôb, povinný zoznam účastníkov. Wellness, akvapark, kúpele (bez zdravotnej indikácie): Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: bez limitu. Základ: max. 50 % kapacity, max. počet osôb do 1000. Bazény a plavárne: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzenia. OTP: bez obmedzenia. Základ: bez obmedzenia. Obchody: OTP: hygienické opatrenia. Taxi: Rúško, pravidelné vetranie. Opatrenia pre okres Automatické opatrenia podľa rizika: Covid Automat v4 ponúka prevádzkovateľom zariadení a organizátorom podujatí flexibilne si vybrať z troch protokolov: (1) základ, (2) OTP (očkovaní, testovaní, prekonaní), alebo (3) kompletne za očkovaní. Každá z možností ponúka iný set prevádzkových podmienok s inými maximálnymi limitmi, avšak výsledné riziko pre zdravotnícky systém je porovnateľné Prevádzkovateľ, alebo organizátor, si musí v danú dobu vybrať len jednu možnosť. Kombinovanie možností, alebo navyšovanie nie je prípustné. Obmedzenie pohybu (neberie sa do úvahy očkovanie ani test): Bez obmedzenia. Školy: Prezenčne podľa školského semafora na základe písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti: materská, základné, stredné aj umelecké školy či gymnáziá, jedálne. Aj vysoké školy, ale len zdravotnícke odbory, výkon praxe, záverečné skúšky. Prezenčne s obmedzením: VŠ do 100 osôb alebo do 400 osôb s OTP, alebo 1000 osôb plne očkovaných. Internáty iba pre žiakov a študentov s prezenčnou výučbou s dôrazne odporúčaným OTP. Hromadné podujatia: Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: v interiéri sedenie na 25 % a v exteriéri 50 % kapacity. Pokiaľ nie je určiteľná kapacita, maximálne do 1000 osôb v exteriéri, do 500 v interiéri. Základ: v interiéri sedenie na 25 % a v exteriéri 50 % kapacity, maximálne však do 200 osôb v exteriéri, do 100 v interiéri, na státie v exteriéri 100 a v interiéri 50, povinný zoznam účastníkov. Svadby, kary, oslavy, večierky, hromadné podujatia v prevádzkach verejného stravovania: Kompletne zaočkovaní: maximálne 100 osôb v interiéri a 200 v exteriéri, resp. podľa príslušného semafora, povinný zoznam účastníkov. OTP: maximálne 50 osôb v interiéri a 100 v exteriéri, resp. podľa príslušného semafora, povinný zoznam účastníkov. Obrady (sobáš, krst, pohreb…): Kompletne zaočkovaní: podľa hromadných podujatí. OTP: podľa hromadných podujatí. Základ: podľa hromadných podujatí. Bohoslužby: Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: v interiéri sedenie na 25 % a v exteriéri 50 % kapacity. Pokiaľ nie je určiteľná kapacita, maximálne do 1000 osôb v exteriéri, do 500 v interiéri. Základ: v interiéri sedenie na 25 % a v exteriéri 50 % kapacity, maximálne však do 200 osôb v exteriéri, do 100 v interiéri, na státie v exteriéri 100 a v interiéri 50, povinný zoznam účastníkov. Návštevy v nemocniciach, vo väzniciach, v zariadeniach soc. služieb: Kompletne zaočkovaní: povolené bez obmedzenia. OTP: povolené po súhlase zriaďovateľa alebo riaditeľa. Športové súťaže – limity pre športovcov: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzení. OTP: maximálny počet športovcov: 200 interiér/400 exteriér. Základ: maximálne 50 športovcov, povinný zoznam účastníkov. Lanové dráhy: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzenia. OTP: bez obmedzenia. Základ: otvorené vleky (bez kabínkových lanoviek). Fitnes: Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: max. 20 osôb alebo min. 15 m²/osoba, povinný zoznam účastníkov. Základ: max. 10 osôb, povinný zoznam účastníkov. Wellness, akvapark, kúpele (bez zdravotnej indikácie): Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: max. 50 % kapacity, max. počet osôb do 1000. Základ: zakázané. Bazény a plavárne: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzenia. OTP: max. 50 % kapacity. Základ: max. 10 osôb. Obchody: OTP: max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu. Základ: max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu. Služby: OTP: max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu. Základ: max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu. Reštaurácie: Kompletne zaočkovaní: v interiéri 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, 2 metre rozstupy medzi stolmi. Exteriér bez obmedzení. OTP: v interiéri 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, 2 metre rozstupy medzi stolmi. Exteriér bez obmedzení. Základ: terasy do 10 osôb, otvorené minimálne 50 % stien. Múzeá, galérie, knižnice, výstavné siene: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzenia. OTP: bez obmedzenia. Základ: individuálne prehliadky/1 návštevník na 15 m² plochy. Ubytovacie zariadenia: Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: ubytovanie bez obmedzení, reštaurácie a wellness podľa príslušných odporúčaní vyššie. Základ: zakázané. Taxi: Max. 2 osoby na jeden rad vrátane vodiča, rúško, pravidelné vetranie. Opatrenia pre okres Automatické opatrenia podľa rizika: Kompletný zoznam pravidiel - Červená fáza: povinný respirátor v interiéri, rúško v exteriéri vstup do zamestnania: režim OTP prevádzkové hodiny bez obmedzenia hromadné podujatia: režim OP: max 200 osôb, povinný zoznam účastníkov, hygienické OPatrenia režim OTP: max 6 osôb režim základ: zakázané svadby, kary, oslavy, večierky, hromadné podujatia v prevádzkach verejného stravovania: OP: max 20 hostí, povinný zoznam účastníkov OTP: zakázané obrady (sobáš, krst, pohreb a pod.): kompletne očkovaní: max 200 osôb OTP: max 6 osôb, výnimkou sú pohreby základ: max 6 osôb, výnimkou sú pohreby bohoslužby: OP: maximálne 200 osôb, povinný zoznam účastníkov OTP: maximálne 6 osôb základ: individuálna pastoračná činnosť návštevy v nemocniciach, zariadeniach sociálnych služieb, vo väzniciach: OP a OTP: povolené len po súhlase zriaďovateľa alebo riaditeľa fitness: OP: max 50 osôb alebo 15 m2 na osobu, povinný zoznam návštevníkov OTP, základ: zakázané wellness, aquapark a kúpele (nie zo zdrav. indikácií): OP: bez limitu, iba pre wellness zákazníkov zariadení ubytovacích služieb, pre ostatných zakázané, pre ostatné zariadenia max 10 osôb OTP, základ: zakázané umelé vodné plochy (bazény, plavárne): OP: max 50 percent kapacity OTP, základ: zakázané obchody: OP: max 1 zákazník na 15 m2 predajnej plochy OTP/základ: iba esenciálne obchody 1 zákazník na 25 m2 predajnej plochy služby: OP: max 1 zákazník na 15 m2 predajnej plochy OTP/základ: iba esenciálne obchody, max 1 zákazník na 25 m2 nákupné centrá: iba pre OP reštaurácie: OP: v interiéri 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, 2-metrové rozostupy medzi stolmi, exteriér bez obmedzení OTP, základ: okienkový predaj, rozvoz ubytovacie zariadenia: OP: bez limitu OTP: zakázané - okrem karanténnych zariadení a ubytovania v súvislosti s výkonom povolania, ubytovanie dlhodobého charakteru základ: zakázané - okrem karanténnych zariadení, ubytovanie dlhodobého charakteru Opatrenia pre okres Automatické opatrenia podľa rizika: OP: kompletne zaočkované osoby po dobu 1 roka od ukončenia základnej očkovacej schémy; osoby po prekonaní COVID-19 viac ako 180 dní + jedna dávka vakcíny; osoby po prekonaní COVID-19 za ostatných 180 dní; deti mladšie ako 2 roky; deti 2 až 12 s testom Kompletne zaočkovaná osoba: Pod "kompletne zaočkovanou osobou" sa myslia osoby, ktoré sú (1) 14 dní po druhej dávke dvoj-dávkovej vakcíny alebo (2) 21 dní po jedno-dávkovej vakcíne alebo (3) 14 dní po akejkoľvek dávke ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 za ostatných 180 dní. Kompletný zoznam pravidiel - Bordová fáza: povinný respirátor v interiéri, rúško v exteriéri pri vzdialenosti do 2 m vstup do zamestnania režim OTP prevádzkové hodiny od 5. do 22. h hromadné podujatia: režim OP: max 100 osôb, povinný zoznam účastníkov, hygienické OPatrenia režim OTP: max 6 osôb režim základ: zakázané svadby, kary, oslavy, večierky, hromadné podujatia v prevádzkach verejného stravovania: OP: max20 hostí, povinný zoznam účastníkov OTP: zakázané obrady (sobáš, krst, pohreb a pod.): kompletne očkovaní: max 100 osôb OTP: max 6 osôb, výnimkou sú pohreby základ: max 6 osôb, výnimkou sú pohreby bohoslužby: OP: maximálne 100 osôb, povinný zoznam účastníkov OTP: maximálne 6 osôb základ: individuálna pastoračná činnosť návštevy v nemocniciach, zariadeniach sociálnych služieb, vo väzniciach: OP a OTP: povolené len po súhlase zriaďovateľa alebo riaditeľa fitness: OP: max 20 osôb alebo 15 m2 na osobu, povinný zoznam návštevníkov OTP, základ: zakázané wellness, aquapark a kúpele (nie zo zdrav. indikácií): OP: max 10 ľudí, iba pre wellness zákazníkov zariadení ubytovacích služieb, pre ostatných zakázané OTP, základ: zakázané umelé vodné plochy (bazény, plavárne): OP: max 25 percent kapacity OTP, základ: zakázané obchody: OP: max 1 zákazník na 15 m2 predajnej plochy OTP/základ: iba esenciálne obchody - 1 zákazník na 25 m2 predajnej plochy služby: OP: max 1 zákazník na 15 m2 predajnej plochy OTP/základ: iba esenciálne obchody, max 1 zákazník na 25 m2 nákupné centrá: iba pre OP reštaurácie: OP: v interiéri 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, 2-metrové rozostupy medzi stolmi, exteriér bez obmedzení OTP, základ: okienkový predaj, rozvoz ubytovacie zariadenia: OP: bez limitu OTP: zakázané - okrem karanténnych zariadení a ubytovania v súvislosti s výkonom povolania, ubytovanie dlhodobého charakteru základ: zakázané - okrem karanténnych zariadení, ubytovanie dlhodobého charakteru Opatrenia pre okres Automatické opatrenia podľa rizika: OP: kompletne zaočkované osoby po dobu 1 roka od ukončenia základnej očkovacej schémy; osoby po prekonaní COVID-19 viac ako 180 dní + jedna dávka vakcíny; osoby po prekonaní COVID-19 za ostatných 180 dní; deti mladšie ako 2 roky; deti 2 až 12 s testom Kompletne zaočkovaná osoba: Pod "kompletne zaočkovanou osobou" sa myslia osoby, ktoré sú (1) 14 dní po druhej dávke dvoj-dávkovej vakcíny alebo (2) 21 dní po jedno-dávkovej vakcíne alebo (3) 14 dní po akejkoľvek dávke ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 za ostatných 180 dní. Kompletný zoznam pravidiel - Čierna fáza: povinný respirátor v interiéri, rúško v exteriéri pri vzdialenosti do 2 m vstup do zamestnania režim OTP - očkovaný, testovaný, prekonaný prevádzkové hodiny od 5. do 22. h hromadné podujatia: režim OP: max 50 osôb, povinný zoznam účastníkov, hygienické OPatrenia režim OTP: max 6 osôb režim základ: zakázané svadby, kary, oslavy, večierky, hromadné podujatia v prevádzkach verejného stravovania zakázané pre všetkých obrady (sobáš, krst, pohreb a pod.): kompletne očkovaní: max 50 osôb OTP: max 6 osôb, výnimkou sú pohreby základ: max 6 osôb, výnimkou sú pohreby bohoslužby: OP: maximálne 50 osôb, povinný zoznam účastníkov OTP: maximálne 6 osôb základ: individuálna pastoračná činnosť návštevy v nemocniciach, zariadeniach sociálnych služieb, vo väzniciach: OP a OTP: povolené len po súhlase zriaďovateľa alebo riaditeľa fitness zakázané pre všetky kategórie wellness, aquapark a kúpele (nie zo zdrav. indikácií) zakázané pre všetky kategórie umelé vodné plochy (bazény, plavárne): OP: max 10 osôb OTP, základ: zakázané obchody: OP: max 1 zákazník na 15 m2 predajnej plochy OTP / základ: iba esenciálne obchody - 1 zákazník na 25 m2 predajnej plochy služby: OP: max 1 zákazník na 15 m2 predajnej plochy OTP/základ: iba esenciálne obchody, max 1 zákazník na 25 m2 nákupné centrá: iba pre OP reštaurácie pre všetky kategórie: okienkový predaj, rozvoz ubytovacie zariadenia zakázané - okrem karanténnych zariadení a ubytovania v súvislosti s výkonom povolania, ubytovanie dlhodobého charakteru Krajiny s najvyšším počtom prípadov Prehľad krajín s najvyšším počtom pozitívnych prípadov celkovo

na 100-tisíc obyv. Krajina Spojené štáty americké US Peru PE Veľká Británia GB Francúzsko FR Španielsko ES Rusko RU Nemecko DE Taliansko IT Holandsko NL Vietnam VN Aktívne prípady v krajine Nové prípady v krajine Prípady spolu v krajine Úmrtia v krajine Kritický stav v krajine Počet obyvateľov 11 981 273 312 939 54 148 544 842 161 17 105 333 892 437 2 080 890 2 112 2 283 474 202 584 902 33 655 241 2 010 757 129 471 12 338 676 148 021 842 68 416 954 1 277 037 179 807 9 326 258 123 188 3 333 65 488 594 901 171 99 671 6 032 297 89 253 1 736 46 781 748 793 615 21 922 10 437 152 306 090 2 300 146 027 653 729 794 30 978 7 059 346 111 752 4 636 84 182 861 598 856 78 313 5 756 412 136 955 1 145 60 329 413 485 899 9 111 3 085 553 20 803 533 17 191 330 385 071 14 440 1 680 985 31 632 7 103 98 642 225 Krajina Peru PE Nórsko NO Spojené štáty americké US Írsko IE Fínsko FI Švajčiarsko CH Belgicko BE Veľká Británia GB Holandsko NL Dánsko DK Aktívne prípady na 100-tis. Nové prípady na 100-tis. Prípady spolu na 100-tis. Úmrtia na 100-tis. Kritický stav na 100-tis. Počet obyvateľov 6 183,0 6,3 6 784,9 601,9 2,7 33 655 241 5 334,8 85,7 6 979,7 22,9 2,3 5 484 345 3 588,4 93,7 16 217,4 252,2 5,1 333 892 437 3 414,7 179,4 14 571,4 117,3 1,8 5 019 872 3 407,4 48,9 4 263,1 27,4 1,1 5 553 538 3 083,8 118,6 14 523,6 139,8 3,7 8 748 843 3 010,5 19,3 17 599,0 241,9 5,4 11 664 724 2 939,0 189,2 18 034,5 216,4 1,2 68 416 954 2 826,4 53,0 17 948,3 121,0 3,1 17 191 330 2 695,5 211,8 12 493,8 55,5 1,2 5 822 574 zdroj: disease.sh Všetky grafy, štatistiky a čísla o koronavíruse Všetky grafy

6:41 Hrozba, ktorú predstavuje koronavírusový variant omikron, je stále „veľmi vysoká“. Vyhlásila to v stredu Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) po tom, ako sa počet nových prípadov ochorenia COVID-19 minulý týždeň globálne zvýšil o 11 percent, informuje tlačová agentúra AFP.

Omikron stojí za prudkým nárastom covidových infekcií v niekoľkých krajinách – vrátane tých, kde sa už vyskytol predtým dominantný koronavírusový variant delta, tvrdí WHO vo svojej najnovšej týždňovej epidemiologickej správe.

„Celkové riziko súvisiace s novým variantom omikron zostáva naďalej veľmi vysoké. Rapídny nárast jeho výskytu je pravdepodobne kombináciou imunitného úniku a zvýšenej prenosnosti,“ uvádza v správe zdravotnícka organizácia spadajúca pod OSN.

WHO však zdôraznila 29-percentný pokles výskytu prípadov pozorovaný v Juhoafrickej republike (JAR) – krajine, ktorá tento variant nahlásila WHO ako prvá 24. novembra.

Organizácia ďalej uviedla, že počiatočné údaje z Británie, JAR a Dánska, ktoré majú v súčasnosti celosvetovo najvyššiu mieru infikovania na osobu, naznačujú, že riziko hospitalizácie s omikronom je v porovnaní s variantom delta nižšie.

Na pochopenie závažnosti omikronu z hľadiska klinických markerov vrátane použitia kyslíka, mechanickej ventilácie či úmrtí sú však potrebné ďalšie údaje. Viac dát je treba získať tiež o tom, ako môže byť závažnosť variantu omikron ovplyvnená predchádzajúcou covidovou infekciou alebo očkovaním.

„Predbežné údaje naznačujú, že monoklonálne protilátky môžu byť menej schopné neutralizovať variant omikron,“ tvrdí WHO. Najvyšší počet nových prípadov nákazy hlásia Spojené štáty, Británia, Francúzsko a Taliansko.

6:20 Najvyššie počty nakazených koronavírusom za celú dobu pandémie zaznamenalo v utorok hneď niekoľko európskych krajín vrátane Francúzska, Talianska, Británie či Grécka. Vo všetkých prípadoch k rekordom prispelo rýchle šírenie variantu omikron, kvôli ktorému mnohé štáty prijímajú ďalšie protiepidemické opatrenia.

V Spojených štátoch v poslednom týždni tiež pribúdali odhalené nákazy rýchlejšie ako v ktorejkoľvek predchádzajúcej fáze pandémie a sedemdňový priemer sa po utorku dostal nad 267 000 infekcií na deň. Uvádza to denník The New York Times (NYT), v ktorého databáze bolo doteraz rekordnou hodnotou 251 232 nákaz z 11. januára. Počty hospitalizácií a úmrtí spájaných s COVIDOM-19 sú zatiaľ oproti minulej zimnej vlne výrazne nižšie.

Najviac infekcií aktuálne hlási severovýchod USA. V štátoch New York a New Jersey sú denné súčty vysoko nad doterajšími rekordmi z minulej zimy. Len mesto New York ohlásilo v utorok 27 774 nových nákaz. Na úrovni celých USA zatiaľ bilancia hospitalizácií súvisiacich s COVIDOM-19 dramaticky nerastie a zostáva výrazne pod maximami z prelomu augusta a septembra alebo začiatku roka. Krajina s približne 330 miliónmi obyvateľov hlási v priemere 1 200 nových úmrtí denne, zatiaľ čo vlani to bolo viac ako 2 000.

V USA dostalo prvú dávku vakcíny proti COVIDU-19 73 percent obyvateľov, prvotný vakcinačný režim potom dokončilo 62 percent populácie. Približne pätina ľudí si nechala podať posilňujúcu dávku vakcíny.

Dramatickosť nárastu v Európe je najlepšie vidieť na Francúzsku, ktoré už v pondelok oznámilo nové opatrenia. Za posledných 24 hodín krajina hlási 179 807 nových výskytov, pričom doterajší rekord bol 104 611 prípadov. Rekord jasne prekonal aj Taliansko, kde je variant omikron zodpovedný až za 60 percent prípadov nákazy. Nové maximum je 78 313, predchádzajúce bolo 54 762.

V Británii má utorkový rekord hodnotu 129 471, doteraz to bolo 122 186. Pritom ani jeden z rekordných dní vzhľadom na rozdiely v hlásení počas vianočného obdobia nezahŕňa údaje zo Severného Írska a Škótska. Celkové číslo tak bude ešte vyššie.

Grécko, ktoré očakáva ďalší vzostup počtu infekcií, hlási 21 657 novo nakazených, čo je viac ako dvojnásobok oproti predchádzajúcemu dňu. Krajina preto zvažuje, že nové opatrenia, ktoré mali začať platiť až po Novom roku, by mohli nadobudnúť účinnosť už skôr.

Belgicko zase uvažuje o tom, že kvôli vysokej záťaži nemocníc zavedie povinné očkovanie. Pripustil to premiér Alexander De Croo, ktorý pritom takúto možnosť predtým odmietal. K zmene názoru ho podľa jeho slov prinútila vysoká záťaž nemocníc, spôsobená najmä neočkovanými ľuďmi, ktorých je na jednotkách intenzívnej starostlivosti v Belgicku päťkrát viac ako očkovaných. Belgická štátna rada, ktorá predstavuje najvyššiu inštanciu v správnom súdnictve v krajine, však zrušila uzavretie divadiel, ktoré minulý týždeň nariadila vláda. Podľa súdu tento krok nebol dostatočne zdôvodnený.

Situácia je zložitá aj v Turecku, kde denný počet novo nakazených prvýkrát od 19. októbra presiahol 30 000. O niečo lepší je ale vývoj v Nemecku. Tam úrady za posledných 24 hodín zaznamenali 21 000 novo nakazených. Pred týždňom bol ich počet o zhruba 2 000 vyšší. Dopadmi pandémie v Nemecku sa zaoberal aj ústavný súd, ktorý nariadil zákonodarcom, aby prišli so záväznými pravidlami, ktoré zaistia zdravotnú starostlivosť ľuďom s postihnutím a s dlhodobými zdravotnými ťažkosťami aj v prípade zahltenia nemocníc pacientmi s ťažkým COVIDOM-19.

Svetová výstava Expo 2020, ktorá sa koná v Dubaji, bude musieť kvôli koronavírusu dočasne uzavrieť niektoré sekcie výstaviska. Metro v New Yorku zase kvôli vysokému počtu nakazených medzi zamestnancami obmedzí počet jázd. Laboratórium v ​​austrálskom meste Sydney v utorok priznalo, že v čase sviatkov mylne diagnostikovalo časť testov na COVID-19 ako negatívne, hoci boli v skutočnosti pozitívne. Týka sa to stoviek ľudí. Mnohí z nich sa teraz obávajú, že počas sviatkov mohli nakaziť svojich príbuzných.