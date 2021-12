Aké bude počasie v novom roku? Prekvapujúce

VIDEO: Pozrite si predpoveď počasia s meteorológom Petrom Jurčovičom na koniec starého a prvé dni nového roku.

Veterno, ale teplo. Striedanie rokov bude také ako predchádzajúcich dvanásť mesiacov: premenlivé. Zopakuje sa to, čo bolo pred týždňom. Tesne pred Vianocami nebolo veľmi teplo, najvyššia teplota bola nameraná v Moravskom Sv. Jáne, a to +0,4 stupňa. No na Štedrý deň bola oveľa vyššia. Na bratislavskom letisku namerali +11,4 a 25. decembra +10,8 stupňa. Na Druhý sviatok vianočný sa však už ochladilo, najteplejšie mali v Dudinciach, aj to len +3,8 stupňa.

„A, naopak, v kotlinách na severovýchode Slovenska, najmä na Spiši, boli silné mrazy. Najviac sa to prejavilo v Podolínci, kde 26. decembra minimálna denná teplota vzduchu dosiahla –23,2 stupňa,“ hovorí klimatológ Pavel Faško zo Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu.

A podobne to bude aj teraz. „Počasie bude na Silvestra a na Nový rok pripomínať jar – keď je už takmer 15 stupňov, ťažko sa dá hovoriť, že je zima,“ podotýka Faško. Na Silvestra počas dňa môže podľa neho padnúť aj slovenský rekord pre 31. december pre maximálnu, ba aj minimálnu dennú teplotu.

Prelom rokov však bude aj veterný. Faško vážne upozorňuje, že najmä v sedlách a na hrebeňoch hôr môže vietor v nárazoch dosiahnuť aj sto kilometrov za hodinu. „Pri plánovaní prechádzok a túr to treba brať do úvahy,“ dodáva.

A hoci v pracovnej časti budúceho týždňa príde ochladenie, nebude už také radikálne ako po Vianociach. Hoci sa podľa Faška ešte môžu vrátiť aj silnejšie mrazy, veď sa iba začína január.

„Muselo by sa stať to, čo sme zažili počas Vianoc. Na Prvý sviatok vianočný napadal čerstvý sneh a na severovýchode Slovenska prúdil studený vzduch. V noci sa zmenšila oblačnosť, utíšil sa vietor a došlo k výraznému ochladeniu. Studený vzduch sa v kotlinách zdržal niekoľko dní. A tak v kotlinách Spiša klesla teplota napríklad v Podolínci na –17,6 stupňa. Môže sa to zopakovať aj v ďalších etapách zimy, ale nemali by to byť dlhé mrazivé obdobia,“ pokračuje klimatológ.

Do osláv príchodu nového roka môže pršať i snežiť. „Otepľuje sa a to je sprevádzané tekutými zrážkami. Na východnom Slovensku sa môže ešte vyskytovať sneženie alebo zmiešané zrážky, dokonca bude aj riziko tvorby poľadovice. Zrážky to však nebudú výdatné,“ objasňuje Faško.

Kto chce vidieť sneh, musí na sever a do vyšších polôh. „Ale snehová pokrývka sa vyskytuje aj v oblastiach na juhu stredného Slovenska. Tam totiž tiež 25. decembra nasnežilo a sneh sa zatiaľ udržal. Vo štvrtok ráno namerali v Rimavskej Sobote 8, na letisku v Boľkovciach pri Lučenci 7, v Revúcej 8 centimetrov snehu. Paradoxne tam majú toľko snehu ako napríklad v Dolnom Hričove pri Žiline, kde mali vo štvrtok 8, alebo v Liesku na severnej Orave, kde bolo tiež 8 cm snehu. Ale v Oravskej Lesnej a Tatranskej Javorine už mali 30, v Slovenskom rudohorí v Lome nad Rimavicou 28, v Telgárte 20 a v Poprade 15 cm. V oblasti, kde silno mrzlo, napríklad v Podolínci, mali 14 cm snehu. Na severovýchodnom Slovensku v Medzilaborciach namerali 9, v Bardejove 6 a v Stropkove 5 centimetrov,“ vyratúval Faško. No a vo vysokých polohách je snehu ešte viac. Lomnický štít vo štvrtok ráno hlásil 88, Chopok 75 a Štrbské Pleso 43 cm.

Kým počas Vianoc nad severnou časťou Slovenska prevládala studená vzduchová hmota, v týchto dňoch ju vytláča teplejšia vzduchová hmota z juhu. Ako hovorí Faško, rozhranie vzduchových hmôt sa posunie smerom na sever. „Vo väčšej časti Európy by mali teraz prevládať teplé vzduchové hmoty a najteplejšie by malo byť v juhozápadnej Európe, teda v Portugalsku, Španielsku či vo Francúzsku. Tam to môže v týchto dňoch vyzerať takmer ako v lete, môže tam byť aj okolo 20 stupňov,“ prízvukuje.

Oteplenie však tiež nevydrží dlho. Už v nedeľu 2. januára teplota o niečo klesne. A v najteplejších oblastiach v priebehu pracovného týždňa by maximálna denná teplota mala zostať v úrovni tesne pod desať stupňov.