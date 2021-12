Rýchla pomoc počas Vianoc... aj po nich. S foodpandou

OUR MEDIA SR - ADteam (sponzorovaný obsah)

Donášková služba foodpanda už od septembra rýchlo a spoľahlivo doručuje jedlo z reštaurácií a nákupy z obchodov. Počas Vianoc si jej rýchle doručenie mohli dopriať aj rodiny, v ktorých nie je vždy bezproblémová finančná situácia, a veľké nákupy pred sviatkami bývajú zaťažkávacou skúškou pre rodinný rozpočet. Ide o rodiny, v ktorých chýba jeden rodič, a tak sú všetky rodinné radosti, ale predovšetkým starosti, na pleciach iba jedného – otca alebo mamy.

Na Slovensku neexistuje presná evidencia detí, ktoré vyrastajú v rodinách iba s jedným rodičom. Popritom každý jeden z nás takú rodinu vo svojom okolí pozná. Svoje skúsenosti takéto rodiny spoločne „zdieľajú“ v neziskovej organizácii Jeden rodič. Tá odhaduje, že na Slovensku je až 150-tisíc rodičov, ktorí vychovávajú deti samostatne a čelia pri tom psychickej, sociálnej a finančnej záťaži. Štyridsať percent domácností žije v chudobe s existenčnými problémami. Komplexná pomoc pre ne je nulová. Organizácia Jeden rodič sa túto medzeru v pomoci usiluje vypĺňať. Rozvíja spoluprácu s tretím sektorom a podnikateľskými subjektmi, aby pre jednorodičovské rodiny získala podporu.

Donáška pre jednorodičov

Práve so starosťami osamelých rodičov sa rozhodla pomôcť aj foodpanda. Iste – Vianoce sú často až príliš komerčné, podstatné sú láska a pohoda, a tie nesúvisia s peniazmi… To je všetko pravda, ale povedzme si na rovinu: kto by nechcel vidieť, ako jeho prekvapené deti od radosti trhajú baliaci papier, aby pod ním objavili vysnívaný darček od Ježiška?

V rodinách, kde je na všetko iba jeden rodič, s jedným príjmom a kŕdľom detí, sa balíčky pod stromčekom skutočne môžu rovnať malému zázraku. Rodiny z celého Slovenska združené v neziskovej organizácii Jeden rodič si tohto roku takéto malé zázraky mohli vychutnať. foodpanda sa im pred vianočnými sviatkami postarala o dovoz jedál z reštaurácií alebo nákupov z pandamarketov a predajní Tesco Expres, aby si každý osamelý rodič mohol so svojimi deťmi sadnúť k bohato prestretému stolu. A prostriedky, ktoré 180 rodičom samoživiteľom foodpanda takto pomohla ušetriť, mohli pretaviť do prekvapení pod stromčekom pre svoje deti. Celkovo sa týmto spôsobom podarilo vytvoriť krajšie Vianoce viac ako 400 členom jednorodičovských ro­dín.

Viac ako iba nákupy

Podať pomocnú ruku v podobe nákupov je však iba prvý stupeň spolupráce, ktorú foodpanda s organizáciou Jeden rodič plánuje rozvíjať v budúcom roku. Poskytnúť prostriedky je totiž iba „náplasť“ na problémy, s ktorými sa rodičia samoživitelia dennodenne boria. foodpanda chce preto ísť viac ku koreňu týchto problémov a ponúknuť osamelým rodičom možnosť pracovnej spolupráce. Vo foodpande je viacero možností, ako sa uplatniť, pričom obrovskou výhodou je flexibilita, ktorá osamelému rodičovi umožní „ušiť“ formu spolupráce s foodpandou presne podľa svojich potrieb a možností.

