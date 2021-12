Matovič: Predĺžili sme lehotu na podanie žiadosti o vyplatenie očkovacieho bonusu

Takmer 50-tisíc ľudí nad 60 rokov čaká na pridelenie termínu na očkovanie. Očkuje sa tempon 6 066 ľudí 60- a viacročných. "Preto sme pristúpili dnes na zasadnutí vlády k predĺženiu termínov, dokedy sa môžu títo ľudia registrovať a žiadať o vyplatenie očkovacieho bonusu," povedal minister financií Igor Matovič (OĽaNO). Záujemci o očkovanie sa musia zaočkovať najneskôr do 15. januára a očkovanie musia absolvovať do 31. januára. Pôvodne sa museli registrovať do konca roka a nechať sa zaočkovať do polovice januára.