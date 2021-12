Matovič i Kollár pripúšťajú zníženie kvóra pri referende

Referendá by sa mohli konať pravidelne vždy spolu s voľbami a mohlo by byť v nich aj 10 až 15 otázok. V rozhovore pre TASR to uviedol líder OĽANO a vicepremiér Igor Matovič.

V predvolebnom programe jeho hnutie sľubovalo zníženie kvóra pre platnosť referenda na 25 percent. Pre Matoviča to nie je otázka dňa, no nemá problém, ak by takýto návrh iniciovali poslanci hnutia. Predseda Sme rodina a parlamentu Boris Kollár považuje za bezpečnú hranicu 30 percent. Je ochotný o tom rokovať v koalícii.

„To, čo máme v programe, úplne v pohode do toho poďme. Myslím si, že je dobré ľudí vťahovať do deja a keby to je iba tak, že vždy s najbližšími voľbami, aby sme zabezpečili dostatočnú účasť a minimálne náklady, myslím si, že by to pomohlo pocitu ľudí, že sú súčasťou štátu,“ skonštatoval Matovič.

OĽANO pred voľbami 2020 sľubovalo, že navrhne novelu Ústavy SR, ktorá zníži kvórum pre platnosť referenda na 25 percent všetkých voličov. „Nie je to pre mňa otázka dňa, keď to budú iniciovať naši poslanci, nemám s tým najmenší problém, no za podmienky, že to bude s najbližšími voľbami,“ reagoval na plnenie programu líder hnutia.

Kollár považuje nižšie číslo ako 30 percent za rizikové. Nemá problém o znižovaní kvóra rokovať v koalícii. „Keď sme boli v opozícii, chceli sme znížiť kvórum z 50 na 30 percent. Dnes prakticky žiadne referendum nemôže byť úspešné,“ skonštatoval v rozhovore pre TASR.

Ústava hovorí, že výsledky referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastnila nadpolovičná väčšina oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou účastníkov referenda.