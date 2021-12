Namiesto do ohňostrojov mestá a obce investujú do ľudí

Silvestrovský ohňostroj tohto roku neplánovali v Michalovciach. Ak by neboli v platnosti covidové opatrenia, v posledný deň roka mala vystúpiť miestna kapela. „Minulý rok ohňostroj ani oslavy takisto neboli. Mesto až do 6. januára ozvučuje nová zvonkohra, ktorá je umiestnená na vežových hodinách Mestského úradu. Hrá denne od obeda každé dve hodiny až do 18. vianočné melódie. Od 7. januára bude zvonkohra hrať od 9. hodiny každé tri hodiny do 18. namiesto odbíjania vežových hodín,“ uviedla Iveta Palečková, hovorkyňa mesta Michalovce.

V Spišskej Novej Vsi chcú približne dvetisíc eur využiť tiež inak. „Musíme rešpektovať prijaté opatrenia. Ohňostroje na Silvestra v rôznych kútoch mesta budú tak či tak. Myslím teda, že ľudia si príchod nového roka napriek tomu vedia užiť,“ povedal v tejto súvislosti primátor mesta Pavol Bečarik.

Namiesto ohňostroja mesto kúpilo hračky a vybavenie do Špeciálnej materskej školy sv. M. M. Kolbeho, ktorú navštevujú zdravotne znevýhodnené deti. „Zároveň sme zabezpečili dva kyslíkové koncentrátory, ktoré poslúžia pacientom v domácej liečbe na zapožičanie prostredníctvom agentúry ADOS Spišskej katolíckej charity. Časť prostriedkov sme už použili aj na zabezpečenie štedrovečerného menu pre ľudí bez domova, ktorým sme tiež poskytli teplé oblečenie a deky. Ušetrené peniaze venujeme aj opusteným psíkom v mestskom útulku,“ konkretizovala Edita Gondová, pracovníčka pre styk s médiami mesta Spišská Nová Ves.

Aj Košice rušia plánovaný silvestrovský program. Nebude ani ohňová šou, ktorá mala byť ekologickejším spôsobom osláv nového roka namiesto ohňostroja.

Do iniciatívy únie sa však mesto nezapojí. „V tomto roku mesto vyčlenilo historicky najviac peňazí na podporu občianskych združení, ktoré sa venujú pomoci túlavým zvieratám. V rozpočte na rok 2021 bolo vyčlenených celkovo 185-tisíc eur. Ak by mesto chcelo peniaze z rozpočtu viazané na kultúrne podujatia využiť na iný účel, museli by to schváliť poslanci na niektorom z nasledujúcich rokovaní mestského zastupiteľstva,“ dozvedeli sme sa od hovorcu mesta Vladimíra Fabiana.

Investovali do granúl

Silvestrovský ohňostroj ani žiadny alternatívny program v Žiline nebude. Hovorca mesta Vladimír Miškovčík vysvetlil, že v minulosti to zvykli robievať až v prvý novoročný podvečer. „Aby mohli prísť rodiny s deťmi, aj starší ľudia. Keďže ale ide o hromadné podujatie, pre pandémiu sa neuskutoční. Rovnako sme to mali aj vlani,“ povedal hovorca. Predtým ich vraj ohňostroj zvykol stáť zhruba tritisíc eur. „Tieto peniaze sú niekde naprojektované a použijú sa v rámci kultúry,“ poznamenal.

Novoročné oslavy neplánujú ani v Banskej Bystrici. Pôvodne malo mesto vyčlenených na ohňostroj päťtisíc eur, no tie nakoniec poputujú na pomoc tamojšej karanténnej stanici pre zvieratá. „Peniaze sa použijú na opravu oporného múra v zadnej časti voliér a dofinancovanie kompletného zastrešenia,“ objasnil primátor Ján Nosko. „Som rád, že psím tuláčikom pomôžeme zútulniť a najmä skvalitniť ich prostredie,“ doplnil.

Podobne je na tom Liptovský Mikuláš. Jeho primátor Ján Blcháč už zaniesol útulku Očami psa šesťsto kíl krmiva, ktoré mesto kúpilo z peňazí určených na silvestrovský ohňostroj. Ten je podľa neho len chvíľkovou záležitosťou, no z granúl budú mať psíci radosť minimálne mesiac. „Je správnym rozhodnutím posunúť 1 555 eur z ohňostroja na túto vec. Zvieratká tak budú mať namiesto strachu zo silvestrovského rachotu plné misky,“ uviedol Blcháč.

Vitamíny a vianočná prskavka

Bez veľkého hluku to tento rok bude aj v Lučenci. Peniaze určené na ohňostroj a novoročné oslavy poputujú na iné ciele. Spoja ich s tými, ktoré ušetrili na plate primátorky Alexandry Pivkovej, ktorá poberá len minimálnu mzdu. Zároveň je totiž aj parlamentnou poslankyňou vo farbách strany Za ľudí. „V meste máme viac ako päťtisíc seniorov vo vekovej kategórii 65+. Preto sme sa rozhodli, že z ušetrených prostriedkov im v januári poskytneme vitamínové balíčky. O ich distribúcii budeme vopred informovať,“ vraví Pivková. Podčiarkla, že naprázdno nevyjdú ani rodiny s deťmi. Pre tie, ktoré majú trvalý pobyt v meste, pripravili zadarmo verejné korčuľovanie. „V našej synagóge sprístupníme pre deti aj bezplatnú fantazijnú výstavu Draci a drakobijci. No a na Nový rok, 1. januára, bude pre rodiny zadarmo premávať skibus na trase Lučenec-Hriňová-Látky,“ uzavrela primátorka.

Skromné silvestrovské oslavy mávajú už tradične v Čiernom Balogu. Obec, ktorá má niečo cez päťtisíc obyvateľov, nezvykla robiť ohňostroj ani pred pandémiou. „Súkromných zvykne byť dosť a my sa k tomu určite nepridáme. Nie som veľkým fanúšikom podujatí s veľkým rachotom,“ povedal starosta František Budovec. „Nikdy predtým sme centrálne obecné oslavy nerobili. Sme rozťahaná dedina, takže aj tak by to nemalo efekt pre všetkých,“ mieni.

V Oravskej Polhore zrušili silvestrovský ohňostroj už pred piatimi rokmi. „Zdá sa nám to ako neefektívne plytvanie verejnými zdrojmi. Radšej tieto peniaze investujeme počas celého roka do rôznych kultúrnych podujatí,“ hovorí starosta Michal Strnál. Počas vianočných sviatkov však v obci zaviedli inú milú tradíciu. „Každá domácnosť od nás dostala veľkú prskavku, ktorá má 90 cm. Tú si na Štedrý deň o ôsmej večer zapáli každá rodina pred svojím domom a zakýva ňou susedovi z pravej aj ľavej strany,“ priblížil Strnál.

Beh predsa len bude

Už druhý rok bude bez ohňostroja aj záhorské mesto Senica. Samospráva zapojila do rozhodovania ľudí. V ankete na sociálnej sieti si mohli vybrať, či si želajú ohňostroj alebo peniaze, ktoré sú naň určené, daruje mesto na iný účel. „Približne v pomere 70:30 sa väčšina hlasujúcich priklonila k možnosti od ohňostroja upustiť,“ podotkla hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová. Tritisíc eur sa mesto rozhodlo posunúť Spojenej škole v Senici, ktorá ich využije pre deti so špeciálnymi potrebami. Časť peňazí znova venuje útulku.

„Uvidíme, ako sa bude situácia vyvíjať v ďalších rokoch. Alternatívou silvestrovských osláv je napríklad laserová alebo dronová šou,“ dodal primátor Senice Martin Džačovský. Oslavy budú bez sprievodného kultúrneho programu. Mesto však chce zachovať tradíciu obľúbeného silvestrovského behu. Od aktuálnej situácie bude závisieť, či budú bežci štartovať spoločne, alebo pobeží každý sám.

Protipandemické opatrenia menia situáciu aj v Topoľčanoch. Ohňostroj na nočnej oblohe vidno nebude. „Ide o udalosť, pri ktorej sa bežne stretávajú na jednom mieste stovky ľudí. Dlhodobo sa však zaoberáme aj otázkou ochrany životného prostredia a zmysluplnosti ohňostroja ako takého, takže pandémia uľahčila naše rozhodovanie,“ poznamenala hovorkyňa mesta Lenka Savarová. Keďže s ohňostrojom v tomto roku nerátali, v rozpočte naň neboli vyčlenené peniaze.

Pre deti ovocie a jogurty

Príchod nového roka bude v Nových Zámkoch bez ohňostroja i tradičnej silvestrovskej zábavy na Hlavnom námestí. Mesto sa rozhodlo neorganizovať ohňostroj najmä z environmentálnych dôvodov. „Z financií vyčlenených na ohňostroj sme pre deti v materských a základných školách v meste kúpili jablká a jogurty, ktoré už boli rozvezené do všetkých zariadení,“ spresnila hovorkyňa novozámockej radnice Petronela Bernáth. Zvieratám v lesoparku Berek nakúpili krmivo.

Bez ohňostroja budú po prvýkrát obyvatelia obce Závod na Záhorí. „Pripájame sa k iniciatíve Únie miest Slovenska a ohňostroj nebude,“ potvrdil starosta Peter Vrablec. Náklady naň si obec delila spolu so sponzormi. „Ušetríme okolo päťsto eur. Máme tu zariadenie pre seniorov, preto podporíme našich dôchodcov,“ dodal.

V Kľačanoch nebude ohňostroj už druhý rok. „Situácia je taká, aká je. Nejdeme do rizika, že sa tým porušia opatrenia,“ podotkla starostka obce Emília Cvíčelová. Ohľad však berú aj na zvieratá a ochranu životného prostredia, preto chcú od toho v budúcnosti upustiť. Budúci rok však možno ohňostroj predsa len bude. Pyrotechniku má totiž obec zakúpenú, no pre pandemickú situáciu zostala vlani nedotknutá.

„Ohňostroj bol súčasťou silvestrovského posedenia a trval asi päť minút,“ prezradila starostka. Neodpaľovali ho však o polnoci, ale v podvečer, keď sa naň prišli pozrieť deti a dospelí sa mohli stretnúť pri kapustnici a varenom víne. Jeden ohňostroj vyšiel obec okolo 500 až 600 eur. „V obci vzniklo občianske združenie, ktoré organizuje rôzne podujatia, tak sme tie peniaze posunuli im,“ dodala Cvíčelová.