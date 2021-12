Sociologička Porubänová v Ide o pravdu o roku 2022: Verím, že to najhoršie má Slovensko už za sebou

Diskusiu o predčasných voľbách považuje za politickú hru. „Nikto by si to teraz nechcel s vládou vymeniť. Oponenti rátajú s tým, že moc prevezmú po pandémii,“ povedala v Ide o pravdu sociologička Silvia Porubänová.

VIDEO: Pozrite si debatu Márie Hlucháňovej a Silvie Porubänovej v relácii Ide o pravdu.

Pandémia vniesla do spoločnosti veľa napätia a rozporov. „Napriek tomu veľká časť spoločnosti zvládla situáciu so cťou, a nezlyhala,“ povedala v relácii Ide o pravdu sociologička Silvia Porubänová, riaditeľka Slovenského národného strediska pre ľudské práva.

Ocenila, že mnohí ľudia uspeli ako rodičia, manželia či zamestnanci. „Dokázali sa vyrovnať so strachom a ohrozeniami, ktoré priniesla pandemická situácia,“ dodala. Víťazmi sú podľa nej najmä zdravotníci a ľudia v prvej línii, ktorí stále majú silu a odvahu pracovať pre ostatných.

Porubänová predpokladá, že ostré hrany sa po pandémii v spoločnosti obrúsia, a ľudia na zlé veci zabudnú. „Verím, že to najhoršie z pandémie už máme za sebou,“ konštatovala. Nemyslí si, že je to obdobie zlomové pre spoločnosť. Skôr hovorí, že v budúcnosti pôjde o jednu z náročných epizód slovenskej histórie.

Porubänová nesúhlasí s tvrdeniami, že za „blbú náladu“ v spoločnosti môžu len politici. Priznáva, že mnohé kroky nezvládli, a rozhodovali chaoticky. Ale konečné zúčtovanie podľa nej prinesú až ďalšie parlamentné voľby.

Uznávaná sociologička je presvedčená, že post pandemická doba môže priniesť „nových bojovníkov“, ktorí sú momentálne v úzadí politickej scény.

Diskusiu o predčasných voľbách považuje za politickú hru. „Nikto by si to teraz nechcel s vládou vymeniť. Oponenti rátajú s tým, že moc prevezmú po pandémii,“ dodala. Na otázku, kto z verejných predstaviteľov je víťaz a kto porazený za rok 2021, uviedla meno len v prvej kategórii. „Víťazkou je prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá dokázala udržať mieru medzi pokojom a razantnými slovami. A ľudia to ocenia,“ zdôraznila.

Čo zmenila pandémia v životoch ľudí? Čo spoločnosť získala a čo stratila? Podľa Porubänovej viacerí ľudia zistili, že predtým venovali veľa času a peňazí zbytočným veciam.

„Prešli od konzumu k minimalizmu, a zistili, že im nič podstatné nechýba,“ povedala. Oceňuje aj návrat mnohých ľudí k svojim obľúbeným činnostiam a koníčkom. Je presvedčená, že toto je pozitívna zmena, ktorej sa ľudia ani po pandémii nevzdajú.

Budeme v budúcom roku lepší a solidárnejší? Ako obstojíme v súťaži s ostatnými krajinami, ktoré budú chcieť dobehnúť zameškané kvôli pandémii? Akí ľudia by mali kandidovať v ďalších voľbách? Budeme chcieť nové politické tváre? Pozrite si reláciu Ide o pravdu so Silviou Porubänovou, riaditeľkou Slovenského národného strediska pre ľudské práva.