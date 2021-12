Rezort spravodlivosti nepatrí Kolíkovej, tvrdí Matovič. Sulík: Nikam neodchádza

Podľa vlastných slov je pripravený jednať o novej koaličnej zmluve, súčasnú však vypovedať neplánuje. Ak by došlo k diskusii o zmene zmluvy, bude presadzovať úpravu prerozdelenia ministerských postov na základe mandátov poslancov a nie volebných výsledkov.

„Mária Kolíková neodíde z postu. Kam by odchádzala? Má rozrobenú súdnu reformu, urobila kopec dobrej roboty. Je to možno najproduktívnejší minister vo vláde,“ tvrdí Sulík. V súvislosti so súdnou mapou uviedol, že ministerka ešte bude vyjednávať o podpore. „V nejakom momente si musí povedať, že urobila všetky možné ústupky a ak to nestačí, asi to také nemalo byť. Ale okrem súdnej mapy tu máte kopec ďalších vecí, aj významných, ktorých sa Kolíková chytila a dotiahla ich dokonca,“ doplnil s tým, že svoju robotu si robí dobre a je rád, že je v ministerskom klube SaS.

Post patrí Za ľudí

Minister financií a líder OĽANO Igor Matovič tvrdí, že SaS ignoruje koaličnú zmluvu vo veci prerozdelenia ministerských postov, stolička ministra spravodlivosti nepatrí Kolíkovej, ale strane Za ľudí.

„SaS sa v tejto veci rozhodla, že chce ignorovať koaličnú zmluvu. Je to také zvláštne, lebo vždy hovorili, že zmluvy sa musia dodržiavať. Sme momentálne v stave, že kľúčovú časť koaličnej zmluvy SaS ignoruje a od partnerov vyžaduje, aby dodržiavali všetko ostatné, čo v tej zmluve je,“ povedal Matovič.

Kolíková podľa neho vie, že je „prilepená silou-mocou na stoličke, ktorá jej nepatrí a patrí strane Za ľudí podľa volebných výsledkov a podľa koaličnej zmluvy“. Keď to chce koalícia upraviť, treba podľa Matoviča vypovedať koaličnú zmluvu a nanovo prepočítať rozdelenie postov. „Keď hovorí SaS, že podľa počtu poslancov by sa mali rozdať ministerstvá. Ale potom to znova SaS vyjde, že budú mať tri ministerstvá. Tento problém treba do budúcna vyriešiť. Nie je to ale o Márii Kolíkovej. SaS sa musí rozhodnúť, ktorého ministerstva sa vzdá, aby bola dodržaná koaličná zmluva,“ uzavrel Matovič.

Lehotský za podpredsedu

Na margo koaličnej zmluvy Sulík podotkol, že aktuálne nikoho nezaujíma volebný výsledok spred dvoch rokov a zdôraznil, že po prestupe veľkej časti poslaneckého klubu Za ľudí do SaS majú liberáli v parlamente 19 mandátov. „Keby sa otvorili rozhovory o novej koaličnej zmluve, budeme mať nejaké predstavy a budeme hľadať kompromis, ako to robíme obvykle,“ reagoval na otázku, či bude strana žiadať aj ďalšie funkcie. Čo sa týka voľného postu podpredsedu parlamentu, vie si na predstaviť nomináciu Tomáša Lehotského. Poznamenal však, že SaS už má jedného podpredsedu snemovne. „Asi by sa to stretlo s veľkou nevôľou,“ dodal. Jeho prípadnú nomináciu zatiaľ nevylúčil.

Pre šéfa Sme rodina Borisa Kollára nie je otázkou dňa zmena v súvislosti so zotrvaním Kolíkovej vo funkcii. „Je mi jedno, či tam sedí pani Kolíková alebo Juraj Šeliga. Ale to miesto patrí strane Za ľudí. Takto máme napísané v koaličnej zmluve,“ povedal.