Vláda nezvláda boj s pandémiou, zhoduje sa mimoparlamentná opozícia

„Boj s pandémiou nezvládli vôbec, a pritom sa zdá, že vyskúšali všetko okrem odporúčaní odborníkov a odborníčok,“ skonštatovala líderka mimoparlamentného Progresívneho Slovenska (PS) Irena Bihariová. Pozitívne vníma podporu premiéra Eduarda Hegera (OĽANO) voči povinnému očkovaniu pre ľudí nad 60 rokov.

Bihariová je za povinné očkovanie pre celú dospelú populáciu, s výnimkou tých, ktorí sa nemôžu očkovať zo zdravotných dôvodov. Tí by podľa nej mali mať pred očkovaním prístup k dôslednému testovaniu a vyšetreniu pre minimalizáciu nežiaducich účinkov. Dodala, že PS pripravilo napríklad aj návrh zákona umožňujúci zamestnávateľom prostredníctvom rôznych benefitov motivovať zamestnancov k očkovaniu, odškodňovací zákon a ďalšie.

„V nemocniciach je dostatok pľúcnych ventilácií, ale sú nevybalené a nepoužívané, lebo ich nemá kto obsluhovať, a preto ľudia zbytočne zomierajú. Koalícia nedokázala udržať zdravotníkov a zdravotníčky v zdravotníctve,“ podotkla Aliancia. Opatrenia podľa strany absentujú odbornosť a zdravý rozum, prichádzajú neskoro a sú komunikované chaoticky. „Ľudia opatrenia už prestali sledovať a dodržiavať, čo nutne vedie k ešte výraznejšej strate dôvery a frustrácii spoločnosti.“

Podľa Aliancie sa štát musí zaujímať o ľudí s ochorením COVID-19 tesne po nakazení aj po prekonaní ochorenia a mal by im pomáhať pri zvládnutí dlhodobých príznakov. „Toto by bolo kľúčové v našich riešeniach,“ dodala s tým, že navrhovali napríklad aj bezodplatné meranie protilátok či zníženie sadzby DPH na päť percent. Finančné poukazy za očkovanie by zaviedla už v lete, v hodnote 100 eur a v spojení s podporou gastrosektora a domáceho cestovného ruchu.

KDH zdôraznilo, že úlohou vlády počas pandémie je prinášať zodpovedné rozhodnutia, rešpektovať odborníkov a rozvážne komunikovať. Podotklo, že kabinet to nezvládol, a to najmä v komunikácii, ktorá má veľký podiel na zlom priebehu druhej i tretej vlny pandémie. Zmätočná komunikácia sa podľa hnutia podpísala pod nízku dôveryhodnosť vlády a vznik skupiny ľudí odmietajúcich vládne nariadenia i očkovanie.

Už v úvode pandémie by KDH posilnilo komunikačné zázemie rezortu zdravotníctva a realizovalo by chýbajúcu osvetovú kampaň, v lete by kládlo väčší dôraz na prípravu na zimu. Hovorí o potrebe okamžitého poskytovania finančnej pomoci zasiahnutým sektorom. Obmedzenia podľa hnutia môžu priniesť pozitívnu zmenu len ak nebude chýbať masívna motivácia k očkovaniu, pravdivá komunikácia, dodržiavanie opatrení, ich kontrola a operatívne prehodnocovanie pravidiel, ktoré sa v praxi ukázali ako nefunkčné.

„Slovensko bolo jediným štátom, kde sa ľudia museli povinne testovať. Slovensko je jeden z prvých štátov, kde je povolené očkovanie maloletých detí. Slovensko je jediný štát vo svete, kde sú zavreté dnes reštaurácie. Je to rok plný hanby, sklamania ľudí a experimentov tejto vlády,“ hovorí SNS. Okrem toho kritizuje napríklad obsadzovanie postov v štátnej správe či viaceré reformy. „Nepripravenosť tejto vlády je do oči bijúca,“ uviedla SNS.