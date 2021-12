Žitný o Lučanskom: Trvám na tom, že ho zabili

VIDEO: Milan Žitný: Trvám na tom, že mi zabili kamaráta.

Trváte stále na svojej interpretácii udalostí spred roka, alebo ste ju časom prehodnotili?

Nemôžem prehodnotiť to, čo som vtedy povedal. Za tým si stále stojím. Momentálne beží vyšetrovanie a až to môže ukázať, či som sa mýlil, alebo nie. Viac k tomu v tejto chvíli naozaj nemôžem povedať.

Vaše pochybnosti teda trvajú. Za ten rok sa po vyprchaní emócií o niečo oslabili alebo naopak posilnili?

Objavilo sa veľa závažných otázok. Prvou je už dôvod, prečo bol vôbec generál Lučanský obvinený. Stalo sa tak len na základe jedného tvrdenia pána Norberta Paksiho a sprostredkovanej výpovede nebohého Františka Böhma, bez akéhokoľvek materiálneho dôkazu. Lučanský bol daný do kolúznej väzby napriek tomu, že na to neboli splnené podmienky. A z tej už nevyšiel. Trvalo to ani nie mesiac. Prečo bol teda takýmto spôsobom obvinený, takýmto spôsobom daný do väzby a prečo musel v tej väzbe zomrieť? Ďalšia závažná otázka je: prečo nebol Paksi obvinený z dávania úplatku a nebol v tejto veci obžalovaný. Na základe dohody o vine a treste dostal iba päťročný trest. Ako je to možné? Je to v poriadku? Böhma sa už na to neopýtame, pretože tu nie je. Ako povedal jeho syn, zabilo ho jeho svedomie kvôli výpovedi proti Lučanskému. To je ďalšia veľká otázka, na ktorú nám nikto nedal odpoveď. Napokon, pred niekoľkými týždňami som bol na výsluchu a pýtal som sa prečo ma vypočuli až takmer po roku. Veď ma mali vypočuť okamžite. Je tam ešte množstvo ďalších pochybností.

Vyšetrovanie, ktoré osobne zastrešil generálny prokurátor Maroš Žilinka, trvá už tiež takmer rok. Je to podľa vás teda príliš dlho na to, že to ministerka spravodlivosti Mária Kolíková prezentovala ako jasný prípad?

Podľa toho, ako to prezentovala ministerka Kolíková, mal to byť jednoduchý prípad. Bol som nedávnom na stretnutí s bývalým vysokopostaveným funkcionárom ministerstva vnútra Rakúska a pýtal sa ma, koľko ľudí tento Lučanského prípad vyšetruje. Keď som mu povedal, že vyšetrovateľ bol iba jeden, čudoval sa, že smrť generála polície, ktorý mal veľké zásluhy na rozbití organizovaných zločineckých skupín, nevyšetruje celý tím. Pre porovnanie sa ma opýtal, koľko ľudí robilo na prípade vraždy novinára. Povedal som, že ten tím mal zhruba 30 ľudí a navyše nejakí zahraniční poradcovia a experti. To je ďalšia otázka, prečo sa štát prizerá, ako sa s týmto prípadom morí jeden vyšetrovateľ? Bývalý šéf NAKA Branislav Zurian bezprospredne po tom zranení oka naliehal na vtedajšieho šéfa policajnej inšpekcie Adriána Szabóa, aby sa vec začala okamžite vyšetrovať. Podobné prípady sa hneď dávajú do pohybu, aby si Zbor väzenskej a justične stáže chránil chrbát. Szabó to odmietol a začalo sa to vyšetrovať až po smrti Lučanského. Vyšetrovanie ide pomaly a štát sa nezaujíma, že by bolo treba pridať. Minister vnútra nevytvoril žiadny tím ani skupinu.

Takto pred rokom ste spochybnili oficiálne prezentované informácie o pôvode zranenia oka. Máte dnes pochybnosti aj o okolnostiach jeho smrti?

Mám samozrejme pochybnosti aj o tom, že Lučanský spáchal samovraždu. Sú známe isté fakty. O 16.30 bola kontrola, kedy Lučanský čítal a na strážnika mávol rukou, že je všetko v poriadku. O 16.39 sa otvorí okienko znovu pri podávaní večere a vtedy zistia, že sa väzeň obesil. Za deväť minút. To znamená, že si musel hneď potom, čo sa zavrelo okienko, uviazať bundu a zamotať sa do nej. V čase, keď už z chodby počuje, že sa roznáša večera? Neurobil by to radšej v noci, keď by na to mal kľud, nikto by ho nevyrušoval a mohol to aj dokonať? Má to logiku, že by to urobil v takom krátkom časovom intervale? Ja si myslím, že nie.

VIDEO: Výročie úmrtia Milana Lučanského na cintoríne v Martine.